Какие события в международной арене можно сегодня считать знаковыми, что в большей степени отразится на мировой повестке в целом и на развитии событий в России в частности, в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В обозримом будущем антироссийская направленность американской политики вряд ли претерпит какие-либо существенные изменения. Американской бюрократической машине, невзирая на президента Трампа, истинные хозяева США из рядов «мировой закулисы» поставили задачу — во что бы то ни стало смести режим в Кремле, не допустить переизбрания Владимира Путина на выборах 2018 года.

Основные направления давления на Россию останутся прежними: экономические санкции, украинский и северокорейский кризисы, война в Сирии, а также стремление организовать виртуальную «революцию» в интернете, дестабилизировать обстановку в России, в том числе с помощью терактов, спровоцировать массовые протестные выступления накануне выборов.

Особая роль в достижении этих и других целей отводится «агентуре влияния» в высших эшелонах власти, олигархическим кругам, ведущим СМИ и интернет-ресурсам, так называемой творческой интеллигенции. В уличные протестные выступления в крупных городах будут активно вовлекать молодежь, мигрантов, и прежде всего, с Украины, а также экстремистские исламские организации.

Kremlin.ru Владимир Путин

До президентских выборов 2018 года еще немало времени, но борьба за этот пост с непосредственным внешним участием уже началась. Подрывные нападки, диверсии, санкции и другие враждебные акции в политико-дипломатической, финансово-экономической, военной, информационно-культурной, этно-религиозной и других областях жизнедеятельности российского государства и общества поставлены на поток. Главной мишенью является основной кандидат на этот пост — нынешний хозяин Кремля.

Между тем выборы — это сугубо внутренний вопрос российского общества, которое не приемлет любого вмешательства извне. Поэтому сегодня, как никогда, востребована активная жизненная позиция каждого гражданина. Нельзя игнорировать ни участие в выборах, ни другие общественно-политические возможности легального влияния на власть.

Несмотря на многие упреки в его адрес, в России правит достойный президент, который не столько озабочен проблемой обеспечения выживания российской элиты, сколько укреплением российской государственности и сбережением своего народа, продвижением интересов страны на международной арене. Между тем в тысячелетней истории нашей страны, в которой во власти чаще пребывали чужестранцы и марионетки, явные и скрытые враги государства и народа, правителей, верно и ревностно служивших Отечеству, встретить трудно. Кто был кем в отечественной истории — еще только предстоит узнать.

Хорошо известно одно — главным союзником России во все времена были армия и флот. В настоящее время российские силовые структуры поднялись с колен, окрепли и остаются важным военно-политическим аргументом в спорах с конкурентами и оппонентами, инструментом отстаивания национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Укрепился и международный авторитет РФ, а вот социально-экономическая стабильность внутри страны, как и прежде, поддерживаются по остаточному принципу, во многом благодаря долготерпению народа.

Операция «Саакашвили» преследует несколько целей. Во-первых, принудить Порошенко к введению диктатуры. Во-вторых, спровоцировать вооруженный конфликт с Россией. В-третьих, усилить влияние Польши на внутренние события в стране. Если не удастся заставить Порошенко действовать более решительно и жестко, тогда поставленные задачи будут решаться без него, а он станет главным «козлом отпущения» за украинский кризис в глазах населения. Кроме того, операция «Саакашвили» имеет целью разграничения сфер влияния на случай необходимости конфедерализации страны между США, Польшей, Израилем и другими странами.

Новый виток дестабилизации обстановки на Украине будет иметь к России самое непосредственное отношение, как в случае обострения вооруженного конфликта на Донбассе, так и ужесточения режима в Киеве. Это может спровоцировать и более массовую миграцию украинцев в Россию, и рост террористических актов в российских городах, и участие беженцев и гастарбайтеров в массовых протестах в крупных городах, и даже обострение межнациональных противоречий.

Roman Harak Северная Корея

Как известно, если ружье заряжено, оно должно выстрелить. Нельзя исключать того, что США могут провести показательную вооруженную акцию против КНДР, которая может перерасти в конфликт с участием других стран региона, в том числе КНР и России. При таком развитии событий можно прогнозировать обострение ситуации на Донбассе, Сирии и даже в Афганистане, чтобы Россия оказалась в еще более сложном положении. Однако надо понимать, что такой сценарий может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому США, скорее всего, ограничатся показательными ударами по стратегическим объектам КНДР.

О том, что мир вступил в угрожаемый период своего развития, сегодня не говорит только ленивый. И действительно, на фоне нарастания геофизических изменений, смены космических эпох и природно-климатических катаклизмов до предела обострилось главное противоречие современности.

С одной стороны, это стремительное увеличение народонаселения Земли до 7,5 млрд человек и беспрецедентный рост потребления ресурсов, товаров и услуг, а с другой — тотальная деградация среды обитания, экологический кризис, острый дефицит природных ресурсов, в том числе продовольствия и воды.

Ситуация усугубляется нарастанием войн и конфликтов в мире, кризисных явлений в глобальной экономике, техногенных катаклизмов, усилением религиозно-политической, социально-экономической, этнокультурной и даже половозрастной вражды между народами и общественными группами. В условиях, когда противоречие неразрешимо, а договориться мировым лидерам не представляется возможным, так как большинство из них находится под внешним контролем глобальных теневых кланов влияния, мировые процессы во многом принимают стихийный характер.