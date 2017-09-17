«Бишкеку удалось найти компромисс по большинству вопросов, касающихся золотого рудника «Кумтор», — экономист, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович оценил для ИА REGNUM соглашение киргизских властей по золотому месторождению и озвучил перспективы скандала вокруг чешской компании и строительства ГЭС.

NASA / Poulpe Киргизия из космоса

Опубликованные условия соглашения предполагают, что канадским инвесторам и официальному Бишкеку удалось найти компромисс по большинству вопросов, касающихся золотого рудника «Кумтор». Бишкек получил увеличение отчислений в бюджетные и небюджетные структуры. Канадцы, вероятно, добились отказа от дальнейших попыток обжаловать право их работы на «Кумторе».

Michael Karavanov Золотоносный рудник Кумтор

Это хорошо с двух точек зрения. Первая — это окончание судебных тяжб по «Кумтору», которое само по себе играет важную роль в экономике страны. При этом сумма, которую получит Бишкек, не совсем адекватна предполагаемому экологическому ущербу. Это наталкивает на мысль, что сделка включала в себя некоторые неозвученные моменты.

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Второй важный момент — достижение соглашения по «Кумтору» станет признаком улучшения инвестиционного климата в стране. Инвесторы, убедившись в том, что отношение власти к инвесторам горнорудной отрасли стало более лояльным, смогут рассматривать Киргизию в качестве партнера.

У меня два варианта: первый — намек на то, что потенциал рудника переоценен в большую сторону. Второй — достигнутое соглашение по экологии между Бишкеком и «Сenterra Gold» предусматривает в перспективе получение лицензии на какие-то другие месторождения в республике.

Kalia Moldogazieva / The EITI Золотоносный рудник Кумтор

С высокой долей вероятности — да. Официальный Бишкек, вероятно, форсировал режим переговоров с учетом политической ситуации в стране.

Он будет иметь юридическую силу. В 2010 году очередная волна конфликтов вокруг «Кумтора» была связана со сменой власти и бегством президента Курманбека Бакиева из страны. Пришедшее ему на смену Временное правительство закономерно подвергло сомнению законность заключенных ранее договоренностей.

Сейчас такой сценарий маловероятен. Два основных кандидата не находятся в жесткой конфронтации с действующей властью и, соответственно, не будут иметь оснований пересматривать соглашения, заключенные действующей администрацией и правительством.

У меня несколько предположений. Первое — даты зависят от того, как составлен договор между чешской и киргизской сторонами. То есть в документе могут быть указаны сразу несколько дат выплат, исходя из разных условий.

Второе — банальная ошибка. У чиновника одного уровня одна дата, у премьер-министра другая.

Сроки в любом случае подходят к концу, а сообщения о произошедших выплатах нет. Существует вероятность того, что соглашение будет расторгнуто по причине невыполнения обязательств одной из сторон.

Nbkr.kg Киргизская золотая монета

Вероятно, российский холдинг надеется на решение финансовых вопросов. Сейчас стороны продолжают диалог. После президентских выборов стратегия может быть пересмотрена. Пока же российская сторона выбирает путь переговоров.

Эти слова были адресованы внутренней аудитории и связаны с внутриполитической ситуацией в стране. Бишкек понимает важность «красиво» завершить ситуацию с «Русгидро» накануне выборов и поставить жирную точку в этом неприятном инциденте. Такой шаг резко повысит шансы кандидата от правящей партии.

Другое дело, что затягивание сроков наталкивает на мысль о несостоятельности предполагаемых партнеров по проекту строительства ГЭС в Киргизии. Возможен еще один вариант — сроки перечисления денег снова сдвинутся. Но предсказывать, чем закончится ситуация, я не возьмусь.