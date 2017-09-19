



Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума «Армения — Диаспора» в Ереване, сообщил, что Ереван «в рамках карабахского урегулирования обсуждает с Азербайджаном возврат тех территорий, которые не будут представлять угрозы для Карабаха… не будут угрожать ни Карабаху, ни развязке» конфликта. И закончил: «Других подробностей сообщить не могу, в противном случае переговоры провалятся». В Азербайджане это сообщение было вначале воспринято как сенсация. Потому что, как отмечают бакинские СМИ, «Налбандян впервые заговорил о возвращении Азербайджану оккупированных территорий в рамках процесса карабахского урегулирования». Но, на наш взгляд, настоящая сенсация в другом.

Во-первых, по всем признакам наметился новый процесс в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и он проходит вне формата Минской группы ОБСЕ, что подтверждают наши дипломатические источники. Во всяком случае, к моменту подготовки этой статьи американский сопредседатель Минской группы Эндрю Шефер определил ситуацию следующим образом: «Жду работы со своими коллегами-сопредседателями — послом Поповым (Россия) и послом Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Каспршиком и надеюсь, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана обеспечит основу для встречи президентов двух государств». Следовательно, сопредседатели МГ ОБСЕ не имели возможности согласовать определенные позиции, хотя циркулируют слухи о том, что на столе переговоров по урегулированию конфликта лежит какой-то документ, предполагающий возвращение Баку некоторых районов. Но Минская группа до сих пор молчит, а с официальным заявлением выступает глава МИД Армении Налбандян.

Saeima Эдвард Налбандян

Во-вторых, такие действия демонстрируют, что Ереван полностью игнорирует провозглашенную Степанакертом собственную международную субъектность, которую в Армении могут признать, как заявил Налбандян, только в случае, если «начнется война и ее невозможно будет сразу остановить». Но, согласно Конституции НКР, утерянные Азербайджаном районы наряду с территорией бывшей НКАО являются неотъемлемой частью Арцаха.

В-третьих, если можно вести речь о каких-то «сепаратных» договоренностях между президентами Азербайджана и Армении при «помощи посредников» вне МГ ОБСЕ, то почему с резкой критикой заявления Налбандяна после первоначальной эйфории вдруг выступил Баку? Официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев вдруг заявил, что «в период деятельности на должности министра иностранных дел Армении Налбандян не занимался ничем иным, как нанесением урона процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта» и потребовал освобождения всех районов. Не потому ли, что Баку раздражен допущенной Налбандяном утечкой информации о «сепаратных» переговорах?

При этом Гаджиев уточнил, что «Азербайджан не допустит создания второго армянского государства на своих суверенных территориях». А если дело все в другом? Если Азербайджану возвращают районы, а он признает Нагорный Карабах — но только в составе Армении? Кстати, о возможности такой комбинации пишет глава бакинского Исследовательского Центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу: «Мы получаем 5 прилегающих районов и взамен окончательно теряем сам Нагорный Карабах». Такие суждения не рождаются на голом месте. При том Шахиноглу задается вопросом: «Чего они (Армения — С.Т.) требуют в обмен на земли, которые собираются очистить?».

ogannes Брошенная военная техника, Нагорный Карабах

Действительно, что взамен? После апрельской войны 2016 года Армения могла в качестве условия возобновления переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выступать за участие Степанакерта в качестве стороны конфликта и ввести республику в переговорный процесс. Тем более что Венские и Санкт-Петербургские соглашения отсылали Баку и Ереван к необходимости соблюдения документов 1990-х годов о соблюдении на линии фронта перемирия, под которыми стоят подписи Баку, Еревана и Степанакерта. Этого не было сделано. Сейчас Налбандян, заявляя о возможности освобождения некоторых азербайджанских районов, фактически проигнорировал субъектность Степанакерта. Более того, сделано это было в момент проведения в Азербайджане совместных с Турцией широкомасштабных военных учений и в преддверии подписания соглашения с Евросоюзом.

Случайно ли это? Как заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, «все территории вокруг Нагорного Карабаха имеют важное значение в плане обеспечения безопасности, возврата к прошлому в плане границ и статуса нет». По имеющейся информации, в ближайшее время сопредседатели Минской группы намерены обсудить новую ситуацию в регионе и вокруг него.