



Primorsky.ru Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого»

На днях вернулся с Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который проходил во Владивостоке. На мероприятии довелось присутствовать минимум в двух ипостасях: в качестве человека, интересующегося кинематографом, и в качестве журналиста, интересующегося подобного рода событиями.

Но есть еще и третья ипостась — гражданин своей страны, которому не всё равно, что происходит в моем многострадальном Отечестве. А посему я не мог не осознавать, что текущий политический и культурный дискурс строится вокруг двух острейших политико-культурных и идеологических скандалов.

Для начала всё же хочу сказать пару слов о самом мероприятии. Оно было организовано и проведено на очень высоком уровне. Виден профессионализм всех, приложивших руку к кинофестивалю. Все, с кем мне удалось пообщаться, оставили о себе сугубо положительные впечатления. Возможно, позже обсужу это подробней. Сейчас же хотелось бы вернуться к вскрывшейся проблематике, к самому фестивалю как сугубо культурному явлению, имеющей косвенное отношение.

Итак, первый феномен — это скандал вокруг кинофильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Начавшись как истерика групп во главе с депутатом Натальей Поклонской, он стремительно обрел все черты спецпроекта. Тут тебе и «Христианское государство» (оцените специфическое чувство юмора) нарисовалось с ваххабитообразными руководителями, и призывы сжигать кинотеатры, где будут прокатывать «Матильду», тут уже и реальные действия в этом направлении.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Церемония

Если честно, я ожидал провокаций именно на этом направлении, тем более что Учитель собственной персоной присутствовал на мероприятии, лично представил полчаса «Матильды», и даже был целый предпремьерный показ, билеты на который было не достать. Однако всё обошлось на удивление спокойно, и даже появилась наивная надежда, что культурное мероприятие никто не попытается превратить в арену для политических и идеологических ристалищ.

Но еще до начала мероприятия стало известно о вероятном появлении на фестивале Лии Ахеджаковой, а по всем законам драматургии, как известно, висящее на сцене ружье просто не может не выстрелить. Причём совершенно ясно, в каком направлении. Я говорю о втором скандале — это дело худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

На церемонии закрытия фестиваля, 15 сентября, с особым словом выступила Лия Ахеджакова собственной персоной. Её речь имела эффект взрыва бомбы с обедненным ураном. Она имела мало общего с речью деятеля культуры, речью человека, наконец, она была похожа на холодную функцию: почти каждая демонстрируемая эмоция казалась четко выверенной с точностью, которой выверяют мощность снаряда в тротиловом эквиваленте.

Её проходка по ковровой дорожке была больше похожа на полет бомбардировщика до места сброса снаряда. Она даже не хотела останавливаться напротив пресс-волла: она пришла не для этого, она неумолимо двигалась к своей цели.

Цитата к/ф «Изображая жертву». реж. Кирилл Серебренников. 2006. Россия Лия Ахеджакова

Никто не ждет от фугаса ничего, кроме исполнения своей прямой функции — нести разрушение и повреждение. У вас культурное мероприятие? Мы превратим его в трибуну политической агитации и пропаганды! Мы расскажем, как «мы не знаем, но догадываемся, кто» угнетает невинного режиссера Серебренникова. Почему невинного, спросите вы? А потому, что он «трудоголик», потому, что режиссер — это «сложная профессия» и она требует «внутренней свободы». Но на самом деле — это все общие и крайне неубедительные слова, призванные фиговым листком закрыть самое главное. Цитата:

«Если здесь есть режиссеры, если здесь есть актеры, если есть люди, которые работают в кино и театре, проявим свое братство. Надо своих защищать!» — заявляет Лия Меджидовна Ахеджакова.

Дело в том, что Серебренников для определенной элитной и богемной тусовки — свой! Тут сразу вспоминается формула, приписываемая разного рода диктаторам: «Друзьям — всё, врагам — закон». Именно она взята на вооружение российской либероидной тусовкой как руководство к действию.

Воспринимать это иначе чем как вопиющее хамство — невозможно. Понятно, что часть зала — «свои» и поддержат подобного рода сентенции из «классовых», а главное — идеологических соображений. И это было слышно по аплодисментам некоторых собравшихся. Но ведь часть — нет. Часть как-то пытается соотносить всё происходящее с точки зрения примата закона, который вроде бы как должен быть превыше любых симпатий и антипатий. А слышит в ответ, что определенная группа плевать хотела на закон, им бы «своих» защитить, а ты их в этом обязательно поддержи. И неважно при этом, воровал ли этот «свой» средства из бюджета (читай — нашего с вами кармана), не воровал ли — «своим» можно всё. Именно это было видно по недоумевающему взгляду другой части гостей.

Но бестактность была и в отношении к уважаемым гостям мероприятия. Когда член жюри НЕТПАК Ратна Сарумпает, знакомя в своем выступлении собравшихся с ситуацией в Азии, делится реальными проблемами межрелигиозных столкновений в Мьянме, проблемой цензуры в Малайзии, которая, по ее словам, вынуждает замалчивать некоторые острые темы, это почему-то не вызывает особого сочувствия и переживания со стороны Ахеджаковой и той тусовки, что нарочито активно выступает за свободу слова и права человека. Ведь страдания целого народа — ничто в сравнении с тяготами и лишениями «униженного и оскорбленного» Серебренникова. Потому что Серебренников — свой, а в Мьянме, видимо, живет «не пойми кто».

Но когда речь идет о том, как США пребывают в «кошмаре по имени Трамп», о чём то ли в шутку, то ли всерьез поведал писатель Рок Бриннер (сын знаменитого голливудского актера Юла Бриннера) — для Ахеджаковой это совсем другое дело! Тут она нам ставит в пример «бесстрашный» Голливуд, выступивший в едином порыве против Трампа. Двойные стандарты? Нет, что вы?! Просто там тоже «свои».

Stevan Kragujević Юл Бриннер

Конечно, можно сколько угодно возмущаться поведением либеральной богемы, пребывая в эмоциональном возбуждении, можно также прятать голову в песок, мол, надоели они все со своими серебренниковыми и матильдами, стараясь беречь нервы. Это одинаково бесперспективно.

Следует понять, как мне кажется, что на наших глазах продолжает оформляться некий субъект, который давно делит всех по принципу «свои — чужие». Где, как в голливудском вестерне или боевике, «свои» — это люди, яркие индивидуальности, со своими проблемами, глубокими духовными мирами, прописанными образами, а «чужие» — безликая масса индейцев, китайцев, русских, инопланетян, зомби (нужное подчеркнуть), которых и убивать-то не жалко.

И тут, как мне представляется, что журналист Минкин с его делением народа на «умных пчел» и «тупых мух», что нынче эмигрантка Латынина с ее «благородными дельфинами» и «рабскими анчоусами», что писатель Шендерович, для которого не все люди равно принадлежат к одному биологическому виду, что, наконец, «свой» Серебренников, который молодец, потому что «свой». Это явления одного порядка. Если «своим» можно всё, то что им помешает затем уничтожать тех, кто им неугоден, дорвись они до безраздельной власти?

Другой же вывод заключается в том, что культура, спорт, образование, медицина — всё это уже давно стало театром военных действий в неклассической (кто-то называет её еще «гибридной») войне. Вы приходите на прекрасно организованное (без какой-либо иронии) культурное мероприятие, чтобы узнать получше, чем живут современная Азия и Латинская Америка, какие проблемы волнуют начинающих режиссеров стран АТР, каков он в целом, культурный ландшафт стран Третьего мира, познакомиться с интересными людьми, соприкоснуться с реальностью, и — сталкиваетесь в том числе с подрывом подобного рода снарядов. Чем крупнее мероприятие, тем сильнее взрыв. Пока одни поджигают кинотеатры, въезжая на них в автомобилях, другие действуют более тонко. Такова, на мой взгляд, новая реальность, и ее необходимо осмыслить.