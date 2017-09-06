Сегодня, 15 сентября, неподалеку от полигона опасных химических отходов — в городе Никольское Ленинградской области — состоялись общественные слушания по проекту нового очистного комплекса. ИА REGNUM рассказывает, детали какого проекта подробно разбирала общественность, для которой «Красный Бор» уже стал притчей во языцех.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга 64-я и 68-я карты сейчас укрыты от осадков специальными мембранами

Минувшим летом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил надежду, что 2017 год станет переломным в части взаимопонимания Петербурга и области по проблеме полигона «Красный Бор». Могильник опасных химических отходов ежедневно отравляет жизнь обоих регионов. И похоже, что дело действительно сдвинулось с мертвой точки: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга выбрал проект, который может стать началом очистки токсичной территории.

На полигоне планируют построить новые очистные сооружения, которые доведут до требуемых норм не только сточную воду внутреннего и обводного каналов, но и жидкие органические отходы из карт-котлованов №64 и №68, представляющие наибольшую опасность для окружающей среды.

Технология, которую называют полностью безопасной, может стать первым практическим шагом к рекультивации всего накопленного ущерба. Из жидких отходов будет выделена чистая вода, которая через ручей Большой Ижорец будет сброшена в областные реки и Неву. Как показали пробные исследования, сбросы будут соответствовать всем требуемым показателям.

Превращение токсичной жидкости в чистую воду

Комитет по природопользованию Петербурга возобновил поиски лучшей технологии для ликвидации отходов «Красного Бора» в 2016 году. Ведомство представило концепцию рекультивации полигона, согласно которой к сентябрю 2017 года обещало выбрать технологию очистки жидкой фракции двух открытых котлованов №64 и №68, представляющих наибольшую экологическую угрозу.

Читайте также: Консервация полигона «Красный Бор» одобрена научно-техническим сообществом

После научных изысканий и разработки схемы, которой должен соответствовать новый очистной комплекс, был определен разработчик проекта — петербургская компания «РАОПРОЕКТ», специализирующаяся на проектировании вывода из эксплуатации объектов ядерной энергетики. Технология фильтрации разработана субподрядчиком — компанией «Полихим» и обкатана на различных объектах, иногда совсем не связанных с радиоактивными отходами, как и полигон «Красный Бор».

«Перед нами стояла задача без термических методов отжать воду и понизить уровень отходов в двух картах. Разработанная технология предполагает очистку воды из карт и ее последующий выпуск через стоки в водоемы», — рассказывает гендиректор АО «РАОПРОЕКТ» Александр Собко.

На основе собранных данных компания создала пилотную установку и опробовала ее на части жидких отходов из карт «Красного Бора». Результаты многочисленных экспертиз показали, что технология позволяет очистить воду до требуемого уровня.

«Технологическая схема очистки основана на применении методов анодного окисления, напорной флотации и фильтрации сточных вод на сорбционных фильтрах, обеспечивающих глубокую очистку воды от органических веществ, — поясняет подробности заместитель гендиректора полигона «Красный Бор» Андрей Горький. — Для обеспечения в очищенной воде концентрации солей, удовлетворяющих нормативам на сброс, планируется применить установку обратного осмоса. Очищенную воду сбросят в магистральный мелиоративный канал».

Экологи решительно «за»

Вариант использования этого способа годами обсуждался в экспертном сообществе, однако на суд общественности еще не выносился. Но при детальном исследовании состояния токсичного полигона и властям, и гражданам стало ясно, что различные по состоянию и химическому составу отходы необходимо утилизировать в несколько этапов.

Экологи, хорошо знакомые с уникальными особенностями полигона «Красный Бор», считают описанную выше технологию подходящей для начала борьбы с накопленным ущербом.

«Это годами опробованная технология, но при этом скомпонованная из разных методов: флотации, фильтрации, электрохимии и других. С тем химическим «бульоном», который в «Красном Бору», одним методом очистки не обойтись», — считает профессор Борис Ласкин, член-корреспондент Академии технологических наук РФ и участник научного совета по проблеме полигона.

Очистные сооружения поделят жидкое содержимое 64-й и 68-й карты на чистую воду и осадок, который вернется на дно карт. В итоге в котлованах останутся сравнительно твердые отходы, и как быть с ними — пока не решено. Одним из вариантов эксперты считают применение метода литификации — окаменения отходов.

«Это известный метод превращения отходов в инертное состояние. Однажды технология была апробирована на полигоне, и полученный в результате монолит до сих пор лежит на его территории, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Экологического совета при губернаторе Ленобласти Юрий Шевчук. — Впоследствии ее можно применить как для обезвоженного осадка в открытых картах, так и для решения проблемы 70-ти закрытых котлованов полигона».

Сколько платить и долго ли ждать

Предварительная стоимость строительства очистной установки на полигоне оценивается в 500 млн рублей, на ее эксплуатацию в течение всего периода очистки карт потребуется еще порядка 650 млн рублей. Итого начальный этап рекультивации полигона потребует около 1 млрд рублей.

Напомним, вариант строительства мусоросжигательного завода, от которого в результате бурных протестов со стороны общественности Смольный отказался, обошелся бы, только по предварительным оценкам, в 3 млрд рублей. Теперь вместо дыма с территории полигона «Красный Бор» потечет очищенная вода, что определенно успокаивает местных жителей.

Читайте также: Накануне катастрофы: судьба 1,5 млн тонн токсичных отходов так и не решена

В случае прохождения экологической госэкспертизы, в 2018 году начнется строительство основного здания, четырех насосных станций, резервуара-отстойника и подземного резервуара для жидких отходов. Ввод комплекса в эксплуатацию ожидается в 2020 году. Согласно расчетам разработчика, очистка в карте №68 должна завершиться в 2026 году, в №64 — в 2032 году.

По первоначальному плану комитета по природопользованию, весь процесс консервации полигона должен закончиться к 2025 году. Продление сроков работы даже на первой стадии вызывает вопросы: будет ли изменен уже одобренный проект консервации? Однако пока у комитета остается возможность изменить количество установок, и тогда процесс пойдет быстрее. Вопрос прояснится, когда (и если) увидит свет техническое задание по проекту новых очистных.

Читайте также: Консервация полигона «Красный Бор» под Петербургом займет семь лет

Странные опечатки

Проект, обсуждаемый сегодня, 15 сентября, на общественных слушаниях, многим кажется сказкой: возможно ли превратить неизвестное содержимое котлованов «Красного Бора» в чистые воды, да еще и без вреда для здоровья местного населения? Неудивительно, что материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) были тщательно изучены активистами.

В итоге в документах обнаружились странные ошибки. В частности, разработчики указали, что отходы после работы очистных будут относиться к высшему I классу опасности — а значит, станут еще вреднее. Однако «РАОПРОЕКТ» официально заявила, что эти показатели являются ошибочными, заверила опечатку и сообщила верные сведения: обезвоженный осадок будет иметь II класс опасности, жидкие отходы обратного осмоса — IV класс.

Второй момент касался еще более важных показателей: согласно Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), уровень выбросов бенз (а)пирена — крайне токсичного вещества I класса опасности — должен возрасти в 15,5 млн раз: с 0,00000061 до 9,420 801 т/год. По мнению ученых, такое количество вещества просто невозможно получить при действии предложенной технологии.

«Этот вопрос был отдельно поднят на общественных слушаниях, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Головин, руководитель общественного движения «Никольское. За экологическую безопасность». — Составители ОВОС сообщили, что была допущена техническая ошибка: съехала строка в таблице. И выбросов бенз (а)пирена в процессе работы сооружений не будет вообще».

Много дебатов вызвал тезис о том, что после очистки вторичные отходы будут отправляться обратно в карты. По словам разработчиков, это нормальная практика, и по истечении установленных сроков уровень карт будет составлять не более 1,5 метров.

В итоге представители «РАОПРОЕКТ» обещали исправить допущенные недочеты в течение месяца. По инициативе общественных активистов, исправленный проект будет выложен на обновленном сайте полигона «Красный Бор», чтобы сомнений в честности разработчиков не осталось совсем.

Начало положено?

Если обычно в принятии экологически важных проектов общественные слушания часто называют формальностью, то в случае полигона «Красный Бор» — это принципиально важный этап. В 2015 году потенциально опасный проект мусоросжигательного завода был остановлен именно из-за противостояния населения: тогда общественные слушания были попросту отменены. На этот раз они состоялись и больше напоминали работу над ошибками, которые теперь будут занесены в протокол и приложены к документам, отправляемым на госэкспертизу. И, возможно, Петербургу не придется начинать сначала поиски способа восстановления экологической безопасности на полигоне «Красный Бор».

Читайте также: Красный Бор: беда не минует без Путина?

Справка

Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них не герметизированы. В открытых котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Объект находится в ответственности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.