Методы политической борьбы, которые активно используются в Грузии в предвыборный период, особого изменения с течением времени не претерпевают.

Meo Hav Граффити партии Грузинская мечта, Тбилиси

Никого в стране не удивлял и не удивляет тот факт, что активисты и агитаторы той или иной партии в организованном порядке мобилизуют своих сторонников и избирателей на встречи со своими кандидатами. Это требуется для создания у остальной части населения впечатления массовости мероприятия и демонстрации большой поддержки, которой пользуется у населения данный конкретный кандидат.

Сторонниками правящей партии обычно представляют сотрудников госучреждений, пенсионеров, педагогов школ, а также самих школьников, которых снимают с уроков для присутствия на той или иной встрече с тем или иным кандидатом.

Несколько таких фактов мобилизации педагогов и учащихся на предвыборное мероприятие правящей партии «Грузинская мечта» засекло и зафиксировало ныне оппозиционное «Единое национальное движение». В частности, 16 сентября в Зугдиди прошла предвыборная встреча лидеров правящей партии с населением, на которую привезли педагогов и учеников местных школ.

«Правительство Грузии активно включает в свою предвыборную кампанию педагогов, использует административные ресурсы школ, и мы видим, что в акциях участвуют и несовершеннолетние школьники. Мы уважаем право каждого человека на участие в любой политической акции по собственному желанию, но считаем недопустимым, когда людей принудительно, обманом приводят на такие мероприятия», — заявила на брифинге 18 сентября представитель ЕНД Мариам Герсамия.

Она же сообщила о беспрецедентном и возмутительном факте, зафиксированном в Шуахевском районе Грузии, где первоклассникам раздали флаги правящей партии «Грузинская мечта».

Подобные действия «Единое национальное движение» рассматривает как грубое нарушение закона Грузии «Об общем образовании», в котором говорится о недопустимости политизации учебного процесса.

Соратники Михаила Саакашвили, уличившие «Грузинскую мечту» в нарушении закона, уже обратились к аппарату народного защитника, межведомственной комиссии по свободным и справедливым выборам (орган, который регулярно создается в Грузии перед выборами с целью мониторинга предвыборной кампании) и ЦИК и потребовали принять строгие меры по предотвращению подобных нарушений со стороны правящей партии в дальнейшем.

Не оставили без внимания эти факты и лидеры «Европейской Грузии» (отделившейся от «Единого национального движения» в конце прошлого года партии), которые также выдвинули «Грузинской мечте» аналогичные обвинения. С обвинительным заявлением от имени партии выступил Серго Ратиани. Он, как и его бывшие соратники, расценил случившееся как нарушение закона «Об общем образовании».

«Хочу откликнуться на возмутительный факт, происшедший в одной из школ Кедского муниципалитета, где первоклассники сфотографировались на фоне флагов «Грузинской мечты». Эти фотографии были распространены в интернете. Это очень возмутительно, когда школьников используют в политическом направлении», — подчеркнул Ратиани.

Альберт Анкер. Сельская школа. 1859

Ответственность за эти факты Ратиани и его соратники целиком возлагают на лидеров «Грузинской мечты», прежде всего — на премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра образования и науки Александра Джеджелава, и призывают их отреагировать на подобные нарушения закона и обеспечить нормальное функционирование системы образования.

«В нашей стране однозначно признана нейтральность системы образования и строго определено, что политизация учебного процесса в образовательных учреждениях недопустима. Данный факт — продолжение привычной и успешно осуществляемой «Грузинской мечтой» политики. За последние пять лет, в том числе и во время парламентских выборов 2016 года, неоднократно было зафиксировано включение несовершеннолетних граждан в политические процессы, а также использование школьных ресурсов в предвыборной агитации», — заявил Серго Ратиани.

Члены ЕНД и «Европейской Грузии» в своих требованиях к правящей партии едины — прекратить подобную практику вовлечения школ в политические процессы, сделать школы реально аполитичными и строго соблюдать закон «Об общем образовании».

Не согласиться с этими требованиями нельзя. Но делают их лидеры тех партий, которые закрывали глаза на аналогичные нарушения, во множестве допускавшиеся в предвыборный период при правлении в Грузии «Единого национального движения».

Можно допустить, что Серго Ратиани и другие бывшие и нынешние лидеры ЕНД о таких нарушениях позабыли, но население Грузии хорошо помнит многолюдные и шумные встречи экс-президента Михаила Саакашвили с избирателями, на которые в массовом порядке срывали с занятий педагогов и учащихся школ, сотрудников госучреждений и привозили в тот или иной город или поселок, чтобы послушать речь лидера. А заодно проскандировать: «Миша! Миша!» и в очередной раз продемонстрировать, как выражает свою любовь к «президенту» очередная «бабушка» или как «президент» берет на руки очередного ребенка для выражения своей «близости к народу».

Так что методы, против которых сегодня так рьяно выступают бывшие соратники, ныне — оппоненты друг друга и правящей партии — ЕНД и «Европейская Грузия», никакой новизны для них не представляют.

Но в грузинской реальности факт остается фактом: власть меняется, а методы остаются. И то, что так возмущало оппонентов Саакашвили в бытность его у власти, продолжает активно использоваться ими после перехода из оппозиции во власть. Предвыборная мобилизация «сторонников», коллективные поездки из школ на встречи с кандидатами, фотографии лидеров с детьми из народа… Правящая партия от всех подобных, выявленных и разглашенных оппонентами фактов категорически открещивается и отмежевывается, но они же происходят? Не конкуренты же привозят на встречи с кандидатами от правительства школьников и учителей?.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Методы предвыборной борьбы в Грузии особого изменения за все годы ее независимости не претерпели. И хотя сегодня оппозиция в лице ЕНД и «Европейской Грузии» грозится после прихода к власти предать подобные деяния и нарушения закона забвению, никакой гарантии того, что в случае победы на выборах они свое обещание сдержат, нет.

Как известно, выборы в органы местного самоуправления назначены в Грузии на 21 октября.