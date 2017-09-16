



CIA Территории, населённые курдами

Чем меньше дней остается до проведения назначенного на 25 сентября в Иракском Курдистане референдума о независимости в самой автономии и в так называемых спорных районах, тем яснее становится понятно: остановить Эрбиль очень сложно, если не невозможно. Руководство курдского образования проигнорировали требование иракского парламента отказаться от проведение плебисцита. Хотя депутаты предупредили об «угрозе единству Ирака» и поручили премьер-министру Хейдару аль-Абади «принять все меры» для его отмены. Однако глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что «народ Курдистана не принимает приказы иракского парламента, который игнорирует голос курдов». Так обозначена первая и, возможно, самая главная интрига на линии Багдад — Эрбиль.

Вторая связана с противостоянием между Западом и Эрбилем. Ранее США, Великобритания и ООН представили Барзани некую «альтернативу» проведению референдума в попытке убедить его отложить голосование. Детали «альтернативы» не раскрываются. В общих чертах, если судить по сообщениям курдских информационных сайтов, все сводится к двум позициям. Первая: возобновление диалога между Багдадом и Эрбилем на новых условиях. Вторая: перенести проведение референдума. Барзани прокомментировал эти предложения следующим образом: «Никакой альтернативы, которая могла бы заменить референдум о независимости, Курдистану предложено не было». Он также ответил на слова представителя президента США в международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретта Макгерка о том, что, «референдум не имеет международной легитимности». По словам Барзани, «легитимность референдума исходит от людей Курдистана, а не извне».

Defenselink.mil Масуд Барзани

Существует и третья интрига: Эрбиль — Анкара — Тегеран. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что Анкара выработала «план реагирования на случай принятия решения о независимости на референдуме в Иракском Курдистане». Но что это за план, пока неизвестно, хотя Турция намекает на появление «еще больше трудностей в регионе, где и так много проблем». Как подчеркнул глава турецкого правительства, «решение Барзани, который отказался отменить референдум — очень плохое, известна наша чувствительность по вопросу сохранения территориальной целостности Ирака, с которым мы имеем 350-километровую границу. Мы объявим о плане действий в связи с этим после заседания Совета национальной безопасности и кабинета министров 22 сентября». Тегеран придерживается аналогичной позиции, хотя она пока не конкретизирована. Но в любом случае Турцию и Иран объединяют реальные опасения того, что «курдской вихрь» реально затронет и их, так как на территории двух стран проживает значительное число курдов.

Особую позицию занимает Израиль. В заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что Израиль «поддерживает законные усилия курдского народа по обретению собственной государственности». Более конкретно выразился бывший заместитель начальника израильского Генштаба Яир Голан: «Я не могу обрисовать точные границы, не могу сказать, как свести воедино и возможно ли это вообще, иранских, иракских, сирийских, турецких курдов. Может быть, это не произойдет в нашу эру. Не знаю. Но с учетом Ирана на востоке и нестабильности в регионе прочное, стабильное, целостное образование, курдское образование посреди этого болота — неплохая идея».

kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

Но почему Эрбиль именно сейчас решил провести референдум о независимости? Во-первых, у него появились сильные вооруженные силы, которые прошли боевую обкатку в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во-вторых, он укрепил экономическую базу за счет контролируемых им в Северном Ираке энергетических месторождений, курды сейчас стремятся закрепиться в Киркуке. Правда, поставки идут Турции, которая может перекрыть этот важный канал доходов для курдов. Так что, возможно, Эрбиль делает ставку на то, что Запад каким-то образом нейтрализует турецкий фактор. В-третьих, по мнению преподавателя кафедры связи Университета имени Бар-Илана, одного из крупнейших университетов Израиля, связано это с тем, что Иракский Курдистан чувствует слабость Багдада, Анкары и Тегерана, которые «не осмелятся его атаковать», даже если они осознают, по словам премьер-министра Ирака Нури аль-Малики, что на Ближнем Востоке «может появиться еще один Израиль».

Но «понимают ли курды, какие последствия могут иметь их шаги не только для Ирака, но и всего ближневосточного региона? — задается вопросом известный израильский публицист и политолог Авигдор Эскин. — Ведь иракским примером могут вдохновиться курды в Турции, Иране и Сирии. Именно активность курдов вынудила в свое время Турцию начать военную операцию на территории соседней Сирии. Там, к слову, тоже не все спокойно. Курды в марте 2016 года объявили о создании своего автономного региона, а теперь готовятся к проведению выборов в местные органы самоуправления. Мало кто знает, что внутри Ирана уже ведутся военные действия со стороны их собственных курдских повстанцев. Иранские военные заняты сейчас столкновениями с курдами на собственной территории и могут не захотеть расширения зоны конфликта. На какие-то активные действия наверняка пойдет и Турция».

То есть проблема ставится самым открытым образом. В случае получения Иракским Курдистаном статуса независимости, как считает Эскин, «может встать вопрос о федерализации Сирии, разделе Турции и Ирана». Так что же Эрбиль будет делать со всем этим? Сегодня даже Вашингтон предупреждает курдов автономии: проведение референдума «в спорных областях является особенно провокационным и дестабилизирующим». А тогда может вспыхнуть война между Багдадом и Эрбилем. Как бы то ни было, пишет куйвейтское издание Al Rai Kuwait, «когда процесс переформатирования региона станет необратимым, курды в Ираке будут вынуждены придерживаться даты референдума о независимости 25-го числа этого месяца». Дальше начнется изнурительная и многолетняя политико-дипломатическая борьба, исход которой пока не очевиден. Не исключено, что появится коалиция нового типа: Турция — Иран — Сирия, которые станут выступать против Иракского Курдистана. Одним словом, ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз меняет свои характеристики.