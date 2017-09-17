Турцию подвергают «китайским пыткам»





Иван Шилов ИА REGNUM

Ответ США по С-400

Согласно информации, предоставленной новостным порталом SHABER3, США прокомментировали заключение соглашения о поставках систем противоракетной обороны С-400 между Турцией и Россией. Пресс-секретарь Пентагона Джонни Майкл заявил следующее: «Мы сообщили о наших переживаниях турецким властям. Лучшим вариантом для защиты Турции от всех угроз в регионе является система ПРО, которая могла бы работать совместно с системами НАТО». Майкл подчеркнул, что союзники по НАТО, в том числе и США, продолжают следить за системами ПРО для обеспечения долгосрочных потребностей Турции, а также, что от Вашингтона зависит, насколько быстро будут осуществлены поставки оборудования, приобретенного Турцией. Еще один комментарий поступил от представителя госдепартамента США Хизер Нойерт: «Одним из ключевых вопросов для стран НАТО является наличие военной техники, которая может работать совместно с системами НАТО. Если, как сообщают новости, Турция приобретет российскую систему, то она не будет соответствовать стандарту, и поэтому мы будем вынуждены проявить обеспокоенность. Это также не соответствует обещаниям союзников, данным во время Варшавского саммита, об укреплении сопротивления путем сокращения зависимости от российской военной техники».

Шокирующая новость из Германии

В соответствии с совместным исследованием радио Западной Германии, радио Северной Германии и газеты Süddeutsche Zeitung, федеральное министерство внутренних дел готовится включить Турцию в список стран, «владеющих тайнами немецкого государства» и ставящих работников разведывательных служб лицом к лицу с «особыми рисками безопасности». Как сообщается, в списке под названием «Список государств для работников разведки» (Staatenliste für Nachrichtendienstmitarbeiter) значатся также Китай, Северная Корея, Пакистан, Россия и еще 30 других стран, за исключением близких союзников Германии по НАТО. Похожая новость была опубликована в газете Bild в июле, в ней сообщалось, что те работники немецкой службы внешней разведки BND, кому наиболее всего угрожала опасность, поддержали решение о включении Турции в список.

Турцию подвергают «китайским пыткам»

Период, который начался с ареста бизнесмена иранского происхождения Резы Зарраба и генерального директора банка Halkbank, а продолжился решением о задержании бывшего министра экономики Зафера Чаглаяна, вызвал серьезные неприятности внутри правящей турецкой Партии справедливости и развития. Согласно информации, полученной журналистом газеты Hurriyet Абдюлькадиром Селви от источников внутри ПСР, решение об аресте и то, куда могут привести данные по делу Зарраба, стали причиной переживаний для членов партии. Селви утверждает, что ПСР рассматривает задержание экс-министра Чаглаяна как запланированное нападение, а огромный коррупционный скандал 17—25 декабря может обернуться кошмаром для Турции. Селви также отметил, что США своими решениями подвергают Турцию «китайским пыткам» и «под видом судебного разбирательства проводят операцию против страны».

Запрет на въезд в США для членов ПСР

США готовятся к новым санкциям в ответ на задержание и тюремное заключение американских граждан после попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Согласно публикации, опубликованной Хаканом Карааютом из Washington Hattı, все высшие лица ПСР, несущие ответственность за эти задержания, будь то министр или другое высокопоставленное лицо, не смогут пересечь американскую границу. Упоминается факт «драки», которая произошла во время визита председателя ПСР и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перед посольством в Вашингтоне. Сообщается также, что Вашингтон приступил к активным действиям, направленным против задержания граждан США в Турции после попытки переворота. Среди задержанных числятся американский пастор Эндрю Брансон, лица с двойным американcко-турецким гражданством.

РПК: Похищенные нами члены MİT оказались сотрудниками высшего ранга

Рабочая партия Курдистана прокомментировала похищение членов Национальной разведывательной службы (MİT) в Северном Ираке. Сообщается, что 20 работников MİT, в том числе двое региональных руководителей, находятся в руках террористов. Один из членов организации Мустафа Карасу, выступая от имени РПК в радиопрограмме, сделал следующие заявления: «Как уже сообщалось в СМИ, члены MİT находятся в наших руках. Но это не просто два государственных чиновника, а около 20 сотрудников захвачены нами. Последними похищенными стали два разведчика высшей категории. До этого в Джизре и Ботане еще два важных сотрудника оказались в наших руках. По их поводу нам отправили сообщение. Государство во главе с Эрдоганом даже не упоминает об этом. Захват этих разведчиков на самом деле является захватом Эрдогана и государства. Это охота на охотников».

Операция премьера-министра против перешедшего границы министра

Как сообщает газета Birgün, президент созданного после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года анонимного фонда Varlık, находящегося в привилегированном положений, свободного от аудита Счетной палаты, которому принадлежат доходы таких гигантов, как Ziraat Bankası, Botaş и который положил начало периоду «параллельных доходов», Мехмет Бостан, был снят со своей должности. За кулисами эту отставку комментируют следующим образом: «Премьер-министр Бинали Йылдырым обеспокоен превышающими полномочия людьми, а Эрдоган выиграл первый раунд в схватке с зятем Бератом Албайраком». Обсуждается также то, что Дворец не препятствует операции, принимая во внимание обеспокоенность ПСР «превышением полномочий Албайраком» и случающиеся время от времени «стычки зятя-сына» и внутрисемейные проблемы.

Запрет на F-35?

По данным Washington Hattı, законодатели США готовят предложение о запрете продажи истребителей F-35 в Турцию. Депутат от демократов Род-Айленда выступает за запрет продаж после нападения на демонстрантов перед посольством Турции в Вашингтоне и участия в этой потасовке охраны президента Эрдогана. По поводу участвовавших в нападении охранников и других лиц было вынесено решение о задержании. Депутат от демократов высказывается за запрет продаж истребителей F-35 в Турцию после этого происшествия. Член Комиссии по иностранным делам Дэвид Сисилайн предложил внести поправку в закон о национальной обороне 2018 года, который был принят Комитетом по вооружению в прошлом месяце. Турция желает приобрести более ста самолетов F-35A. Первую поставку Турция ожидает в 2018 году.

615 дипломатов и госслужащих обратились за предоставлением убежища

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что с момента попытки государственного переворота 615 турецких граждан, 250 из которых являются обладателями дипломатических паспортов, а 365 — служебных, обратились за предоставлением убежища в Германии. Де Мезьер сообщил Rhein Zeitung, что показатель в 615 человек на август 2017 года включает в себя и членов семей дипломатов. По данным министерства внутренних дел, только за прошедший июль 22% ходатайств о предоставлении убежища были одобрены немецкой стороной. Как писала газета Die Welt в конце августа, некоторые высокопоставленные сотрудники полиции, а также Национальной разведывательной организации также подали заявления на предоставление убежища в Германии. В статье сообщается, что с 15 июля 2016 года по настоящий момент более 16 700 турецких граждан направили прошения на получение немецкого убежища.

Три секретных папки в деле Резы Зарраба

По данным новостного сайта Amerikaninsesi.com, дело пойманного в США после громкого коррупционного скандала 17 декабря 2013 года близкого к Эрдогану бизнесмена Резы Зарраба, которое вот же 1,5 года рассматривается судом Южного округа Нью-Йорка, приняло новые обороты после включения в состав подсудимых бывшего министра экономики Турции Зафера Чаглаяна. Помимо опубликованной для общественности папки №1 существует еще три отдельные папки, на которые все еще распространяется правило секретности. Остается неизвестным, какие документы и информация содержатся в этих папках. Адвокат Джахит Акбулут из Бюро адвокатов Нью-Йорка, с самого начала наблюдающий за делом Зарраба, заявил, что в секретных файлах могут содержаться новые имена и банки. «Скорее всего, в будущем, в случае, если файлы будут обнародованы, мы узнаем имена частных и юридических лиц, организаций, которые задействованы в этом деле. Появление в этом деле новых лиц наряду с Резой Заррабом показывает нам, что в последующем в деле могут возникнуть еще и другие имена. Возможно, и другие банки. Из-за того, что раскрытие общественности информации и фактов, содержащихся в этих трех конфиденциальных папках, может отрицательно сказаться на ходе дела, файлы все еще хранятся под грифом «совершенно секретно». Поскольку принятые решения носят международный характер, обнародование лиц, упомянутых в деле, может затронуть и Турцию в том числе. Для того, чтобы избежать любого ущерба в международных и иностранных отношениях, и было принято решение действовать с осторожностью», — отметил Акбулут.

Два скандала за одну неделю в MİT

Депутат Республиканской народной партии Муса Чам задал вопрос премьер-министру Бинали Йылдырыму во время беседы с представителями зарубежной прессы о похищении РПК членов MİT в Сулеймание. «Для того, чтобы показать, насколько правильно было подчинить Национальную разведывательную организацию (MİT) президенту Эрдогану, они решили провести операцию. И, к сожалению для нашей страны и для разведывательной организации, это привело к провалу и кризису», — заявил Чам. Он задал следующие вопросы: «Указывают ли события, которые произошли после подчинения организации Эрдогану, на необходимость изменений в структуре организации и политике? Являются ли они основанием для необходимости подчинения MİT председателю ПСР?» После предположений о похищении сотрудников MİT появились данные о том, что якобы после связи с Патриотическим Союзом Курдистана был сделан запрос на возврат заложников. Однако, не получив ответа, было принято решение закрыть офис ПСК в Анкаре и отправить обратно представителя ПСК. Почему нет ни одного письменного подтверждения о депортации? Вторым скандалом стала утечка в прессу о тайном визите главы MİT Хакана Фидана. Выяснилось, что Фидан на этой неделе планирует направиться в Эрбиль по поводу двух похищенных членов MİT. Уполномоченные лица, обсуждающие эту тему в рамках абсолютной секретности, отказались давать какие-либо уточнения.

Джихадисты пересекают границу Турции

Британская газета Guardian опубликовала новость о том, что сотни бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью возвращения домой забились в провинцию Идлиб в Сирии, а десятки из них за последние недели смогли проникнуть в Турцию. Боевики пытаются вернуться через Турцию в Европу, Северную Африку и на Ближний Восток. В статье, подписанной именем Мартина Чулова, сообщается о том, что за четверых боевиков из Саудовской Аравии заплатили за каждого по 2 тыс. долларов, чтобы те могли въехать в Турцию в начале сентября. Как рассказал газете боевик из Саудовской Аравии, который убежал из Сирии в августе, около 300 бывших членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), большинство из которых являются гражданами Саудовской Аравии, сейчас прячутся в сирийском Идлибе, подконтрольному Фронту ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 26-летний боевик по имени Абу Саад отметил, что многие из них, как и он, хотят сбежать. «Очень многие поняли, что их обманули. Другие не доверяют Нусре. Мало кто верит в то, что люди, с которыми они работают, идут по правильному пути», — добавил он.

Военные, преподаватели, полицейские, адвокаты…

Главная прокуратура Анкары провела операцию по задержанию 69 курсантов по делу о преступлениях против конституционного порядка. Также в Анкаре была проведена операция в отношении работников частных школ и курсов. Сообщается о многочисленных задержанных. Во время операции в Анкаре 84 человека было взято под стражу. Департамент полиции города Ван по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провел операцию против членов движения «Хизмет». 22 человека были взяты под стражу. Прокурор района Аксарай, который ранее задерживал беременных женщин, женщин, которые не могли найти своих мужей, женщин, торгующих на базаре, а также оскорблял адвокатов и близких задержанных, на этот раз вынес решение об аресте 71 человека, 60 из которых являются преподавателями. Главная прокуратура Анкары вынесла постановление об аресте 26 человек из Авиационного командования, 24 из которых — действующие офицеры. Одна из самых забавных операций в истории была проведена в Стамбуле. Анатолийская прокуратура Стамбула вынесла решение об аресте 50 человек, у которых в сейфах банка Asya было найдено по 1 доллару. Предполагается, что эти купюры были взяты у Фетхуллаха Гюлена.

Коротко, но важно

По данным газеты Birgün, депутат РНП в Стамбуле Гамзе Аккуш Илгезди спросила министра юстиции Абдюлхамита Гюля о количестве студентов в тюрьмах страны. «На конец 2016 года в тюрьмах содержалось в общем 36 033 заключенных студентов, это ученики школ, бакалавриата и магистратуры. Также среди задержанных и осужденных находятся примерно 69 тысяч человек, которые участвуют в программе удаленного обучения», — ответил министр.

Турецкий статистический институт (TUIK) объявил статистику по безработице за июнь 2017 года. В соответствии с отчетом, число безработных в возрасте старше 15 лет увеличилось на 124 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 млн 251 тыс. человек. Уровень безработицы в Турции составляет 10,2%.

Представитель Республиканской партии и председатель комитета Конгресса США по иностранным делам Эд Ройс и член Демократической партии Элиот Энгель направили письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой предупредить президента Эрдогана, который, как ожидается, прибудет в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, чтобы его охрана и полиция не допустила повторения инцидента, подобного произошедшему в мае.