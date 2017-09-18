Противоречия, которыми страдает ЕС, с высокой долей вероятности обострятся в результате октябрьских выборов в Австрии. Исход голосования приведет к еще большей напряженности между странами — членами европейского блока вокруг нелегальных мигрантов, поспособствует продвижению австрийских националистов, а также даст России возможность посеять еще больше зерен раздора в Евросоюзе, пишет Майкл Скрафтон в статье для The Strategist.

Arune3 Флажки Евросоюза

Сдвиг политического спектра Австрии вправо усилит дисгармонию, созданную политикой неприятия мигрантов Польшей и Венгрией. И успех правых в Австрии вполне ожидаем. Так, после смены ее руководства консервативная Австрийская народная партия (АНП) заняла доминирующее положение в предвыборных опросах — прежде всего за счет голосов крайне правой Австрийской партии свободы (АПС) — и сохранила свое лидерство с тех пор, как было объявлено о грядущих выборах. И если пост канцлера Австрии займет лидер АНП Себастиан Курц, стоит ожидать дальнейшего осложнения отношений между странами ЕС.

Dragan Tatic Себастиан Курц

Курц, на данный момент занимающий пост главы МИД страны, успешно лишил АПС голосов, изменив позицию АНП на более правую. В частности, он начал более активно играть на страхах перед нелегальными мигрантами, продвигая идею о необходимости полной интеграции мусульман, а также обещая остановить миграцию из Африки и с Ближнего Востока.

Более того, даже до прихода к власти Дональда Трампа в США Австрия выделялась среди других стран — членов ЕС по показателям положительного отношения ее граждан к США. Как показал доклад о глобальном лидерстве США 2016 года, озаглавленный «Что люди по всему миру думают о лидерстве США», в 2015 году положительно к деятельности США отнеслись лишь 34% граждан Австрии, тогда как 60% опрошенных в этой стране дали негативную оценку общего курса Вашингтона. Едва ли этот показатель изменился в лучшую сторону после прихода администрации Трампа.

Более того, отмечает автор, в Австрии существует сильная группа евроскептиков, тогда как «антизападные идеологемы» глубоко укоренились в политической системе страны. Хотя АПС является самой открыто пророссийской политической силой, выступая за снятие санкций, антиамериканизм просматривается во всех партиях страны. В Австрии широко распространены симпатии к России, особенно по вопросам безопасности. Даже политический центр не смог избежать прокремлевских и антисанкционных настроений.

ChristianGeorg Австрийский флаг

Хотя Вена регулярно участвует в миротворческих операциях ООН и миссиях НАТО, она часто шла наперекор желаниям США и ЕС, преследуя независимый подход к отношениям с Россией. Так, в июне 2014 года именно Австрия первой из стран — членов ЕС официально приняла президента России Владимира Путина после «аннексии» Крыма. Более недавним примером может стать то, что Вена является передовым критиком санкционного режима против Москвы, отчаянно выступая против введения новых запретительных мер.

Австрия обладает довольно скромным населением — 8,6 млн человек, которые проживают на площади 84 тыс. квадратных километров, одна из основных проблем, с которой сталкивается страна, — это широкомасштабный поток нелегальных мигрантов. В прошлом Австрия неоднократно принимала большие группы беженцев, в частности 180 тыс. после восстания в Венгрии в 1956 году, 162 тыс. в 1968, после Пражской весны, 150 тыс. после подавления движения «Солидарность» в Польше, 86,5 тыс. во время войны в Боснии. Поэтому вполне понятно, почему Вена испытывает такое беспокойство по поводу бесконтрольной миграции через западные Балканы и через Средиземное море.

Franz Johann Morgenbesser Норберт Нофер

Особую озабоченность вызывает перспектива создания коалиционного правительства, включающего в себя членов АПС. Так, на прошлых президентских выборах в Австрии лидер партии Норберт Нофер набрал 47% голосов избирателей, тогда как сама партия по-прежнему пользуется поддержкой 23% граждан страны. При этом АПС считает Россию наиболее важным партерном не только Австрии, но и всего ЕС.

Более того, существует большое число свидетельств плотного и активного сотрудничества между Россией и АПС. По данным исследования аналитического центра Political Capital, влияние России на австрийские партии правого толка, особенно на АПС, возрастает. В исследовании приводится детальная информация о «беспрецедентной» и всеобъемлющей сети стратегических связей и отношений между Москвой и партиями правой части политического спектра Австрии. В частности, АПС и партия «Единая Россия» подписали официальный договор о будущем сотрудничестве по большому числу тем.

Chancellery of the Prime Minister of Poland Встреча лидеров Вишеградской группы в Праге, 2015 год

Страны Вишеградской группы — Польша, Венгрия, Чешская Республика и Словакия — найдут в австрийских АНП и АПС надежных союзников в их стремлении пересмотреть или отменить систему квот на расселение мигрантов по ЕС. На этом фоне стоит ожидать расширение пропасти, разделяющей Восточную Европу и остальной ЕС по вопросам политики и суверенитета.

Вспышка оптимизма в выступающих за ЕС группах, вызванная победой Эммануэля Макрона на выборах президента Франции, может оказаться преждевременной. После прихода в Австрии к власти правительства, которое будет включать в себя АПС, страна может стать удобным инструментом продвижения Россией своих целей по подрыву лидерства США в ЕС, ослабления единства ЕС и неолиберального миропорядка. По меньшей мере австрийские выборы могут обострить напряженность в отношениях между странами ЕС, а также подтолкнуть часть из них на сторону Австрии, из-за чего ослабнет централизованная власть Брюсселя.