За прошедшую неделю авторы иностранных медиа были озабочены локальными проблемами арктических стран. Но без упоминания о российской угрозе не обошлось. Подробнее — в обзоре ИА REGNUM.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковый барьер, о. Рудольфа

Caters News/Sylvain Cordier Белые медведи на закате. Национальный Арктический заповедник, Аляска

Правительство США хочет найти нефть в заповеднике

The Washington Post сообщает о намерениях администрации США разрешить разведку углеводородных месторождений на Аляске, в Арктическом национальном заповеднике дикой природы. Вопрос обсуждается на высоком уровне впервые за тридцать с лишним лет: ограничение разведочного бурения на этой территории было установлено в 1980-е годы.

Как сообщает американское издание, в августе и.о. директора американской Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы Джеймс Курт поручил изменить правила по проведению разведки месторождений, введенные в 1984 и 1986 годах.

«По завершении работы новые нормативы позволят подавать запросы на одобрение новых планов по проведению разведки», — сообщил Джеймс Курт.

The Washington Post отмечает, что поднятие данной темы федеральным правительством отражает, в том числе, поворот в политической борьбе республиканцев и демократов Америки: демократы всегда выступали против разработок в Арктическом национальном заповеднике.

Окончательное решение о разведке должен принять Конгресс США. В случае одобрения проекта будет создан грант на проведение сейсмических исследований. По оценке Геологической службы США, работы будут стоить около 3,6 млн долларов. Некоторые добывающие компании сомневаются в том, что весомые инвестиции в разведку на территории заповедника будут оправданы при цене на нефть около 50 долларов за баррель. Но эксперты говорят о немалых запасах и утверждают, что исследования 1980-х годов были сделаны с помощью несовершенных технологий и не отражают истинный потенциал региона. По современным оценкам, на прибрежной равнине лежит около 7,7 млрд баррелей извлекаемой нефти.

«Аляска неизменно заинтересована в развитии своей добывающей промышленности, — сказал комиссар по природным ресурсам Аляски Энди Мак. — Недавние исследования показали, что в западной части заповедника хранится гораздо больше нефти, чем думала Америка три десятилетия назад».

Экологи выступают против разрешения работ. Согласно их прогнозам, бурение вызовет ударные волны под землей и помешает зимней спячке белых медведей, которые охраняются американским законом об исчезающих видах, а также жизни овцебыков и других арктических животных. Предположительно, защитники природы будут оспаривать любое решение по проведению сейсморазведочных работ в заповеднике через федеральный суд.

Athropolis.com Северо-Западный проход

Китай не считается с канадскими правилами

Канада обеспокоена «обманом» со стороны Китая, сообщает The Globe and Mail. Оказывается, китайский ледокол «Снежный дракон», проводивший научные исследования, на самом деле тестировал канадский Северо-Западный проход — морской путь через Канадский Арктический архипелаг в Северном Ледовитом океане, соединяющий Атлантический и Тихий океаны.

Официозное информагентство Китая «Синьхуа» пишет, что Пекин использовал научный ледокол «Снежный дракон» для проверки китайских судов на возможность успешного путешествия через Северо-Западный проход Канады. Своим рейсом «Снежный дракон» увеличил накопленный опыт для будущего китайского судоходства в Арктике.

Канадцы считают Северо-Западный проход своей территорией, поскольку издавна на островах архипелага жили инуиты — коренной народ Северной Канады. Власти Канады требуют, чтобы иностранные суда всегда просили предварительное разрешение на пользование данным маршрутом.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Китай предупреждал Канаду только о планируемых научных исследованиях «Снежного дракона». На борту также присутствовала группа канадских ученых и канадский навигатор. Экспедиция прошла по акваториям многих арктических морей, Северо-Западный проход был только частью ее маршрута. За три месяца китайские ученые провели ряд исследований в области навигации, морской биологии, метеорологии, геологии и химии, а также ситуации с загрязнением в Арктике.

По словам канадских чиновников, правительство Китая может говорить своим гражданам что угодно, но его желание использовать Северо-Западный проход в своих целях еще не получило одобрения Канады.

Китайские государственные СМИ называют Северо-Западный проход «золотым водным путем» будущего: маршрут через канадские воды может сократить срок поставки для китайских грузовых судов на 20%.

«Традиционный маршрут из Шанхая в Нью-Йорк через Панамский канал составляет 10 500 морских миль, в то время как путь через Северо-Западный проход — 8600 морских миль, что позволяет экономить целую неделю», — сообщает «Синьхуа».

Стоит отметить, что притязания Канады на владение Северо-Западным проходом уже давно оспаривают США, считая проход международным проливом, через который американцы имеют право осуществлять транзитные перевозки. Тем не менее Америка всегда уведомляет Канаду о проходе своих судов по этому маршруту.

«Если Китай будет пользоваться проходом, не спрашивая согласия, американцы совершенно справедливо смогут утверждать, что Канада не имеет власти над ним, а значит, Северо-Западный проход является международным. И здесь уже кроется реальная опасность, поэтому нужно заставить китайские компании поменять поведение», — считает Роб Хьюберт, профессор Канадского института мировой политики.

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ec-arctic.ru Россия возрождает свою военную мощь в Арктике

Америке пора открыть глаза

Американское онлайн-издание Just Security назвало изменения климата в Арктике первичной угрозой международной безопасности, несмотря на их долгосрочный характер. Главными проблемами арктического региона названы раздел континентального шельфа и российско-американские отношения.

Конвенция Организации объединенных наций (ООН) по морскому праву потенциально способна разрешить конкурентный спор за континентальный шельф в Арктике. Четыре из пяти арктических прибрежных государств (Канада, Россия, Норвегия и Дания) ратифицировали Конвенцию и высказывают свои претензии на шельф. У России — крупнейшие планы из всех приарктических государств, и именно определение точных границ континентального шельфа Российской Федерации — центральный вопрос для добычи в Арктике. В то же время Сенат США до сих пор не принял условия ООН, опасаясь угрозы своему суверенитету.

«Эту ситуацию давно пора изменить, — считает Марк Невитт, член совета американской некоммерческой организации «Проект национальной безопасности Трумэна». — В свете растущей важности Арктики США должны скорее обеспечить себе место за круглым столом будущего раздела Арктики».

Автор материала считает, что Арктика имеет решающее значение для американо-российских отношений, поскольку является тающей границей между двумя странами. Америку беспокоит рост военных сил России на арктических территориях.

Штаты обладают самой большой армией в мире, но ее способности в Арктике недостаточно развиты. Что касается техники, то США имеет только два действующих ледокола. На стороне России — более 40 ледоколов, множество военно-воздушных и морских баз в Северном Ледовитом океане.

«Из пяти арктических прибрежных государств четыре являются членами НАТО. Неудивительно, что Россия открыто называет НАТО главной угрозой национальной безопасности в Арктике, — пишет автор Just Security. — Долгосрочные российские военные амбиции не ясны, но неизменно будут влиять на будущее международных отношений».