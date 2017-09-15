Мировая закулиса хочет не допустить переизбрания Владимира Путина?
Какие события в международной арене можно сегодня считать знаковыми, что в большей степени отразится на мировой повестке в целом и на развитии событий в России в частности, в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин.
В обозримом будущем антироссийская направленность американской политики вряд ли претерпит какие-либо существенные изменения. Американской бюрократической машине, невзирая на президента Трампа, истинные хозяева США из рядов «мировой закулисы» поставили задачу — во что бы то ни стало смести режим в Кремле, не допустить переизбрания Владимира Путина на выборах 2018 года.
Основные направления давления на Россию останутся прежними: экономические санкции, украинский и северокорейский кризисы, война в Сирии, а также стремление организовать виртуальную «революцию» в интернете, дестабилизировать обстановку в России, в том числе с помощью терактов, спровоцировать массовые протестные выступления накануне выборов.
Особая роль в достижении этих и других целей отводится «агентуре влияния» в высших эшелонах власти, олигархическим кругам, ведущим СМИ и интернет-ресурсам, так называемой творческой интеллигенции. В уличные протестные выступления в крупных городах будут активно вовлекать молодежь, мигрантов, и прежде всего, с Украины, а также экстремистские исламские организации.
До президентских выборов 2018 года еще немало времени, но борьба за этот пост с непосредственным внешним участием уже началась. Подрывные нападки, диверсии, санкции и другие враждебные акции в политико-дипломатической, финансово-экономической, военной, информационно-культурной, этно-религиозной и других областях жизнедеятельности российского государства и общества поставлены на поток. Главной мишенью является основной кандидат на этот пост — нынешний хозяин Кремля.
Между тем выборы — это сугубо внутренний вопрос российского общества, которое не приемлет любого вмешательства извне. Поэтому сегодня, как никогда, востребована активная жизненная позиция каждого гражданина. Нельзя игнорировать ни участие в выборах, ни другие общественно-политические возможности легального влияния на власть.
Несмотря на многие упреки в его адрес, в России правит достойный президент, который не столько озабочен проблемой обеспечения выживания российской элиты, сколько укреплением российской государственности и сбережением своего народа, продвижением интересов страны на международной арене. Между тем в тысячелетней истории нашей страны, в которой во власти чаще пребывали чужестранцы и марионетки, явные и скрытые враги государства и народа, правителей, верно и ревностно служивших Отечеству, встретить трудно. Кто был кем в отечественной истории — еще только предстоит узнать.
Хорошо известно одно — главным союзником России во все времена были армия и флот. В настоящее время российские силовые структуры поднялись с колен, окрепли и остаются важным военно-политическим аргументом в спорах с конкурентами и оппонентами, инструментом отстаивания национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Укрепился и международный авторитет РФ, а вот социально-экономическая стабильность внутри страны, как и прежде, поддерживаются по остаточному принципу, во многом благодаря долготерпению народа.
Операция «Саакашвили» преследует несколько целей. Во-первых, принудить Порошенко к введению диктатуры. Во-вторых, спровоцировать вооруженный конфликт с Россией. В-третьих, усилить влияние Польши на внутренние события в стране. Если не удастся заставить Порошенко действовать более решительно и жестко, тогда поставленные задачи будут решаться без него, а он станет главным «козлом отпущения» за украинский кризис в глазах населения. Кроме того, операция «Саакашвили» имеет целью разграничения сфер влияния на случай необходимости конфедерализации страны между США, Польшей, Израилем и другими странами.
Новый виток дестабилизации обстановки на Украине будет иметь к России самое непосредственное отношение, как в случае обострения вооруженного конфликта на Донбассе, так и ужесточения режима в Киеве. Это может спровоцировать и более массовую миграцию украинцев в Россию, и рост террористических актов в российских городах, и участие беженцев и гастарбайтеров в массовых протестах в крупных городах, и даже обострение межнациональных противоречий.
Как известно, если ружье заряжено, оно должно выстрелить. Нельзя исключать того, что США могут провести показательную вооруженную акцию против КНДР, которая может перерасти в конфликт с участием других стран региона, в том числе КНР и России. При таком развитии событий можно прогнозировать обострение ситуации на Донбассе, Сирии и даже в Афганистане, чтобы Россия оказалась в еще более сложном положении. Однако надо понимать, что такой сценарий может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому США, скорее всего, ограничатся показательными ударами по стратегическим объектам КНДР.
О том, что мир вступил в угрожаемый период своего развития, сегодня не говорит только ленивый. И действительно, на фоне нарастания геофизических изменений, смены космических эпох и природно-климатических катаклизмов до предела обострилось главное противоречие современности.
С одной стороны, это стремительное увеличение народонаселения Земли до 7,5 млрд человек и беспрецедентный рост потребления ресурсов, товаров и услуг, а с другой — тотальная деградация среды обитания, экологический кризис, острый дефицит природных ресурсов, в том числе продовольствия и воды.
Ситуация усугубляется нарастанием войн и конфликтов в мире, кризисных явлений в глобальной экономике, техногенных катаклизмов, усилением религиозно-политической, социально-экономической, этнокультурной и даже половозрастной вражды между народами и общественными группами. В условиях, когда противоречие неразрешимо, а договориться мировым лидерам не представляется возможным, так как большинство из них находится под внешним контролем глобальных теневых кланов влияния, мировые процессы во многом принимают стихийный характер.