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Речь в основном пойдет не о «Матильде». Фильму «глубоко верующие люди» создали такую мощную рекламу, что он, видимо, просто обречен на кассовый успех. В итоге изготовить какой-нибудь художественный продукт «про святое» в дальнейшем, скорее всего, станет довольно прибыльным делом, учитывая совершенно бесплатную рекламу этому делу со стороны возбуждаемых все время кем-то людей.

По этой причине казус «Матильды» важен в основном тем, кто занят в кинопрокате маркетингом. Так-то художественный образ последнего российского императора в целом россиянам не сказать чтобы довольно интересен — даже в свете возможной художественной «клубнички». Несправедливо, наверное, но историческая фигура Николая II не пользуется массовым «спросом», вызывает у немалого числа людей скуку, некоторое раздражение. Даже многие верующие люди, для которых император является святым, не готовы особенно интересоваться его личностью. И причины тому вполне понятны.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Михалина Ольшанска

А вот разъяснение ситуации с этим фильмом в связи с поведением «паствы» церковными чиновниками совершенно непонятно. Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ так объясняет случившееся с верующими разной степени веры:

«Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. В. Кипшидзе назвал нападение на студию кинорежиссера А. Учителя попыткой скомпрометировать дискуссию в связи с выходом фильма «Матильда», напомнив о том, что количество обращений в адрес Святейшего Патриарха достигло 55 тысяч. «Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию. С нашей стороны звучали неоднократные призывы к соблюдению законности и приличий в рамках выражения несогласия с выходом фильма, и те люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли их не услышать», — заявил В. В. Кипшидзе. «Считаю, что те, кто совершил это провокационное нападение, совершенно сознательно маргинализируют диалог между верующими и культурным сообществом», — добавил он. Замглавы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ также сообщил, что на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из самых разных регионов страны поступают обращения с выражением протеста против кинокартины А. Учителя. «В настоящий момент общее количество подписей под обращениями — почти 55 тысяч, и они продолжают поступать», — уточнил В.В. Кипшидзе. «Масштаб негативной общественной реакции на выход фильма «Матильда» беспрецедентен», — подчеркнул представитель Церкви».

Итак, «подлинно верующие» письма пишут патриарху, выражая несогласие с выходом фильма. «Не подлинно верующие» выражают «негативную реакцию» поджогами и «сознательно маргинализируют диалог». Но хочется спросить: какой диалог? И почему 55 тысяч пишущих патриарху граждан, обозначенные как «подлинно верующие», пришли в негодование оттого, что увидели в трейлере обнимашки вперемешку с каким-то сумбурным беганьем туда-сюда? Почему бы, например, церковным чиновникам не провести диалог с «подлинно верующими», предложив им не ходить в кино? Заодно не читать книги развлекательного характера. И вообще молиться больше, сообща, после чего все неблагочестивые сцены в кино, не сами собою, конечно, а силою молитвы, заменятся на благочестивые. Заодно проверим «подлинность» веры.

В этой истории настораживает шантаж, который устраивают обществу собиратели «подписей под обращением». Это те же самые люди, которые пишут о том, что патриарху не следует водиться с «антихристом — папой Римским». Один и тот же контингент, состоящий из «вожаков», — духовенства с замашками маленьких цезарей и их «верных чад», многие их которых даже не знают, что за бумагу они подписывают. Внутри Церкви с ними бы сперва наладить диалог, попытавшись объяснить, что их истерики идут во вред Церкви, мешают действительному диалогу с обществом.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Церемония

А церковные чиновники только кивают на свою возбужденную паству и глаголят, вот, смотрите, что делается. Не успокаиваются они, переживают сильно. Ну так сделайте, чтоб не переживали. Или хотя бы не так сильно. Ваши воспитанники — держите их в руках. Кино ведь все равно теперь посмотрят очень многие, особенно после такой рекламы. И значит, «духовный вред» будет нанесен. Даже если «запретят», посмотрят на «Ютубе», специально, чтобы духовно повредиться, так что, кроме морального удовлетворения от того, что шантаж удался, «глубоко верующие» не получат ничего. Общество не изменится, на канал «советы батюшки» зрители не перетекут.

Некоторые церковные чины осторожно произносят слово «провокация». Будто бы подобные художественные вымыслы специально производят с целью спровоцировать волнения. Ну тут можно только развести руками. Это что получается, все эти «подлинно верующие», которые блюдут досконально веру отцов, вычитав положенное вечернее правило с кафизмами, идут в кино развлекаться? Ну и ну, это какой-то каминг-аут, признание того, что самые «подлинно верующие» ведут двойную жизнь. И их вожаки тоже.

Чтобы в России снималось исторически и художественно достоверное кино, надо вырастить общество, способное трезво воспринимать художественную достоверность. Востребованность на нее должна возникнуть в обществе. А пока «клюкву» снимают потому, что ее смотрят. И «клюква» про императора ничем не отличается от прочей «клюквы». Обнимашки, пальба со всех ружей, умопомрачительные прыжки — обычное развлекательное кино. Но ведь если снять чистую, незамутненную правду про некоторых святых, документально подтвержденную в той мере, как это возможно, или короткометражку, скажем, по отдельным историям из «Патерика», не отклоняясь ни на шаг от сюжета — и это вызовет бурю, несравнимую с той, что вызывает предстоящая премьера.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Паром

Да, посмотреть исторически и художественно достоверное кино многие у нас в стране хотели бы. Церковь способна не размахивать 55 тысячами подписей, а оказать свое влияние на деятелей культуры, ведь немало среди них верующих людей, чтобы те сняли образцовый, исторически достоверный фильм на выбранную тему? Чтобы зрители увидели и сказали — вот такое теперь только и хотим видеть на наших экранах, а то надоела стрельба и обнимашки. Плохое кино может быть вытеснено только хорошим, чтобы от этого был духовный прок. Других способов нет.

«Призывать» художников снимать сцены с постом и молитвой можно сколько угодно, но они вряд ли откликнутся. Надо самим, что ли. Если 55 тысяч недовольных скинутся по сто рублей, вполне можно набрать на бюджет приличного, не помпезного фильма, и показать всем, как надо снимать кино.