18 сентября с.г. президент США Дональд Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН с планом по реформированию международной организации. Речь идёт о декларации из 10 пунктов (UN Political Declaration for UN Reform High Level Event). Правда, сами пункты оказались настолько «скучными», что американская пресса так и не опубликовала их полностью. Зато СМИ обильно критикуют Трампа, припоминая ему язвительные упреки в адрес ООН, которую будущий американский президент в ходе избирательной кампании называл «клубом», «где люди приятно проводят время».

Иван Шилов ИА REGNUM

Поэтому имеет смысл процитировать пункты «декларации Трампа», чтобы описать проблему корректно:

« Во-первых , мы поддерживаем инициатив у Генерального секретаря по реформированию ООН и призывае м его провести реформу.

Во-вторых , мы обязуемся укреплять партнерство и доверие между государствами-членами ООН, а также их взаимодействие с Секретариатом в вопросах поддержки усилий по реформированию ООН.

В-третьих , мы обязуемся оказывать Генеральному секретарю содействие в улучшении процесса предоставления мандатов ООН.

В-четвертых , мы призываем Генерального секретаря проводить эффективное реформирование систем управления на местах.

В-пятых , мы обязуемся поддерживать усилия Генерального секретаря в деле развития системы отчетности ООН за счёт повышения транспарентности, укрепления надзора и согласования полномочий.

В-шестых , мы обязуемся сокращать дублирование мандатов, в том числе и среди основных институтов ООН.

В-седьмых , мы обязуемся оказывать Генеральному секретарю поддержку в привлечении кадровых ресурсов, которые позволят Организации привлекать и сохранять высокопрофессиональных сотрудников, а также содействовать принципам гендерного паритета и географического разнообразия.

В-восьмых , мы поддерживаем Генерального секретаря в вопросах планирования бюджета для обеспечения прозрачности и более точной оценки требуемых ресурсов.

В-девятых , мы поддерживаем Генерального секретаря в деле более эффективного согласования деятельности ООН в области гуманитарного реагирования, развития и операций по поддержанию мира.

В-десятых , мы признаем, что каждая страна несет основную ответственность за собственное экономическое и социальное развитие, и мы также признаем роль ООН как платформы для обеспечения глобального устойчивого развития».

То есть ничего конкретного документ не содержит. Он носит для Трампа исключительно имиджевый характер, поскольку избегает самого главного вопроса — расширения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН за счёт Германии, Японии, Индии, ЮАР и других стран. Другое дело — международная поддержка декларации, которую уже готовы подписать 120 государств, в том числе Великобритания, Канада, Китай, Германия, Индия, Индонезия, Япония, Иордания, Нигер, Руанда, Сенегал, Словакия, Таиланд и Уругвай.

Freeweibo.com Совбез ООН

Сам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пользуясь гуманитарным кризисом в Мьянме и провокациями США на Корейском полуострове, объявил 13 сентября с.г. о создании нового Консультативного совета высокого уровня по посредничеству из 18 признанных на международном уровне персон, «которые привнесут в дело ООН свой опыт, навыки, глубокие знания и обширные контакты». Тем временем бывший представитель США при ООН Джон Болтон назвал проект декларации «обыкновенной риторикой», которая могла быть составлена Секретариатом ООН «как пять, так и пятьдесят лет назад», передает телеканал Fox News.

Коллега Болтона по дипломатическому цеху, представитель неоконсервативного крыла Республиканской партии Залмай Халилзад пошел ещё дальше, опубликовав 17 сентября аналитический текст на National Interest, в котором скептически оценил инициативу Трампа: «Что касается реформы Совета Безопасности ООН, даже если Соединенные Штаты по-прежнему будут выступать за включение в его состав Японии и других государств в обмен на их поддержку более широких организационных реформ, остальные четыре постоянных члена вряд ли на это пойдут. Китай опасается, что исторические региональные соперники, в частности, Япония и Индия, станут постоянными членами СБ ООН. Россия решительно выступает против размывания своей роли в расширенном Совбезе. А европейские страны придерживаются разных точек зрения. Германия считает нынешний состав Совета Безопасности анахронизмом и пытается войти в число его постоянных членов. Но если Германия присоединится, Италия, скорее всего, потребует то же самое и для себя. Великобритания и Франция придают большое значение расширению Совета Безопасности ООН, но на самом деле не готовы этому».

ООН

Разумеется, процесс расширения Совбеза ООН, как и реформа других институтов международной организации, далеки от ясности. Однако это не означает, что Россия защищена от провокаций со стороны лоббистов новой конфигурации Совбеза — Германии и Японии. Идея ввода миротворцев ООН на Донбасс становится с каждым днем всё более опасной. К счастью, в ДНР и ЛНР помнят разрушительный опыт «голубых касок» в дни распада Югославии.