Здания ООН в Нью Йорке — это комплекс зданий. Основной корпус напоминает поставленную вертикально у Ист-Ривер огромную книгу.

Флаг Организации Объединённых Наций

Деньги на покупку земли и строительство изначально дал символично Джон Рокфеллер, сказочный богатей, он был синонимом такого буржуазного Кощея для советских людей, помните?

Это Ист-Ривер и между 42-й и 48-й улицами. Комплекс был построен в конце 40-х и открыт в 1951 году.

Там всегда сильный ветер и щёлкают на флагштоках громко металлически флаги государств. Когда идёшь мимо, приходится придерживать и шляпу, если она есть, или кепку. На самом деле ветер с Ист-Ривер — это ветер с Атлантики, бутылочные воды которой неподалёку. Там обычно холодно или очень холодно.

Сейчас почти все государства нашей планеты — члены ООН, за исключением тех, которые не признаны. Собственно, и основная цель соискания признания для государств — это вхождение в ООН, чтобы выслушали, чтобы оказали помощь, если вдруг голод — экономическую, если война — помогли бы отбиться от соседей.

ООН была создана вместо неудавшейся, сметённой временем Лиги Наций.

Организацию хотели поместить в другой какой-нибудь стране (предлагали Канаду, покойный Каддафи предлагал перенести ООН в Пекин или Дели), но США заграбастали ООН и подмяли под себя, и построили комплекс. И до сих пор дают около 10 миллиардов долларов ежегодно.

Теперь вот за ООН взялся Трамп, предлагает реформировать ООН.

Если бы спросили меня, я бы предложил вообще закрыть. ООН превратилась в международного диктатора, исполняющего прихоти США, и постольку, поскольку это США — «хозяева Вселенной», или «современный Рим» — так они себя называют, это раз.

И поскольку США платят этой организации с 61 тысячей сотрудников больше всех других стран — 22% от своего годового бюджета, а кто платит, тот и музыку заказывает; это два.

Россия тоже платит, но меньше, поэтому заказывает меньше музыки, всё меньше.

О том что ООН стала американской организацией, кричит и тот факт, что трамповское предложение о реформировании ООН подобострастно подписали уже 128 стран из 193 членов ООН. Думаю, подпишут и ещё.

Хозяин ведь хочет, чтоб подписали.

Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, поддакнул уже Трампу, высказался об ООН, отметил «раздробленность структур» и «византийские процедуры».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Где тут у России право вето?»

С 61 тысячью сотрудников и с гигантским бюджетом, я назвал только долю США, и она даёт представление о том, какого порядка деньги там крутятся, ООН крупнейшая международная корпорация-гигант. Антиглобалистам там есть чем заняться.

А вот по части эффективности ООН — она не равна нулю, но около этого. Сотни миротворческих операций числятся на счету ООН, проще назвать страны, где не было миротворческих операций, однако вот судите сами по двум хотя бы самым последним по времени их операциям, судите об эффективности ООН:

«Миротворческая операция в Ливии. Гражданская война в Ливии.

С 2011 года по настоящее время».

Вы что-нибудь слышали о такой операции? Гражданская война в Ливии продолжается.

«Миротворческая операция в Сирии, по поводу гражданской войны в Сирии», оказывается, также проводилась.

С апреля по август 2012 года. Результат мы видим.

Поэтому, поскольку толку от ООН как от козла молока, она не предотвратила и не остановила ни одного крупного конфликта современности, я говорю, ООН нужно распустить, достаточно обычных дипломатических отношений между странами, для международных сношений существуют дипломатические сети, посольства и консульства. И довольно.

Трамп назвал ООН «клубом людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время».

То есть Трамп тоже недоволен ООН, но по другим причинам, Трамп считает, что ООН недостаточно работает на США, что организация бездельничает.

Трамп предлагает реформировать ООН для того, чтобы организация лучше исполняла волю США.

Среди прочего, Трамп предлагает: «Сокращение действующих, избыточных или частично совпадающих функций, включая главные органы ООН».

Вот это вот, «включая главные органы ООН», очень тревожно звучит для России.

Самый главный орган ООН — это Совет Безопасности ООН. Совет Безопасности образован был тотчас после Второй мировой и состоит из победителей в этой глобальной войне человечества: Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Эти пять стран — постоянные члены Совета Безопасности, и каждая из них обладает правом «вето», то есть имеет сегодня право остановить любое невыгодное для неё решение. (Каждый год в Совет Безопасности входят с недавних пор непостоянными членами ещё шесть государств, но они не имеют права «вето).

Россия опасается, что «реформы ООН», предложенные Трампом, имеют целью лишить её права «вето».

Поэтому мы держимся в стороне от 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (это когда раз в год собираются все государства — члены ООН) и ожидаем от этого собрания только подлых ударов и неприятностей.

Россия скептически обронила сквозь зубы о реформах, предлагаемых Трампом: «Это инициатива одного государства».

Есть, помимо опасности пересмотра состава Совета Безопасности и отмены права «вето», и другие причины для тревоги нашей. 20 сентября состоится заседание по реформе миротворческих операций. Возглавлять его будет премьер-министр Эфиопии.

Как будто этого и ждала Украина, чтобы высказаться: «Число миротворцев в Донбассе, по мнению Киева, должно быть 40−60 тысяч». То есть они приглашают к себе целую армию.

А мы опрометчиво только что согласились на введение в Донбасс миротворцев.

Мне всё это совершенно не нравится. А вам?