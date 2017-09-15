На фоне напряженной ситуации вокруг Корейского полуострова многие наблюдатели задаются вопросом, что движет генеральным секретарем одной из самых закрытых стран мира. Хотя чаще всего северокорейского лидера Ким Чен Ына считают сумасшедшим и непредсказуемым провокатором, известный политический обозреватель США Фарид Закария считает, что Ким Чен Ын, возможно, довольно умен и рационален. Не имея возможности побеседовать напрямую с лидером КНДР, пообещавшим недавно превратить США в «прах и тьму», Закария воспроизвел воображаемую беседу с Ким Чен Ыном, опубликованную в The Washington Post.

(stephan) Флаги КНДР

Прежде всего политического обозревателя интересовал бы вопрос, почему, невзирая на сокрушительные экономические санкции, Пхеньян продолжает создание и испытание ядерного оружия и баллистических ракет. Встав на место северокорейского лидера, автор дает ответ на собственный вопрос. Дело в том, что фундаментальной задачей КНДР является выживание. И еще никогда прежде страна не сталкивалась с такой серьезной угрозой.

Предшественникам нынешнего лидера страны было проще. Дедушка Ким Чен Ына Ким Ир Сен управлял страной при поддержке не только второй сверхдержавы мира Советского Союза, но своего соседа-великана Китая. На протяжении же большей части правления отца нынешнего главы КНДР Ким Чен Ира Китай продолжал поддерживать Северную Корею. Однако Советский Союз ушел в прошлое, а Китай в еще большей степени интегрировался в систему Запада, тогда как единственная сверхдержава мира дала понять, что стремится к смене режима в КНДР. Но, несмотря на это, Северной Корее благодаря собственному «ядерному щиту» удалось сохранить и свое государство, и свою идеологию.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Затем Закария попытался бы узнать у лидера КНДР, считает ли еще Пхеньян Китай, который по-прежнему поставляет столь нужные режиму продовольствие и энергоносители, своим союзником. Предугадывая ответ Ким Чен Ына, Закария отмечает, что Китай ведет бескомпромиссно прагматичную политику, поддерживая Пхеньян исключительно из собственных эгоистических соображений. Так, Пекин не стремится столкнуться с миллионным потоком беженцев на свою территорию, как и не хочет появления на своей границе единой Кореи, в которой будут размещены войска США.

Более того, Пекин проголосовал против КНДР в Совбезе ООН, а глава страны председатель Си Цзиньпин активно развивает отношения с Южной Кореей. Не проведя ни одной встречи с Ким Чен Ыном, Си Цзиньпин провел около десяти встреч с двумя предыдущими лидерами Южной Кореи. К тому же на грандиозном праздновании 70-летия окончания Второй мировой войны председатель КНР поставил рядом с собой президентов России и Южной Кореи — в КНДР очень большое внимание уделяют церемониям. Таким образом, подчеркивает воображаемый Ким Чен Ын, едва ли КНДР может считать Китай своим союзником.

Быть может, с этим и связаны попытки Пхеньяна намеренно унизить Китай и его лидера, делает предположение Закария, развивая его ответом воображаемого лидера КНДР. Так, поведение Пхеньяна по отношению к Пекину могло бы быть мотивировано нежеланием, чтобы им «понукали». Северокорейский лидер, скорее всего, обратил бы внимание на то, что высокопоставленные официальные лица в Китае и США, по некоторым данным, обсуждали возможность государственного переворота в Северной Корее, целью которого было поставить более сговорчивого лидера страны. Поэтому-то, отмечает воображаемый глава КНДР, он и принял меры, «ликвидировав» своего дядю, который был ближе всего к Китаю, а также своего сводного брата, который мог бы занять его место. Вместе с ними и более 100 неверных высокопоставленных официальных лиц.

(stephan) Флаги КНДР

Немаловажным является вопрос, который Закария хотел бы задать лидеру КНДР: сядет ли он за стол переговоров и согласится ли на ядерное разоружение в обмен на снятие санкций? На основе своего опыта политический комментатор отмечает, что лидер КНДР пошел бы на переговоры, однако никогда бы не отказался от своего ядерного арсенала, поскольку в КНДР сидят «не дураки». Ким Чен Ын напомнил бы США о судьбе Саддама Хусейна, через год после свержения которого Белый дом назвал КНДР частью «оси зла», а также то, чем закончил Муамар Каддафи, отказавшийся от своего оружия массового поражения. Стоило бы обратить внимание и на Иран, заключивший с Вашингтоном ядерную сделку в 2015 году лишь для того, чтобы теперь президент США Дональд Трамп угрожал ее расторгнуть.

Если бы КНДР, ставшая уже ядерной державой, и пошла на какие-то меры, такие как ограничение на количество зарядов, запрет на испытания и заморозку своей деятельности, она бы потребовала определенные вещи взамен. И не только деньги, но и гарантии собственной безопасности в форме признания Вашингтоном и обязательства ненападения со стороны Китая, Япония и США.

Наконец, наиболее острый вопрос, волнующий и Закарию, и граждан США, заключался бы в том, нанесет ли Пхеньян ракетный удар по США, как только у КНДР появится такая возможность. И здесь автор, отвечая на свой же вопрос словами воображаемого лидера КНДР, отмечает, что в скором времени у страны действительно будет такая возможность, поскольку это нужно для поддержания страха в США. Тем не менее зачем КНДР нападать на США и давать повод для ответного удара, который поставит крест на его режиме. Не следует забывать, заключает воображаемый Ким Чен Ын, что весь смысл этого начинания в обеспечении выживания режима.