Канцлера Германии Ангелу Меркель, скорее всего, ожидает лёгкое переизбрание на предстоящих выборах. В связи с тем, что многие американские эксперты называют Меркель «лидером свободного мира», может возникнуть соблазн связать её победу на выборах с мудростью принимаемых ею решений. На самом деле всё наоборот. По многим показателям Меркель является немецкой копией бывшего президента США Билла Клинтона, конечно, за вычетом донжуанства, пишет Алекс Березов в статье для The Nation Interest.

WikiMedia Ангела Меркель

Одной из причин, почему республиканцы так презирают Клинтона, является то, что он больше ни чем не руководствовался, кроме собственного стремления к власти. Республиканцы регулярно обвиняли его в том, что он управлял страной, исходя исключительно из результатов социологических опросов. Кроме того, Клинтон был достаточно политически подкован, чтобы украсть популярные идеи республиканцев и выдать их за свои собственные.

Читайте также: Strategist: Ближний Восток и Африка стоят на пороге новой «арабской весны»

Как считает автор статьи, в отличие от Клинтона, Меркель никого не раздражает, однако уже успела украсть пару идей и выдала их за свои собственные. Как недавно писало издание The Foreign Policy, манифест её партии имел подозрительное сходство с манифестом основного политического конкурента — Социал-демократической партии. Также складывается впечатление, что Меркель руководит страной, основываясь на результатах социологических опросов, меняя свою политику в зависимости от предпочтений избирателей.

Bundeskanzlerin.de Совещание по проблеме с беженцами

Давайте рассмотрим кризис с беженцами. Сначала Меркель приветствовала около миллиона мигрантов с распростёртыми объятиями, надеясь отчасти снизить тяжесть экономического бремени, надвигающегося по мере сокращения численности трудоспособного населения Германии. Однако после того, как примерно две тысячи человек, многие из которых были беженцами, совершили посягательства сексуального характера на немецких женщин, приветливый тон Меркель изменился. Теперь она хочет запретить ношение паранджи в общественных местах.

В отношении однополых браков Меркель целенаправленно заняла неопределённую позицию, уверен Березов. Её партия, в большинстве своём, выступает против и она об этом знает, однако большинство немцев поддерживает эти браки, так же как и её политические соперники. Меркель знала, что законопроект об однополых браках будет успешно принят в парламенте и без её поддержки, она позволила этому свершиться. Затем она выступила резко против закона, чтобы успокоить своих избирателей. Двуличная позиция оказалась выгодной.

Меркель принимает решения, которые не всегда соотносятся с долгосрочными интересами Германии, считает обозреватель The National Interest. Экономическая скупость ФРГ влияет на всю глобальную экономику. Как пояснили экономисты, Германии нравится экспортировать товары в другие страны, одновременно придерживая рост заработной платы своих рабочих, которые производят эти товары. Благодаря тому, что граждане ФРГ меньше тратят на приобретение импортных товаров, Германии удаётся удерживать положительное сальдо торгового баланса, однако это замедляет глобальную экономику.

Читайте также: War Is Boring: Лицемерие США не знает предела

Более того, Германия занимает непримиримую позицию по отношению к долговым обязательствам Греции. Берлин отказал Афинам в частичном списании долгов, продлив тем самым и мучения Греции и экономический кризис в ЕС, что в конечном итоге только повредит Германии. Однако Меркель, похоже, счастлива от того, что принятие серьёзных решений отложено в долгий ящик. У немецкой молодёжи даже появилось новое слово: merkeln. Оно означает — не иметь никакого мнения.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Также не видно успехов и в вопросах науки и техники, несмотря на то, что Меркель обладает степенью доктора естественных наук. Немцы в восторге от возобновляемой энергетики и боятся ядерных электростанций. Меркель дала своим избирателям то, чего они желали. Она объявила, что Германия поэтапно откажется от своих АЭС (по-видимому, не слишком задумываясь о том, как в будущем удовлетворить энергетические потребности страны).

Как и Клинтон, Меркель — человек, который по своей сути не верит ни во что. Она даёт общественности то, что общественность хочет, поэтому такие человекоугодники побеждают на выборах в демократических странах, но редко бываю хорошими лидерами. Когда ситуация осложнится, остаётся только надеется, что кто-нибудь другой сможет принять жёсткие решения, заключает обозреватель.