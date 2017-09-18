Пентагон и ВМС США пытаются ускорить разработку новой модификации крылатой ракеты «Томагавк» морского базирования, которая будет обладать расширенными возможностями тактического применения и способностью поражать движущиеся цели, включая надводные корабли противника, пишет Крис Осборн в статье для Scout Warrior.

Tomahawk Block IV

В отличие от типичной ракеты «Томагавк», которую на протяжении многих лет использовали для уничтожения стационарных целей, таких как бункеры противника, сосредоточение войск, командные пункты и другие ключевые объекты военной инфраструктуры, новая противокорабельная ракета (ПКР) семейства «Томагавк» сможет отслеживать и уничтожать движущиеся объекты на море, заявили представители ВМС и компании Raytheon.

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Инженеры разрабатывают новую технологию поиска цели. Скорость обработки данных также увеличится. Две эти новинки позволят использовать ракету в нескольких режимах. Например, при возникновении непредвиденных обстоятельств военные смогут перенаправить ракету в полёте, чтобы уничтожить движущуюся цель.

Руководители проекта от ВМС заявили, что ракета будет оснащена всепогодной головкой самонаведения, а возможность обновлять данные о цели в процессе полёта ракеты позволит уничтожать движущиеся морские цели.

«Новая модификация ракеты Tomahawk Block IV будет оснащена многорежимной головкой самонаведения, которая позволит поражать движущиеся цели», — заявил руководитель военно-морских авиационных программ капитан Марк Джонсон.

Пуск ракеты Tomahawk Block IV

Джонсон добавил, что новая ПКР должна поступить на вооружение в середине 2020-х годов. Руководство военно-морских авиационных программ заключило с компанией Raytheon соглашение на сумму $120 млн, чтобы ускорить разработку новой модификации Tomahawk Block IV, заявили в Пентагоне.

«Оружие предназначено для уничтожения целей особой важности, таких как корабли противника. Ряд стран разрабатывают всё более и более совершенные корабли. Мы хотим, чтобы ВМС США беспрепятственно действовали в морях и имели полный контроль над ситуацией», — заявил представитель компании Raytheon Крис Спринкл.

Идея состоит в том, пишет автор, чтобы спроектировать такую ракету, которая была бы способна уничтожить быстроходные корабли и наземные объекты потенциального противника в самых разных условиях. Например, в случае конфликта с Россией или Китаем, американским ракетам придётся действовать в очень сложных условиях, включая сценарии, при которых спутниковые навигационные системы США могут быть заблокированы или уничтожены.

За всё время эксплуатации ракет «Томагавк» их модернизация проводилась несколько раз. Процесс модернизации Tomahawk Block IV, официально принятой на вооружение в 2004 году, продолжается до сих пор. Ракета оснащена двухсторонней линией передачи данных для изменения координат цели во время полёта, высококачественной инерциальной навигационной системой, цифровыми камерами для корреляции отображения местности с эталонной картографической программой. ПКР также может осуществлять навигацию по ландшафту местности и «зависать» над целью, пока не настанет оптимальное время для удара.

Kevin Ракета Tomahawk Block IV, сопровождаемая истребителем F-14 ВМС США

В настоящее время ВМС завершает цикл закупок Tomahawk Block IV. В 2019 году запустят программу повторной сертификации и модернизации ракет, которые отслужили 15 лет. После завершения модернизации в ракете появятся новые компоненты, благодаря которым Tomahawk Block IV сможет вернуться в строй ещё на 15 лет. Общий срок службы не будет превышать 30 лет.

Ракеты «Томагавк» использовались на протяжении десятилетий. Во время операции «Иракская свобода» в 2003 году американские военные использовали примерно 800 ракет, а во время операции «Буря в пустыне» — около 200. Кроме того, более 200 КР «Томагавк» было запущено в Ливии в 2012 году.

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Наряду с модернизацией семейства «Томагавк», в ВМС изучают возможности задействования наземного наступательного оружия нового поколения. Пока не ясно, будут ли для этого использовать уже имеющиеся системы или примут решение для разработки новой, считает обозреватель Scout Warrior.

«Каждый раз, когда мы сталкиваемся с тем, кто несёт серьёзную угрозу, первое, что мы делаем — запускаем «Томагавки». Они разработаны специально для того, чтобы уничтожать существующие и перспективные интегрированные средства ПВО», — заявил Спринкл.