



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 11 — 17 сентября стали: православно-католический диалог начинает обсуждении вопроса униатства; джихадисты бегут в страхе из Сирии; Романо Проди настаивает на «Европе двух скоростей»; поляки вспоминают 17 сентября 1939 года и винят в «предательстве» евреев, белорусов и украинцев; в Санкт-Петербурге восстанавливают католический храм и другое.

Реформа Римской курии завершена на три четверти, передает Radio Vaticana (Ватикан). Об этом заявил секретарь Совета кардиналов по помощи папе Римскому в управлении Церковью. Епископ Марчелло Семераро заметил, что через несколько месяцев папа Франциск получит предложения, касающиеся всех дикастерий. По словам монсеньора, понтифик выбрал путь постепенного осуществления реформы через своеобразные испытания, «так как в переходе от теории к практике проявилась потребность в некоторых правках». Он сказал, что в то же самое время «папа не чувствует себя реформатором», а к воплощению реформы Франциска подтолкнули рекомендации, которые звучали на заседаниях перед конклавом.

На острове Лерос (Греция) завершил работу Координационный комитет Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Православной церковью и Римско-католической церковью. Комиссия переходит к новому этапу — обсуждать будут проблему униатства. Глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох отметил, что эта тема вызывает большие споры во втором тысячелетии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет в Минске большую делегацию католических иерархов из Европы. В четверг, 28 сентября 2017 года, Лукашенко встретится с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы (CCEE), которая будет проходить в белорусской столице с 27 сентября по 1 октября и соберет глав епископатов 45 стран континента. Одной тем форума станет настоящее и будущее Европы, вклад и миссия Церкви в построение общего европейского дома. Свидетельством большого значения встречи является участие патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла (Русская православная церковь), заместителя премьер-министра Белоруссии Василия Жарко, мэра Минска Андрея Шорца, представителей других конфессий и религий. Белоруссия примет собрание церковных лидеров такого уровня впервые. Минск был выбран для проведения пленарного заседания Совета епископских конференций Европы во время прошлогодней ассамблеи, которая проходила в Монако. Надо отметить, что белорусская столица принимает форум в рамках вышеупомянутой организации уже во второй раз. 14—16 июня 2007 года здесь проходила 35-я встреча генеральных секретарей европейских епископатов на тему «Миграция для Европы». Стоит отметить, что Белоруссия все чаще становится центром внимания со стороны Вселенской церкви и Святого престола. В 2014 году в Минске состоялся IV Католическо-Православный форум «Религиозный и культурный плюрализм: вызовы христианским Церквам в Европе», в котором приняли участие высокие православные и католические иерархи из 22 стран континента. В 2015 году республику посетил государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Торжества в честь 25-летнего юбилея возрождения структур Католической церкви в Белоруссии, которые в 2016 году проходили в Будславе, возглавил специальный посланник папы Франциска кардинал Кристоф Шонборн из Вены. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, хозяин форума, назвал избрание Минска столицей очередного пленарного заседания CCEE знаком большого уважения, чести и престижа для Церкви в Белоруссии и для страны в целом.

jan Sefti Курдские женщины

Халдейский патриархат предупреждает о возможности вооруженного конфликта в случае проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, передает Agenzia Fides (Ватикан). Референдум назначен правительством автономии на 25 сентября. Местные христианские общины расколоты по вопросу независимости Иракского Курдистана. В последние дни прошли митинги, собравшие около 1500 человек в Анкаве, пригороде Эрбиля, в основном населенном христианами, которые были представлены местными СМИ как «знак поддержки», оказываемой христианами идее курдской независимости. На встрече, состоявшейся в зале Фонда Вавилона, приняли участие лидеры политических партий и общественных организаций, обсуждавшие вопрос, какой вклад могут внести христиане в строительство нового независимого Курдистана. Такая же демонстрация была организована в селении Телекуф-Тескопа, расположенном в 30 километрах от Мосула, «с намерением выразить поддержку независимости Курдистана местными христианскими общинами и меньшинствами езидов и шабаков». Однако нужно еще проверить, насколько искренне христиане этого региона испытывают и изъявляют такие «намерения» или же они являются скорее результатом инициатив немногочисленных групп, согласованных с пропагандистским аппаратом, созданным правительством Иракского Курдистана для обеспечения референдума. Телекуф-Тескопа занят отрядами курдской самообороны, которых контролирует Эрбиль. Источники, связанные с Патриотическим союзом Курдистана, сообщают, что около 12 000 курдских солдат пешмерга находятся в районе Ниневии. Официально — для поддержания порядка и предотвращения появления односторонних инициатив со стороны различных иных ополченцев в этом районе, в том числе так называемого «христианского ополчения» (например, «Вавилонских бригад»), которые в недавнем прошлом высказались против референдума о независимости. Концентрация курдских солдат в прилегающих районах Мосула является одним из факторов, который не способствует возможному снижению напряженности между правительством Курдистана и правительством Ирака. Политические лидеры в Багдаде явно не согласны с созданием курдского государства на севере Ирака посредством референдума, объявленного в одностороннем порядке. На этом фоне прозвучало заявление халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако, призвавшего стороны к диалогу. После падения режима Саддама Хусейна иракские политики погрязли в разделениях и защите партийных интересов. Халдейский патриархат предупреждает об опасности эскалации напряженности: «Некоторые уже начали играть на военных барабанах: если произойдет новый военный конфликт, последствия его станут катастрофическими для всех, а меньшинства заплатят высокую цену». После страданий от оккупации джихадистами Мосула и районов Северного Ирака «каждый должен осознавать серьезность ситуации и поспешить поддержать национальное примирение и мир, пока не стало слишком поздно». Что касается будущего укорененных христианских общин и различия их во взглядах на референдум, патриарх Сако отмечает, что «если в регионе начнется новое вооруженное противостояние, оно, безусловно, еще более уменьшит присутствие христиан в местности».

Джихадисты в Сирии мечутся, их организации распадаются, а боевики ищут контактов с российскими и иранскими военным, пытаясь спастись от неминуемой атаки сирийской армии, констатирует AsiaNews (Рим, Италия). «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зонтичная организация, созданная 28 января сего года и состоящая из иностранных экстремистов, приверженцев «священной войны», теряет группировки и лидеров. Так, 11 сентября ее покинули некоторые саудовские проповедники и судьи шариатского суда. В организации отмечены разногласия между духовными лицами и боевиками по вопросу, что главнее — использовать оружие или пробовать убеждать других. Беспорядки в рядах джихадистов обострились с растущими слухами, подкрепленными разведывательными сообщениями, о приближении наступления на Идлиб сирийской армии сразу после окончания операции в Дайр-эз-Заур. Ожидается, что поддержку правительству окажут российские, иранские и турецкие силы. Ходят слухи, что представители Фронта ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят тайные встречи с российскими военными, джихадисты все отрицают. Но подозрения умножаются, по-видимому, все боевики беспокоятся о своем неопределенном будущем и думают, как сохранить свою собственную жизнь. Поскольку никто никому больше не доверяет, можно предположить, что волна дезертирства будет расти в ближайшие дни.

Hilarion.ru Встреча митрополита Волоколамского Илариона с иерархами — представителями ливанских церквей

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) прибыл с визитом в Ливан, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). В аэропорту Бейрута его встретили митрополит Нифон (Сайкали), представитель патриарха Антиохийского в Московском патриархате, а также министр обороны Ливана Якуб Сарраф, который исповедует православие. В разговоре с ним речь шла главным образом о гуманитарных вопросах ввиду массового притока беженцев из Сирии в Ливан. В ходе визита митрополит Иларион встретился с премьер-министром Саадамом Харири. Запланировано также посещение президента Ливана Мишеля Ауна, патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, маронитского патриарха Бешары Бутроса Раи и митрополита Бейрутского Илии.

Польские епископы выступили в противовес позиции собственного правительства, требующего репараций от Германии, сообщает La Croix (Париж, Франция). Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) считает, что страна «имеет право» на 840 млрд долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны нацистами. В ответ члены комитета Конференции католических епископов Польши выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность риском разрушить «ценность польско-германского примирения», которое определило отношения между двумя странами после падения коммунизма, различными «немыслимыми решениями и поспешными словами». Двусторонние проблемы, которые до сих пор остаются нерешенными, должны решаться посредством «разумной дипломатии», чтобы не «уничтожить трудно завоеванное доверие, вызвав отрицательные общественные эмоции». Этот эпизод также усложняет и без того напряженные отношения между польской церковью и консервативным правительством. Политический кризис из-за правительственной реформы судов уже нанес им ущерб после того, как епископат благоприятно оценил вето президента Польши по одной из противоречивых инициатив власти. Но в основном речь идет о приеме беженцев. Польские епископы, которые встретились с папой Франциском на закрытой встрече во время Всемирных дней молодежи в Кракове в 2016 году, сейчас готовятся к открытию «гуманитарных коридоров». Позиция, противоположная взглядам правительства «Права и Справедливости».

«Две скорости» должны помочь измениться Евросоюзу, который нужен, ибо ни одна страна по отдельности не может обойтись без него. Об этом в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) заявил известный итальянский политик Романа Проди. В идее создания ЕС лежало чувство ответственности перед будущими поколениями. Проди вспомнил о своей разговоре с инициатором перехода европейских стран на единую валюту, евро, немецким канцлером Гельмутом Колем, который столкнулся даже в Германии с оппозицией общественного мнения. «Когда я спросил его, почему он идет на такой высокий политический риск ради евро, он ответил: «Потому что мой брат умер на поле битвы». Он не говорил о банках и банкирах! Он хотел консолидации и продвижения процесса создания Союза вперед. Солидарность и единство — вот наши ценности», — подчеркнул итальянский политик. Сегодня Европа как никогда нуждается в единстве. Демонтаж ЕС или его замена? Но никакая нация, даже сильные Германия или Франция, ни Испания, ни Италия не могут самостоятельно справиться с такими великими мировыми державами, как Китай и Соединенные Штаты. По словам Проди, «предложение о «Европе двух скоростей», которое я выдвинул давно, остается единственным возможным ответом, учитывая отсутствие общей европейской политики. Это не Европа, о которой я мечтал, но она может помочь нам преодолеть шторм при условии, что мы оставим дверь открытой для тех стран, которые желают — даже на более позднем этапе — присоединиться к ограниченному числу государств, способных первыми принять политические проекты большей европейской интеграции в полном соответствии с общими правилами и целями».

1 сентября 1939 г. Немцы уничтожают польско-данцигскую границу в районе Сопота

Polonia Christiana (Краков, Польша) вспоминает события 17 сентября 1939 года, когда части Красной Армии вошли на территорию Польской республики, доставшиеся Варшаве по итогам Рижского договора 1921 года. «К сожалению, были польские граждане, которые тепло приветствовали советского агрессора и помогли распространять террор, — пишет издание. — Самая большая группа предателей — польские евреи, белорусы и украинцы. Для солдат Красной армии, входивших в города, они строили триумфальные арки, поприветствовали их цветами и коммунистическими песнями. Так было в Белостоке, Ломже или Гродно. Вскоре польско-еврейские коммунисты начали формировать вооруженные организации, поддерживающие НКВД — «милицию», «красногвардейцев», «революционные комитеты». Еврейские или белорусские соседи сразу после вступления в Красную армию были готовы указать чекистам на поляков, которые должны были ликвидированы или депортированы в Сибирь».

В Санкт-Петербургском государственном музее истории религии проходит научная конференция, посвященная 100-летию учреждения в России Экзархата для католиков византийского обряда, передает Gaudete (Санкт-Петербург, Россия). Среди докладчиков на трехдневной встрече настоятели ряда греко-католических приходов России, а также прелат Иосиф Свидницкий. Напомним, что Экзархат для католиков византийского обряда в России был учрежден в Санкт-Петербурге в мае 1917 года. Во время СССР он был практически полностью уничтожен, многие священнослужители и миряне были подвергнуты репрессиям или приняли мученическую смерть. Протопресвитер Леонид (Леонтий) Федоров, возглавлявший экзархат, был причислен к лику блаженных в июне 2001 года. С 2004 года греко-католические общины России объединены в Ординариат для католиков византийского обряда, который возглавляет епископ Преображенской епархии Иосиф Верт.

Католическому храму на Минеральной улице в Петербурге вернули первоначальный вид, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Кроме того, на колокольне церкви появился шатер. В 1922 году костел пострадал от пожара, в 1930 году на части прилегающей территории был построен чугунолитейный завод. В 1938 году постановлением президиума ВС РСФСР храм закрыли. Само здание церкви было перестроено, в нем располагалось картофелехранилище. В 1959 году костел превратили в отдел физических исследований Центральной научно-исследовательской лаборатории. Внутреннее пространство помещений изменили до неузнаваемости, а завершение колокольни демонтировали. В апреле 2002 года здание церкви было возвращено католикам, правда, оно уже находилось в достаточно плачевном состоянии. Сейчас католическая церковь во имя Посещения Девой Марией Святой Елизаветы является действующей и открыта для прихожан, она одна из главных достопримечательностей «готического Петербурга».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.