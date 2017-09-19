Михаил Калашников — кость в горле российской «пятой колонны»
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал в эфире «Пятого канала», что он имел в виду, когда критиковал открытый в Москве памятник легендарному оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Ранее Макаревич в своем Facebook, не стесняясь в выражениях, назвал работу скульптора Салавата Щербакова «бездарной» и «уродливой», а также позорящей город перед всем миром.
Макаревич отметил, что Москву уродуют словно специально: памятники и арки как будто «одобрены Огурцовым (директор клуба в фильме «Карнавальная ночь», карикатурный образ недалекого чиновника — ИА REGNUM )».
«Мне очень жаль, что в последнее время из оформления нашей столицы искусство уходит», — сказал Макаревич.
Тем не менее о своих словах в адрес самого Калашникова и его изобретения Макаревич ничего не сказал. Если о художественных достоинствах скульптуры и политике московских властей относительно выбора работ для украшения города можно полемизировать, то ценность изобретения Калашникова не может, по моему мнению, быть вопросом для дискуссии.
Читайте также: Макаревич раскритиковал памятник Калашникову в Москве
Так, Макаревич заявил, что автомат Калашникова (АК-47) не защищал «рубежи нашей Родины», но зато стал причиной гибели «миллионов людей» в мире.
«Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. («Хотя вот что интересно — войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)» — написал Макаревич.
Известный журналист и публицист Анатолий Вассерман, говоря об этом гневном заявлении артиста, напомнил, что автоматы Калашникова дали возможность «очень многим «начинающим» государствам отстреляться от тех, кто не хотел давать им свободу».
Читайте также: Архитектор ответил Макаревичу на критику памятника Калашникову
Кроме того, автоматы Калашникова защищали и Россию, и мирных жителей других стран, и именно в перечисленных Макаревичем конфликтах. Например, в Южной Осетии, где не дали науськанному властями США президенту Грузии Михаилу Саакашвили вырезать Цхинвал. И на Украине, где народ Донбасса с оружием в руках защищает себя от фашистской хунты, вполне еще служит АК, как и другие разработки советских конструкторов.
Сложно переоценить роль автомата Калашникова в мире, благодаря которому отвоевывали независимость и защищались от радикалов и просто бандитов жители десятков стран. И в Афганистане АК-47 помог защититься от моджахедов, вскормленных и снабжаемых американскими спецслужбами на советской границе и именно против СССР. Что на Западе уже давно не скрывают.
Неизвестно это только, пожалуй, российской «пятой колонне», которая не может удержаться от лжи, клеветы и передергиваний в адрес Михаила Калашникова как сейчас, когда ему установлен монумент, так и до его смерти в декабре 2013 года.
Незадолго до его смерти, в феврале 2013 года, в частности, малоизвестная и откровенно бесталанная сценаристка Юлия Глезарова, единственной работой «на слуху» которой стал фильм-поклеп на полет в космос Юрия Гагарина «Бумажный солдат», устроила отвратительный шабаш в своем блоге в Livejournal.
Тогда ей якобы предложили написать сценарий к сериалу о Калашникове, и она с возмущением отказалась, оскорбив конструктора: «…И я думаю, что наш зритель заслужил увидеть по ТВ нечто более интересное, чем биографию старого дряхлого пня, обвешанного медальками», — написала Глезарова, вспомнив, конечно, и о миллионах жертв его оружия, и об «оккупации Западной Украины» — напомним, это там, где бандеровцы в годы Великой Отечественной войны вырезали жителей целых сел, в том числе женщин, грудных детей и стариков.
Видимо, подобные заключения на грани бесстыдства и за гранью здравого смысла и реальных фактов являются характерной чертой некоторых «творческих людей», которым все, что способно защитить Россию или независимость других стран от мирового гегемона, встает костью в горле.
Другой вопрос, насколько общественность готова отвечать на такие выпады. Только ради того, чтобы поднять этот вопрос, и не совсем удачный монумент нужно было поставить. И спокойно обсуждать его художественные достоинства и недостатки, достойно отвечая на выпады хулителей гениального конструктора.