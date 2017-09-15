Ким Чен Ын не дурак, чтобы отказываться от бомбы – Washington Post
На фоне напряженной ситуации вокруг Корейского полуострова многие наблюдатели задаются вопросом, что движет генеральным секретарем одной из самых закрытых стран мира. Хотя чаще всего северокорейского лидера Ким Чен Ына считают сумасшедшим и непредсказуемым провокатором, известный политический обозреватель США Фарид Закария считает, что Ким Чен Ын, возможно, довольно умен и рационален. Не имея возможности побеседовать напрямую с лидером КНДР, пообещавшим недавно превратить США в «прах и тьму», Закария воспроизвел воображаемую беседу с Ким Чен Ыном, опубликованную в The Washington Post.
Прежде всего политического обозревателя интересовал бы вопрос, почему, невзирая на сокрушительные экономические санкции, Пхеньян продолжает создание и испытание ядерного оружия и баллистических ракет. Встав на место северокорейского лидера, автор дает ответ на собственный вопрос. Дело в том, что фундаментальной задачей КНДР является выживание. И еще никогда прежде страна не сталкивалась с такой серьезной угрозой.
Предшественникам нынешнего лидера страны было проще. Дедушка Ким Чен Ына Ким Ир Сен управлял страной при поддержке не только второй сверхдержавы мира Советского Союза, но своего соседа-великана Китая. На протяжении же большей части правления отца нынешнего главы КНДР Ким Чен Ира Китай продолжал поддерживать Северную Корею. Однако Советский Союз ушел в прошлое, а Китай в еще большей степени интегрировался в систему Запада, тогда как единственная сверхдержава мира дала понять, что стремится к смене режима в КНДР. Но, несмотря на это, Северной Корее благодаря собственному «ядерному щиту» удалось сохранить и свое государство, и свою идеологию.
Затем Закария попытался бы узнать у лидера КНДР, считает ли еще Пхеньян Китай, который по-прежнему поставляет столь нужные режиму продовольствие и энергоносители, своим союзником. Предугадывая ответ Ким Чен Ына, Закария отмечает, что Китай ведет бескомпромиссно прагматичную политику, поддерживая Пхеньян исключительно из собственных эгоистических соображений. Так, Пекин не стремится столкнуться с миллионным потоком беженцев на свою территорию, как и не хочет появления на своей границе единой Кореи, в которой будут размещены войска США.
Более того, Пекин проголосовал против КНДР в Совбезе ООН, а глава страны председатель Си Цзиньпин активно развивает отношения с Южной Кореей. Не проведя ни одной встречи с Ким Чен Ыном, Си Цзиньпин провел около десяти встреч с двумя предыдущими лидерами Южной Кореи. К тому же на грандиозном праздновании 70-летия окончания Второй мировой войны председатель КНР поставил рядом с собой президентов России и Южной Кореи — в КНДР очень большое внимание уделяют церемониям. Таким образом, подчеркивает воображаемый Ким Чен Ын, едва ли КНДР может считать Китай своим союзником.
Быть может, с этим и связаны попытки Пхеньяна намеренно унизить Китай и его лидера, делает предположение Закария, развивая его ответом воображаемого лидера КНДР. Так, поведение Пхеньяна по отношению к Пекину могло бы быть мотивировано нежеланием, чтобы им «понукали». Северокорейский лидер, скорее всего, обратил бы внимание на то, что высокопоставленные официальные лица в Китае и США, по некоторым данным, обсуждали возможность государственного переворота в Северной Корее, целью которого было поставить более сговорчивого лидера страны. Поэтому-то, отмечает воображаемый глава КНДР, он и принял меры, «ликвидировав» своего дядю, который был ближе всего к Китаю, а также своего сводного брата, который мог бы занять его место. Вместе с ними и более 100 неверных высокопоставленных официальных лиц.
Немаловажным является вопрос, который Закария хотел бы задать лидеру КНДР: сядет ли он за стол переговоров и согласится ли на ядерное разоружение в обмен на снятие санкций? На основе своего опыта политический комментатор отмечает, что лидер КНДР пошел бы на переговоры, однако никогда бы не отказался от своего ядерного арсенала, поскольку в КНДР сидят «не дураки». Ким Чен Ын напомнил бы США о судьбе Саддама Хусейна, через год после свержения которого Белый дом назвал КНДР частью «оси зла», а также то, чем закончил Муамар Каддафи, отказавшийся от своего оружия массового поражения. Стоило бы обратить внимание и на Иран, заключивший с Вашингтоном ядерную сделку в 2015 году лишь для того, чтобы теперь президент США Дональд Трамп угрожал ее расторгнуть.
Если бы КНДР, ставшая уже ядерной державой, и пошла на какие-то меры, такие как ограничение на количество зарядов, запрет на испытания и заморозку своей деятельности, она бы потребовала определенные вещи взамен. И не только деньги, но и гарантии собственной безопасности в форме признания Вашингтоном и обязательства ненападения со стороны Китая, Япония и США.
Наконец, наиболее острый вопрос, волнующий и Закарию, и граждан США, заключался бы в том, нанесет ли Пхеньян ракетный удар по США, как только у КНДР появится такая возможность. И здесь автор, отвечая на свой же вопрос словами воображаемого лидера КНДР, отмечает, что в скором времени у страны действительно будет такая возможность, поскольку это нужно для поддержания страха в США. Тем не менее зачем КНДР нападать на США и давать повод для ответного удара, который поставит крест на его режиме. Не следует забывать, заключает воображаемый Ким Чен Ын, что весь смысл этого начинания в обеспечении выживания режима.