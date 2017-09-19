Ильичевский городской суд (Одесская область) признал невиновными обвиняемых в деле о трагедии 2 мая. Впрочем, этим людям — которые, на самом деле, являются пострадавшими, а не преступниками — прямо в зале суда предъявили новое обвинение (статья 110 Уголовного кодекса — сепаратизм) и снова задержали.

HOBOPOCC Одесская трагедия

Три с половиной года назад радикальные националисты в Одессе убили 48 человек — противников майдана. В результате столкновений в городе ранения получили более 200 человек. Однако правоохранительные органы не стали ни задерживать националистов, ни тем более искать заказчиков, хотя заказчики эти хорошо известны, и первым в этом списке стоит куратор карательных отрядов нацистов, глава МВД Арсен Аваков.

Вместо этого СБУ и прокуратура задержали 19 противников майдана, которые в тот день принимали участие в акциях. Другими словами, тех, кого не убили, стали судить. Смысл обвинительного заключения состоял в том, что раз они принимали участия в акциях, то виновны в том, чем эти акции закончились. (Не задерживать же реальных убийц, если убийства организованы самой полицией?)

Nata Naval Куликово поле в Одессе

Однако суд довольно неожиданно принял сторону обвиняемых. В заключении сказано, что сторона обвинения не только не доказала вину антимайдановцев, но даже не пыталась этого сделать. Также судьи допустили, что обвиняемые защищали мирных граждан (как оно и было на самом деле) и ни на кого не нападали. Обвинения было признано несостоятельным, обвиняемые освобождены.

Но история на этом не закончилось. Еще в процессе оглашения приговора прессу вывели из зала суда, обвинения они слушали из общего зала. Сразу после вынесения приговора заранее пришедшие в зал суда сотрудники СБУ и прокуратуры предъявили 19 невиновным гражданам новое обвинение (статья 110, сепаратизм) и тут же задержали их.

Тем временем у здания суда собрались радикальные националисты — среди них, возможно, и те, кто убивал людей 2 мая. Недовольные решением суда, который слишком мягко обошелся с их жертвами, они стали строить баррикады, а потом и вступили в схватку с полицией, применяя слезоточивый газ. Разумеется, и за это тоже никто не был задержан и никто не будет наказан.

Дело об одесской трагедии — прекрасный маркер того, что творится с судебной системой Украины. Вместе с тем это «расследование» усугубляет проблемы судебной системы. В нынешней Украине из политически верных соображений можно делать все что угодно, и тебе за это ничего не будет. И, наоборот, политически неверные могут стать обвиняемыми даже за те вещи, в которых они были жертвами.

(сс) succo Суд

Майдан пришел к власти с помощью силы, но, как известно, поднявший меч от меча и погибнет. Майданные власти не имеют достаточно интеллекта, чтобы думать хотя бы на один ход вперед, иначе бы они поняли, что следующими жертвами той безнаказанности, того права силы, которое они культивируют, могут стать они сами. Сейчас у них есть уверенность, что все под контролем, что безмозглые убийцы не выйдут из-под присмотра. Но это может оказаться иллюзией. Так уже бывало не раз.

Отсутствие чего бы то ни было похожего на закон и порядок сказывается на всех аспектах жизни страны. Разумеется, никто не будет приходить сюда с инвестициями и никто не будет платить здесь налоги, если правосудия не существует. Отсутствие правоохранительной системы (и тот факт, что граждане знают о ее отсутствии) приводит к печальным последствиям, которые ежедневно дают о себе знать то через наглые убийства, то через рейдерские захваты.

На Украине — диктаторская связка олигархов и нацистов: одни зарабатывают миллиарды, другие поменьше, зато им дали врага и разрешили убивать. Но, сохраняя и укрепляя свою власть, они продолжают пользоваться прежними методами, вследствие чего дорубливают сук, на котором сидят.

Подлинного расследования дела об одесской трагедии, как и множества других дел, еще не было. Но оно непременно будет. Все ходы записаны, а подобные преступления не имеют срока давности.