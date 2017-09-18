16 сентября 2017 года Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент, где в аэропорту его встретил лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Сообщается, что это шестая официальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана. Главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составе, обсудив вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, военно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах.

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаева

Отмечается, что договоренности, достигнутые по итогам предыдущих встреч, на сегодняшний день принесли неплохие результаты.

«Два раза в неделю между Алма-Атой и Ташкентом курсирует скоростной поезд «Тулпар-Тальго». Наши национальные авиаперевозчики запустили дополнительные рейсы между столицами, скоро будут запущены авиасообщения между другими городами. Действуют регулярные автобусные маршруты. Ведется реконструкция крупной межгосударственной дороги. Открыты два пункта пропуска на автомагистрали М-39. В рамках казахстанско-узбекского сотрудничества запущен проект по сборке автомобилей… Позитивным шагом в сторону активизации торгового сотрудничества стало решение Узбекистана о снижении акцизов на некоторые виды импортируемых товаров. В результате за первые 7 месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 35%. Это очень хороший результат. Поставлена задача к 2020 году увеличить товарооборот до 5 миллиардов долларов», — рассказал Нурсултан Назарбаев.

Главы двух государств договорились в среднесрочной перспективе реализовать два-три крупных совместных инвестиционных проекта. Кроме того, правительствам обеих стран поручено проработать новые газовые проекты с учетом интересов обеих сторон. Помимо этого, президенты Казахстана и Узбекистана предметно рассмотрели водную проблематику и договорились в 2018 году провести встречу на высшем уровне, где будут обсуждены пути взаимоприемлемого решения ситуации вокруг Аральского моря. В числе прочего, стороны договорились в 2018 году провести Год Узбекистана в Казахстане и обговорили проведение Года Казахстана в Узбекистане.

«Мы рассмотрели вопросы взаимодействия в многостороннем формате, в том числе в контексте членства Казахстана в Совете Безопасности ООН. Обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности в регионе, в связи с обстановкой в Афганистане. Обсудили итоги Астанинского саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также инициативу Ташкента по проведению второго такого саммита ОИС в Узбекистане», — подытожил результаты встречи президент Казахстана.

Akorda.kz Встреча Нурсултана Назарбаева с Шавкатом Мирзиёевым

В этот же день Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев посетили промышленную выставку «Узбекистан — Казахстан: новый этап сотрудничества», где ознакомились с продукцией казахстанских производителей. Кроме того, главы двух государств приняли участие в церемонии возложения корзины цветов к памятнику бывшему президенту Узбекистана Исламу Каримову, посетили архитектурный комплекс «Мавзолей Толе би» и возложили цветы к монументу «Независимости и гуманизма», являющемуся общенациональным символом народа Узбекистана.

Итогом государственного визита президента Казахстана в Республику Узбекистан были подписаны следующие документы:

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстантемiржолы» и АО «Узбекистонтемирйуллари»; Меморандум о взаимопонимании между акиматом Кызылординской области Республики Казахстан и хокимиятом Навоинской области Республики Узбекистан в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах; Меморандум о взаимопонимании между акиматом Южно-Казахстанской области Республики Казахстан и хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах; Меморандум о взаимопонимании между акиматом Южно-Казахстанской области Республики Казахстан и хокимиятом Сырдарьинской области Республики Узбекистан в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах; Соглашение между министерством финансов Республики Казахстан и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в военно-технической сфере; Рамочное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики; Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений; Дорожная карта по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе; Совместное заявление президентов Казахстана и Узбекистана.

Кроме того, президент Узбекистана наградил Нурсултана Назарбаева орденом «Ел юрт хурматы» («Уважение народа и Родины»).

Напомним, предприниматели Казахстана и Узбекистана в ходе проведения совместных форумов подписали соглашения в общей сложности на 1,2 млрд долларов США. Первый форум прошел в 23 марта 2017 года — в ходе первого официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан. На нем было подписано соглашений на 840 млн долларов США. Второй форум состоялся 16 сентября 2017 года, когда Нурсултан Назарбаев посетил с официальным визитом Узбекистан.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов

Программа рабочего визита Нурсултана Назарбаева в Туркмении содержала чуть меньше мероприятий — прибыв в аэропорт Ашхабада, президент Казахстана направился на встречу с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, а потом принял участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также встретился с национальной сборной и спортивной делегацией Казахстана.

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