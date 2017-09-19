Ни для кого не секрет, что администрация президента США Дональда Трампа прилагает особые усилия для отказа США от Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Ираном. Признав недавно с большой неохотой факт соблюдения Тегераном взятых на себя обязательств, глава Белого дома заявил все же, что исламская республика нарушает «дух» документа. Если отнестись серьезно к последним высказываниям, в частности постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, становится очевидно, что Вашингтон шаг за шагом подготавливает почву для войны с Ираном, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Staff Sgt. Jorge Intriago Никки Хейли

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Так, отмечает автор, чаще всего сторонники более воинствующей политики в отношении Тегерана утверждают, что пример Северной Кореи показателен. И именно с таким поведением Ирана и придется столкнуться Вашингтону, если он не займет более жесткую позицию. И действовать нужно уже сейчас, иначе через несколько лет администрация окажется в такой непростой ситуации еще и с Ираном, как сейчас с КНДР.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Более того, ястребы открыто критикуют администрация Билла Клинтона за заключение договора с КНДР в 1994 году. Наивное, как они полагают, решение Клинтона дало Пхеньяну возможность проигнорировать, по сути, ограничения на свою ядерную программу, в результате чего нынешняя ситуация вокруг программы носит намного более острый характер.

Они подчеркивают, что руководство США не должно придерживаться условий такой же сделки, страдающей недостатками. Они также обращают внимание на то, что Тегеран внимательно наблюдает за противодействием Вашингтона вступлению КНДР в число ядерных держав. Если Пхеньяну удастся заставить Вашингтон пойти на попятную, Тегеран последует тем же путем, какое бы соглашение об обратном подписано ни было. К тому же критики соглашения ссылаются на различных экспертов, которые утверждают, что между Ираном и КНДР идет активное сотрудничество. Благодаря ему, после того как Пхеньян обзаведется ядерным арсеналом, Иран может попросту купить себе такой арсенал.

Тем не менее, подчеркивает автор, использовать пример КНДР для отказа от ядерной сделки с Ираном — значит до опасного упрощать ситуацию. Так, хотя ястребы обычно настаивают, что их цель заключается в замене нынешней версии соглашения на новый, более выгодный договор, который бы более эффективно ограничил так называемые ядерные амбиции Тегерана, есть и те, кто хотел бы начала военных действий США против страны. К тому же разрыв соглашения, даже если он не будет сопровождаться превентивными ударами, приведет к ненужной эскалации напряженности по всему Ближнему Востоку.

Nanking2012 Реактор IR-40 в Иране

Безусловно, существует риск того, что Иран может пойти по пути Северной Кореи, однако ястребы в США извлекли не тот урок из поведения Пхеньяна. Если учесть, как США поступили с такими неядерными странами, как Сербия, Ирак и Ливия, желание Пхеньяна обзавестись инструментом сдерживания вполне понятно. Более того, воинственные речи, исходящие из уст таких влиятельных фигур, как сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, лишь обостряют страх северокорейского лидера. США сами в значительной степени виноваты в нынешней ситуации. Лишь отказ от цели насильственной смены власти в странах, имеющих плохие отношения с Вашингтоном, может сократить стремление этих государств к разработке ядерного арсенала.

Последствия применения стратегии изоляции к Ирану будут носить гораздо более острый характер, чем в случае с КНДР. Северная Корея — маленькое несносное государство, представляющее значение исключительно для своих непосредственных соседей. По экономическим показателям страна — посмешище, тогда как ее политическое или дипломатическое влияние едва ли достигает даже такого небольшого уровня.

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Иран же — совсем другая история. Нравится ли это кому-то или нет, но исламская республика является серьезным дипломатическим, военным и экономическим игроком на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Юго-Восточной Азии. Будучи основным представителем шиитской ветви ислама, страна обладает значительным влиянием на Ирак, Ливан, Сирию, Бахрейн и Йемен.

Попытка изолировать Иран была и по-прежнему является тщетной, тогда как война против этой страны приведет к катастрофическим последствиям для всего региона. Такого развития событий, с которым, кажется, заигрывает администрация Трампа, необходимо избегать любой ценой. Главе Белого дома не следует слушать призывы безрассудных ястребов, доказавших свою несостоятельность по огромному числу вопросов.