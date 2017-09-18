Российское вооружение пользуется стойким спросом на мировом рынке с момента распада СССР. При этом крупнейшими импортёрами российского оружия за период с 1991 по 2016 год оказались Индия ($36,6 млрд в условных ценах за 1990 год) и Китай ($33,2 млрд в ценах за 1990 год). Третье же место заняла, на первый взгляд, достаточно неожиданная страна — Алжир. За то же самое время африканская страна приобрела в России оружия почти на условных $10 млрд (по данным Стокгольмского института исследования проблем мира). Более того, по информации местных источников, на которые ссылается авторитетный военный блог BMPD, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий, Алжир стал вторым после Армении покупателем российских оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-Э». Помимо этого, африканская страна оставила огромный заказ на новейшие российские боевые машины поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2». Ожидается, что заказанные 300 машин будут поставлены до конца 2019 года. Что ещё Алжир закупал в России и зачем африканской стране столько дорогостоящего современного вооружения?

Алжирский Т-72М

Vitaly V. Kuzmin БМПТ «Терминатор»

На вооружении Алжира стоят российские бестселлеры — истребители Су-30 и танки Т-90

С 2006 года Россия поставляет Алжиру наиболее успешные на мировом рынке вооружения танки — Т-90СА (индекс обозначает экспортную модификацию, созданную специально для Алжира). С тех пор, страна уже получила около 370 боевых машин, общее число заказанных танков достигает 505, из них последние 200 собираются по лицензии на территории покупателя. Другой «ходовой» российский продукт, который закупил Алжир — это многоцелевые истребители Су-30МКА (к концу 2017 года их станет 58). Противовоздушная обороны страны также состоит из современных российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМУ-2 большой дальности (не менее 3-х полков) и зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Панцирь-С1» (38 единиц). Помимо этого, Россия провела масштабную модернизацию устаревающих советских боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2, установив на почти 800 машин этого типа современные боевые модули «Бережок», включающие в себя противотанковые управляемые ракеты «Корнет».

Mil.ru Обеспечение безопасности группировки ВКС РФ в Сирии

Алжирский флот также полностью зависит от российских поставок — корабли советской постройки модернизируются, а из новых приобретений стоит отметить отлично себя зарекомендовавшие дизель-электрические подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», две из которых уже поставлены, а две строятся. Вертолётная техника также активно поступает на вооружение Алжира — подписан и исполняется контракт на 42 ударных Ми-28Н «Ночной охотник» и 6 тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2. И это далеко не полный список техники, включающий в себя и фронтовые бомбардировщики Су-24МК, и учебно-тренировочные самолёты Як-130, и т.п.

Алжир защищается от нестабильности в регионе

На первый взгляд, у Алжира нет очевидных врагов и вероятных противников. Тем не менее достаточно посмотреть, с какими странами граничит североафриканское государство, чтобы понять, зачем Алжиру столько оружия. Прямо «под боком» находится разрушенная гражданской войной и западной интервенцией Ливия, откуда в соседние государства могут попробовать «просочиться» различные радикальные и террористические группировки, в том числе и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не в лучшем состоянии находится и Мали, да и Марокко чуть было не поглотила «Арабская весна». У Алжира есть и свои внутренние проблемы — берберская часть населения страны в начале 2000-х годов выдвигала ряд требований к правительству, в том числе придание берберскому языку статуса второго государственного (после арабского). Всё это вылилось в кровопролитные столкновения. А в 1980-х в стране и вовсе шла гражданская война между светскими властями и радикальными исламистами, в которой последние потерпели поражение. В таких условиях несложно представить себе повторение того же ливийского сценария. Наличие современного вооружения, особенно авиации и ПВО, может заставить внешних игроков дважды подумать, прежде чем проводить интервенцию, подобную совершённой против сил Муаммара Каддафи.

Mil.ru Основной боевой танк Т-90

Подробнее:Уничтожение страны — как это делается: Ливия

Россия поставляет вооружение Алжиру «бесплатно»?

В 2006 году Россия списала Алжиру долг размером $4,7 млрд. Эти средства были позаимствованы африканской страной ещё у СССР. Именно в ответ на это действие, Алжир и согласился подписать многомиллиардные военные контракты, стоимость которых может превысить $10 млрд (с учётом последних соглашений). Фактически заметную часть техники Алжир получил «бесплатно». С другой стороны, техники продано на заметно большую сумму, чем $4,7 млрд. Не стоит забывать и стоимость обслуживания вооружения, поставок запчастей и боеприпасов. В этой плоскости сделка со списанием долга оказалась не самой худшей — многим странам задолженности Советскому Союзу и вовсе были прощены без всяких условий.