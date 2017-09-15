Выборы в Грузии, можно сказать, на носу: чуть больше месяца осталось до 21 октября. Ситуация в стране, соответственно, продолжает накаляться. Каждый день политические противники обмениваются взаимными обвинениями и разоблачениями, пытаясь доказать избирателям, что их конкуренты — «хуже некуда».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Обвинения звучат самые разные. От подкупа избирателей до незаконного получения «грязных», «черных денег» для своей предвыборной кампании, от коррупционных сделок до давления на избирателей.

Несколько дней назад Служба государственного аудита опубликовала данные о пожертвованиях, полученных политическими партиями после начала предвыборной кампании.

Оказалось (и никого в Грузии это, кстати, не удивило, потому что подобный факт стал своего рода закономерностью), что больше всех пожертвований получила правящая партия «Грузинская мечта».

Точно так же при правлении Михаила Саакашвили перед выборами больше всех пожертвований и финансирования получало «Единое национальное движение».

Особо против такого положения вещей ранее не протестовали. На этот раз протест зазвучал от представителей правящей «Грузинской мечты». Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии Созар Субари выразил подозрение, что основные оппоненты правящей силы могут получать деньги для своей предвыборной кампании незаконными путями и скрывают эти деньги от контролирующего органа (в данном случае — Службы государственного аудита). Иначе, по мнению министра, не объяснить те масштабные мероприятия по представлению кандидатов и встречам с избирателями, которые проводит оппозиция (ЕНД, и не только оно).

Эмблема политической партии «Единое Национальное Движение»

На обвинения министра ответил один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия, который заметил, что обвинения оппозиции выдвигает министр, которого связывают с «Грузинской мечтой» только деньги и денежные расчеты.

«Абсурдно слышать такие слова от министра правительства миллиардера (Иванишвили), который ставит оппозиции в вину то, что у нее пожертвований меньше, чем у «Грузинской мечты». Меня такие заявления господина Субари и его коллег не удивляют, так как они именно из-за денег состоят в той организации, которую Иванишвили назвал «Грузинской мечтой», и с которой их связывают только расчет и выгода. Они не могут представить, что такое быть добровольцем, мотивированным человеком, работать с энтузиазмом», — заявил Мелия журналистам, отвечая на обвинения Субари.

На замечание о том, что в бытность у власти «Единое национальное движение» получало перед выборами пожертвования в размере десятков миллионов лари, Мелия ответил, что это, конечно, было неправильно. Но тут же сменил тему и подчеркнул, что правящая партия сегодня говорит с избирателями не о проблемах страны, не о том, что половина населения живет на грани голода, не о 80% безработных граждан, а о «черных деньгах», которые получает оппозиция.

Он же пояснил, откуда «Грузинская мечта» получила несколько миллионов лари на свою предвыборную кампанию.

«Пожертвования «Грузинской мечте» делают те юридические лица, которые без всяких тендеров получили от правительства контракты, а теперь расплачиваются за них», — заметил Мелия.

Александр Мельников Каха Каладзе

Кандидат в мэры Тбилиси от «Европейской Грузии» (отделившейся в конце прошлого года от ЕНД политической партии) Елена Хоштария выдвинула своему основному, по ее оценке, конкуренту — кандидату от «Грузинской мечты» Кахе Каладзе обвинения в коррупционных сделках. По ее информации, Каладзе составил преступную схему, по которой сумел выгодно обменять принадлежащую ему землю в одном месте города на участок в более выгодном и престижном районе.

По заявлению Хоштария, Каха Каладзе в 2006 году купил в Тбилиси, на территории, прилегающей к Тбилисскому городскому суду (на окраине города) землю и передал ее своей компании «Кала девелопмент». На этом участке стояло здание, где жили беженцы из Абхазии, и Каладзе сумел оформить сделку так, что эту территорию у него купило государство, а он получил взамен участок на более выгодном месте — на улице Миндели. Как утверждает Елена Хоштария, эту схему осуществила компания «Архи группа», которая зарегистрирована на имя Ивлиане Цулая, а в действительности принадлежит Кахе Каладзе.

На эти обвинения Каха Каладзе ответил, что участок земли он купил на собственные деньги, заработанные в тот период, когда еще был активным футболистом. А затем продал его компании «Архи группа», которая строит там многоэтажный корпус. По мнению кандидата от «Грузинской мечты», его оппоненты целенаправленно распространяют ложные информации с целью его дискредитации.

Еще одно предвыборное обвинение в адрес правящей партии выдвинул мажоритарный кандидат в Кутаисское сакребуло (городское собрание) от ЕНД Николоз Нарсия. Он обвинил своего конкурента от «Грузинской мечты» Кахабера Бочоришвили в подкупе избирателей.

Более того, Нарсия голыми обвинениями не ограничился и подал жалобу в окружную избирательную комиссию, а журналистам показал видеозапись, которая, по его утверждению, доказывала факт подкупа избирателей.

В «Грузинской мечте» эти обвинения, как и следовало ожидать, опровергли и назвали абсурдом.

На фоне таких взаимных обвинений и разоблачений, перемежающих встречи с избирателями и помпезные представления кандидатов, и приближается Грузия к очередным выборам в органы местного самоуправления.