Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал в эфире «Пятого канала», что он имел в виду, когда критиковал открытый в Москве памятник легендарному оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Ранее Макаревич в своем Facebook, не стесняясь в выражениях, назвал работу скульптора Салавата Щербакова «бездарной» и «уродливой», а также позорящей город перед всем миром.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Андрей Макаревич

Макаревич отметил, что Москву уродуют словно специально: памятники и арки как будто «одобрены Огурцовым (директор клуба в фильме «Карнавальная ночь», карикатурный образ недалекого чиновника — ИА REGNUM )».

«Мне очень жаль, что в последнее время из оформления нашей столицы искусство уходит», — сказал Макаревич.

Тем не менее о своих словах в адрес самого Калашникова и его изобретения Макаревич ничего не сказал. Если о художественных достоинствах скульптуры и политике московских властей относительно выбора работ для украшения города можно полемизировать, то ценность изобретения Калашникова не может, по моему мнению, быть вопросом для дискуссии.

Читайте также: Макаревич раскритиковал памятник Калашникову в Москве

Так, Макаревич заявил, что автомат Калашникова (АК-47) не защищал «рубежи нашей Родины», но зато стал причиной гибели «миллионов людей» в мире.

«Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. («Хотя вот что интересно — войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)» — написал Макаревич.

Известный журналист и публицист Анатолий Вассерман, говоря об этом гневном заявлении артиста, напомнил, что автоматы Калашникова дали возможность «очень многим «начинающим» государствам отстреляться от тех, кто не хотел давать им свободу».

Скриншот страницы tvc.ru Михаил Калашников. Памятник

Читайте также: Архитектор ответил Макаревичу на критику памятника Калашникову

Кроме того, автоматы Калашникова защищали и Россию, и мирных жителей других стран, и именно в перечисленных Макаревичем конфликтах. Например, в Южной Осетии, где не дали науськанному властями США президенту Грузии Михаилу Саакашвили вырезать Цхинвал. И на Украине, где народ Донбасса с оружием в руках защищает себя от фашистской хунты, вполне еще служит АК, как и другие разработки советских конструкторов.

Сложно переоценить роль автомата Калашникова в мире, благодаря которому отвоевывали независимость и защищались от радикалов и просто бандитов жители десятков стран. И в Афганистане АК-47 помог защититься от моджахедов, вскормленных и снабжаемых американскими спецслужбами на советской границе и именно против СССР. Что на Западе уже давно не скрывают.

Неизвестно это только, пожалуй, российской «пятой колонне», которая не может удержаться от лжи, клеветы и передергиваний в адрес Михаила Калашникова как сейчас, когда ему установлен монумент, так и до его смерти в декабре 2013 года.

Незадолго до его смерти, в феврале 2013 года, в частности, малоизвестная и откровенно бесталанная сценаристка Юлия Глезарова, единственной работой «на слуху» которой стал фильм-поклеп на полет в космос Юрия Гагарина «Бумажный солдат», устроила отвратительный шабаш в своем блоге в Livejournal.

Тогда ей якобы предложили написать сценарий к сериалу о Калашникове, и она с возмущением отказалась, оскорбив конструктора: «…И я думаю, что наш зритель заслужил увидеть по ТВ нечто более интересное, чем биографию старого дряхлого пня, обвешанного медальками», — написала Глезарова, вспомнив, конечно, и о миллионах жертв его оружия, и об «оккупации Западной Украины» — напомним, это там, где бандеровцы в годы Великой Отечественной войны вырезали жителей целых сел, в том числе женщин, грудных детей и стариков.

Видимо, подобные заключения на грани бесстыдства и за гранью здравого смысла и реальных фактов являются характерной чертой некоторых «творческих людей», которым все, что способно защитить Россию или независимость других стран от мирового гегемона, встает костью в горле.

Другой вопрос, насколько общественность готова отвечать на такие выпады. Только ради того, чтобы поднять этот вопрос, и не совсем удачный монумент нужно было поставить. И спокойно обсуждать его художественные достоинства и недостатки, достойно отвечая на выпады хулителей гениального конструктора.