* ИГИЛ — запрещённая в России организация

В августе 2017 года суд Джакарты приговорил 28-летнюю Диан Юлию Нови к 7,5 года лишения свободы за участие в подготовке террористического акта возле дворца президента Индонезии. Взрыв должен был прогреметь во время смены караула. Беременная девушка призналась, что должна была стать смертницей, пишет Исаак Кфир в статье для The Strategist.

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Признание Нови свидетельствует о растущем числе женщин, готовых к совершению терактов по приказу «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2016 году французская ячейка радикалов, состоящая из женщин, планировала совершение нападений возле собора Парижской Богоматери. В сентябре 2016 года правоохранительные органы Кении застрели трёх женщин, когда они, вооружённые ножами, напали на полицейский участок в Момбасе. В августе 2017 года в Великобритании трём женщинам было предъявлено обвинение в причастности к «террористическому заговору». Задержанные планировали совершить ножевые атаки в Вестминстере. Совсем недавно в этом году во время операции по освобождению иракского Мосула 38 женщин-смертниц атаковали позиции иракских войск и гражданские объекты. После освобождения Мосула были арестованы 16 женщин за принадлежность к группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Женщина в никабе

Ранее вопрос о привлечении женщин-смертниц также поднимался в ряде исламистских группировок, таких как ХАМАС, «Организация освобождения Палестины», «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда во время Первой Интифады женщины попытались вступить в ХАМАС для совершения терактов, духовный лидер группы Ахмед Ясин запретил набирать женщин-смертниц, поскольку классическая версия исламизма запрещала участие женщин в джихадистских операциях. Такая позиция духовного лидера может объяснить, почему именно светская «Организация освобождения Палестины» впервые задействовала террористку-смертницу. В январе 2002 года шахидка Вафа Идрис совершила нападение в Иерусалиме. В результате взрыва погиб один человек, еще около 100 человек получили ранения. Через месяц после нападения Идрис Ясин изменил свою точку зрения по данному вопросу, заявив, что женщины смогут принимать участие в джихадистских операциях только при условии, что для этого не будет хватать мужчин.

В 2014 году руководство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создало бригаду аль-Хансы — женскую военизированную структуру по контролю за нравственностью на территории, подконтрольной террористической группировке. Члены бригады должны были разъяснять женщинам правила жизни и их обязанности внутри «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав бригады аль-Хансы вошли по меньшей мере 60 женщин из Великобритании, которые рассматривали вступление в бригаду как эмансипацию.

Руководство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что на территории, подконтрольной террористической группировке, женщины могут не опасаться дискриминации, они смогут стать профессионалами в той области, которую изберут. Во-вторых, женщины якобы получат возможность избавиться от влияния западного общества, наполненного грехом. Боевики заявляют, что женщины создают так называемый «халифат» совместно с мужчинами, поскольку поддерживают своих мужей и растят «юных львов».

Женщина в исламе

По свидетельствам мирных жителей, оказавшихся на подконтрольной боевикам территории, жить за пределами территории, подконтрольной ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считалось грехом, поскольку человек в этом случае не мог жить как праведный мусульманин. Своеобразная моральная полиция должна была наказывать женщин, которые не соблюдали строгие законы шариата. Бригада должна была удостовериться, что все мужчины на подконтрольной боевикам территории вступили в ряды террористов.

Важная проблема заключается в том, пишет автор статьи, что антитеррористическая борьба направлена в основном против мужчин, а не женщин. Такой подход объясняет, почему США после терактов 11 сентября 2001 года ввели программу дополнительной проверки в отношении мужчин в возрасте от 16 до 45 лет, которые стремились получить американскую визу.

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После потери территорий в Сирии и Ираке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начинает приспосабливаться к новым условиям. Тот факт, что около 20% из 930 граждан ФРГ, присоединившихся к радикалам, были женщинами, раскрывает масштаб проблемы. Не стоит также забывать, что из Франции ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чаще пополняют женщины, нежели мужчины.

Для разработки эффективной антитеррористической политики нужно отказаться от стереотипов, поскольку число женщин в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно велико. Антитеррористические мероприятия необходимо переосмыслить, заключает обозреватель The Strategist.