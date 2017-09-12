



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На прошлой неделе Дональд Трамп впервые пошел на компромисс со своими непримиримыми противниками — Демократической партией. Согласившись на «сделку с дьяволом», он смог достигнуть как формальной цели — выделения дополнительных средств на борьбу с терзающими американский Юг ураганами, так и большого политического эффекта, сравнимого с эффектом разорвавшейся бомбы.

Трамп с самого начала позиционировал себя как человека, чуждого политике в классическом ее понимании, и до некоторых пор оставался таковым. В это время своеобразного ученичества 72-х летний делец пытался взять каждый барьер с наскока, и во всем полагался на членов своей команды и официально поддерживающую его партию — республиканцев. Сама же партия, выбравшая Трампа своим кандидатом не из большой любви, а скорее по необходимости, пыталась загнать выскочку в рамки обычных для США взаимоотношений президента и его партии. Трамп хотел диктовать партии свою волю и рассчитывал на беспрекословное повиновение, партия же привыкла сама вертеть президентами. Кроме этого противоречия, вскоре после вступления 45-го президента в должность выяснилось, что количества и качества республиканцев в обеих палатах парламента недостаточно, чтобы воплотить в жизнь задуманные президентом реформы. Они дважды провалили один из главных пунктов программы президента — отмену системы обязательного платного медицинского страхования Obamacare.

Последовательные провалы республиканцев в Конгрессе вынудили Трампа к переходу в режим ручного управления принятием нужных ему законопроектов. Когда однопартийцы «не смогли предоставить» президенту желаемый результат, он пригласил за стол переговоров демократов. На прошлой неделе эта новая методика позволила главе Белого добиться различных положительных эффектов, как тактических, так и стратегических. На этой неделе пришла очередь негативных последствий.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Ураганы утихли, прикрываться ими больше не получается, и на первый план выходит новый пункт президентской программы — налоговая реформа, обсуждение которой в Конгрессе официально было запущено уже две недели назад. Теперь же, когда информационная машина смогла, наконец, снова сконцентрироваться на своей излюбленной жертве, выяснилось, что Трамп снова нарушает установившуюся за шесть месяцев процедуру и приглашает в Белый дом на совещание не только республиканских лидеров (как делал это раньше), но и демократов. Так как правила американских политических торгов в Вашингтоне известны каждому, сразу возник вопрос, что же захотят «умеренные» демократы за поддержку налоговой реформы?

Ответ, правда, пока неофициальный, не заставил себя ждать. Благодаря как обычно удобной «утечке», СМИ стало «известно», что в обмен на поддержку демократов республиканцы готовы допустить восстановление политики DACA в той или иной форме. Эта политика, оформленная на уровне внутренних документов исполнительной власти, предусматривала обширные послабления иммиграционного законодательства для тех нелегалов, которые прибыли в США в малолетстве. На прошлой неделе Трамп отменил DACA и вернуть ее к жизни, превратив в поправки к закону или разовую амнистию, может только Конгресс.

Bjoertvedt Конгресс США

Вскоре и сам Трамп косвенно подтвердил слухи, заявив, что «мы не рассматриваем амнистию, мы рассматриваем возможность дать этим людям остаться». Он также несколько раз подчеркнул, что работает над этим вопросом с обеими партиями и что эта тема связана с проблемой финансирования стены на границе с Мексикой. Видимо, вопрос поддержки этого президентского начинания тоже является частью сделки.

Этот новый подход Трампа к решению проблемы контроля законодательной власти, а именно — переход от непримиримой агрессии к компромиссам, от радикализма к центризму — резко изменил политическую картину США. Первыми отреагировали наиболее радикально настроенные организации. Бывшие до того активными сторонниками президента правые радикалы (националисты разных мастей и так называемые альтернативно правые) в один голос заявили, что ослабление антииммигрансткой риторики является предательством со стороны президента и даже принялись сжигать бейсболки с лозунгом «сделаем Америку снова великой». Левые радикалы, «антифа», в свою очередь, заклеймили как предателей тех демократических лидеров, которые запятнали свою совесть сделкой с Трампом. С другой стороны, в Вашингтоне стало куда спокойнее, конгрессмены и журналисты, как по команде, прикрутили градус своей риторики, стали аккуратнее в выборе выражений и куда как вежливее к президенту.

Сдвинувшись от края американского политического спектра к центру, Трамп приобрел простор для маневра в кулуарах, но потерял в уличной силе. Насколько оправдан такой размен, станет ясно совсем скоро, когда прояснится судьба налоговой реформы. Налоговая реформа Трампа, кроме прочего, подразумевает снижение налогов для малоимущих, а значит, в случае ее принятия облегчение бремени почувствуют сразу миллионы людей, в противном же случае эти же слои будут наиболее подвержены пропаганде радикалов.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Столкнувшись с взрывоопасной обстановкой, грозящей перерасти в полномасштабную гражданскую войну, Дональд Трамп встал перед историческим выбором — дать кризису развиться и в случае победы получить неограниченную власть и возможность проводить любые реформы, или попытаться сгладить острые углы и не допустить масштабного кровопролития.

Президент США, очевидно, выбирает именно второй вариант. Это говорит о том, что ставший для Трампа главным стимулом вторжения в политику кризис американского величия он связывает в большей степени с возвышением Китая, а не с глубинными проблемами собственно американского общества. Если он прав, соревнование с КНР было бы заведомо проиграно, случись в США крупный гражданский конфликт, и Штатам нужна не шоковая терапия, а постепенная реабилитация. Если же анализ президента неверен, то попытка мобилизации ресурсов общества для соревнования за гегемонию, проводимая в условиях развалившихся или превратившихся в собственные противоположности социальных институтов приведет только к обострению обстановки. Но только «оседлать» процесс в этом случае у Трампа уже не получится.

Есть и третий путь, от которого скандальный президент также не застрахован. Трамп может окончательно увязнуть в пучине «вашингтонского болота», которое он обещал осушить, может быть парализован поспешными компромиссами и скомпрометирован непродуманными ситуативными союзами, может быть обыгран вчистую на чуждом для него поле профессиональной политики…

Так или иначе, история заката Американской Империи разворачивается у нас на глазах.