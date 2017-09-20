* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Беспилотники, когда-то бывшие исключительно американским инструментом наблюдения, а позднее и ликвидации противников, теперь получают все большее распространение в армиях мира, а также среди членов негосударственных вооруженных формирований. Более того, из-за удешевления гражданских технологий многие террористические организации стали формировать собственные ВВС из БПЛА, что вызывает особенную тревогу, пишет Джейсон С. Дитз в статье для The American Conservative.

Беспилотник США

Rusdrones.ru Популярные у террористов модели дронов

Лидирующую позицию в разработке самодельных боевых беспилотников занимает террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ее боевики, как и США, первоначально использовали их для разведывательных целей, затем решив превратить их в орудие убийства. Как и в случае с самодельными взрывными устройствами, унесшими жизни тысяч военнослужащих США за прошедшее десятилетие в Ираке и Афганистане, радикалы, обладающие гораздо меньшим потенциалом, нежели США, в очередной раз применяют собственное оружие США против них самих.

Дело не в том, что у боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) существует собственная программа разработки БПЛА. Наоборот, беспилотники стали столь распространенным явлением не в последнюю очередь благодаря инвестициям военных США, что компоненты для них можно обнаружить повсюду. Более того, для превращения коммерческого беспилотника в инструмент сбрасывания взрывных устройств на противника не нужно большой технической компетенции. БПЛА стали настолько доступными, что боевики зачастую даже не модифицируют их, просто прикрепляя взрывчатку к БПЛА и направляя его в качестве одноразового инструмента убийства.

На фоне того как все больше стран присоединяется к клубу сил, обладающих технологиями БПЛА, Пентагон принимает меры по созданию технологий борьбы с БПЛА. Тем не менее развитие беспилотников находится на один шаг впереди. Дорогостоящие технологии противодействия беспилотникам могут появиться и стать эффективным средством противодействия вражеским БПЛА, однако вскоре они повторят судьбу ПВО: начнется бесконечный цикл улучшений для обхода защиты противника.

Прежде всего стоит ожидать сокращения стоимости беспилотников. Так, самые дешевые коммерческие БПЛА уже, по сути, являются детскими игрушками, и по мере их удешевления и совершенствования группировки вроде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут создавать собственные импровизированные ВВС, и не только для ведения боев с регулярной армией.

Такое развитие событий является, вероятно, самым тревожным. Со временем боевики-исламисты смогут найти способы развернуть такой беспилотник над одним из городов ЕС или США.

Беспилотник ВВС США

И начало этому положили США, активно использовавшие БПЛА для ликвидации неугодных им фигур. Применяя беспилотники по всему миру, Вашингтон открыл ящик Пандоры, и теперь непонятно, что делать со сложившейся ситуацией.

Если государства еще можно ограничить в использовании ими беспилотников благодаря четким международным нормам, то террористические организации получили в свое распоряжение новый инструмент. И с этим мало что можно поделать.