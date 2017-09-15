Расследуя причины столкновения американского эсминца USS John S. McCain с нефтяным танкером в августе 2017 года в Малаккском проливе, представители оборонного ведомства проверят, подвергались ли компьютерные системы корабля кибератаке, заявила заместитель командующего кибернетическим командованием ВМС США вице-адмирал Джен Тиге, пишет Элиас Гролл в статье для The Foreign Policy.

Naval Surface Warriors На борту эсминца USS John S. McCain

Комиссия по расследованию рассмотрит возможные причины столкновения эсминца США, не исключая атаку хакеров, которая могла иметь место 21 августа, заявила Тиге в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

У американских военных не возникло подозрений, что причиной столкновения эсминца USS Fitzgerald, произошедшего 17 июня 2017 года у берегов Японии, могла стать кибератака. Однако в случае с USS John S. McCain сразу же возникли вопросы. Проникновение в компьютерные системы корабля могло стать причиной крушения, заявила Тиге. Хотя признаков кибератаки на системы управления эсминца не было, комиссия по расследованию всё же проверит этот вариант.

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Naval Surface Warriors На борту эсминца USS John S. McCain

В результате двух столкновений погибли в общей сложности 17 американских матросов. Имидж ВМС США сильно пострадал. Руководитель военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон приказал прекратить выполнение всех операций и призвал пересмотреть все протоколы безопасности ВМС США.

По мнению автора статьи, на данный момент кибератака на эсминец остаётся лишь одной из версий, однако представители разведки США в течение последних нескольких лет не раз предупреждали, что кибератаки могут представлять серьёзную угрозу для глобальной армады ВМС США. По словам Тиге, в ВМС ранее уже приняли решение выделить $1,5 млрд в период между 2014 и 2023 годами на повышение безопасности военно-морских операций.

На фоне северокорейской угрозы и территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море столкновения военных кораблей США вызвали вопросы относительно боевой готовности тихоокеанского флота Соединённых Штатов, пишет автор.

Naval Surface Warriors На борту эсминца USS John S. McCain

Ранее вину за столкновения двух американских эсминцев возложили на плохую подготовку матросов, не способных справиться с поставленными задачами. После столкновения эсминца USS John S. McCain с нефтяным танкером в августе этого года командир 7-го флота ВМС США Джозеф Аукойн был отправлен в отставку. В Пентагоне заявили, что «утратили уверенность в его способности командовать». Капитан эсминца USS Fitzgerald и ещё несколько офицеров также были отправлены в отставку, поскольку они потеряли ситуационную осведомлённость перед столкновением в июне этого года.

Если бы было установлено, что хакерам удалось проникнуть в системы управления корабля, это бы произвело в кибернетическом командовании ВМС США эффект разорвавшейся бомбы, считает Гролл. Представители американской разведки ранее заявляли, что хакеры, работающие на вражеское государство, вероятно, смогли бы проникнуть в компьютерные системы военного корабля и «ослепить» капитана, указав неточное географическое местоположение.

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Naval Surface Warriors На борту эсминца USS John S. McCain

Подобное вмешательство могло бы привести к столкновению в ночное время суток. Инцидент с USS John S. McCain в Малаккском проливе также произошёл в ночное время. Эсминец получил большую пробоину задней левой части корпуса, несколько отсеков были затоплены.

Тиге заявила, что кибернетическое командование ВМС США готовится к отражению возможных кибератак. По её словам, команды военных кораблей должны контролировать работу компьютерных систем своих кораблей и в случае, если что-то выйдет из строя, они должны быть в состоянии передать команды и информацию с помощью других методов.

«Флажный семафор будет очень тяжело взломать, — добавила Тиге. — Это шутка».