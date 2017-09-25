Вооруженные силы США могут остаться в Афганистане еще на 16 или гораздо большее число лет в рамках нынешней стратегии Белого дома, в которой не определено то, что считать победой в самой долгой в истории США войне, пишет Дейв Муджамбар в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

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С такими оценками выступает целый ряд бывших и действующих высокопоставленных официальных лиц США и экспертов. Так, генерал морской пехоты США в отставке Джон Аллен заявил в Центре национальных интересов, что США могут остаться в Афганистане еще на 16 лет. По его словам, войска США по-прежнему будут незаменимы для сохранения стабильности в этой стране, благодаря чему власти в Кабуле смогут сформировать эффективный аппарат политического и экономического управления.

И примеров такому длительному размещению несколько. В частности, контингент США по-прежнему находится в Японии и в Корейской Республике, где он «обеспечивает мир». При этом не одно десятилетие ушло на то, чтобы Южная Корея смогла выйти из-под власти военных, преодолеть вопиющую коррупцию и стать дееспособной демократией. Однако со временем этого удалось добиться благодаря присутствию военнослужащих США.

И хотя Афганистан, возможно, никогда не станет настоящей демократией, все же, убежден Аллен, США не остается ничего иного, кроме как продолжать движение этим курсом. Дело в том, что альтернативой ему является крах афганского правительства и возрождение исламского фундаменталистского государства.

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С позицией Аллена согласен и бывший спецпредставитель США по Афганистану и Пакистану Джеймс Доббинс. Дипломат подчеркнул, что Трамп одобрил те же меры в отношении Афганистана, которые ранее было рекомендовано принять бывшему главе Белого дома Бараку Обаме. Если он считал ситуацию безнадежной и решил уйти из Афганистана, то Трамп решил попытаться добиться победы, как бы он ее ни видел. При этом президент-республиканец приложил свою руку к новой стратегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Вместо создания эффективной демократии Трамп считает победой уничтожение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недопущение захвата боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над страной. Тем не менее, хотя Трамп относится негативно к попыткам строительства нации, он продолжает политику укрепления институтов и экономики Афганистана и искоренения коррупции.

Более того, процесс примирения, к которому Трамп относится скептически, является центральным элементом американской политики в этой стране. Отчасти это связано с необходимостью сохранения приверженности союзников США из числа стран Европы, отчасти потому, что такое развитие событий дает Вашингтону возможность выхода из Афганистана. Дипломат тем не менее подчеркнул, что в ближайшей перспективе такого мирного урегулирования не предвидится.

В то же самое время Россия и Иран также с интересом наблюдают за процессами в Афганистане и обязательно сыграют свою роль во время будущего урегулирования. Тем не менее, по мнению управляющего директора аналитического центра Kissinger Associates Томаса Грэма, Москве в особенности не нравится присутствие США в регионе.

Поначалу Кремль был доволен действиями Вашингтона по борьбе с исламистскими элементами в Афганистане и Центральной Азии. Теперь же Россия не считает, что присутствие американских военных в стране полезно, в частности из-за того, что они не в достаточной мере ведут борьбу с производством наркотических средств, что является большой проблемой для Москвы и Тегерана.

На более принципиальном уровне Москва, по мнению аналитика, считает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наименьшим из двух зол на фоне возрастания угрозы со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутри Афганистана. Стремление Белого дома нанести поражение «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), невзирая на все остальное, представляет определенную проблему для Москвы, в которой первоочередной угрозой называют ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (фрагмент)

Кроме того, убежден эксперт, Москва надеется обеспечить увязание США в Афганистане, параллельно формируя собственный план решения проблемы, который исключает Вашингтон. Расчет России, по мнению Грэма, состоит в том, что США не смогут вынести тяжесть конфликта на протяжении долгого времени.

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И это ключевой вопрос, завершает автор. Есть ли у США по-прежнему желание двигаться тем же курсом и продолжать войну, которая может затянуться еще на несколько поколений? Время покажет.