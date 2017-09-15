Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко в преддверии вступления в силу Соглашения об Ассоциации с ЕС уж слишком замечтался. «Дорога у нас одна — широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском союзе и НАТО», — заявил он в конце августа во время одного из выступлений на мероприятиях, посвящённых Дню независимости Украины. Жёсткий ответ не замедлил последовать. «Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — ответил ему глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед послами Евросоюза. По сути он процитировал сам себя, поскольку ещё в 2016 году ясно давал понять, что в течение ближайших 25 лет ни о каком членстве в ЕС для Украины и речи быть не может. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер отреагировал на слова Порошенко похожим образом. «…Я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть», — сообщил он в интервью на телеканале «Прямой».

Однако если пилюлю от Волкера в Киеве скушали молча, то с Юнкером решили поспорить. Впрочем, обиделись в столице Украины не столько на сами слова главы Еврокомиссии, сколько на то, что они пришлись ко двору российским СМИ и были широко растиражированы. Именно на это жаловался представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий в официальном обращении в ЕК.

Экс-президент Польши Лех Валенса в интервью газете «Сегодня» пояснил подоплёку перепалки между Порошенко и Юнкером так. «Украина — большая страна. И сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну», — рассуждает политик. Иными словами, в ЕС боятся, что Украина станет чем-то вроде проводника российского влияния на всеевропейскую кухню. В текущих условиях это звучит скорее как перестраховка, но одновременно — и как рецепт. Мол, вот вам ключ к вашему «автобану»: оголтелая русофобия. Тогда, может быть, примем.

Председатель подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности Верховной рады Анна Романова в своей колонке для издания «Новое время» признаёт: даже спустя три месяца эффект от безвизового режима с ЕС проявляется достаточно слабо. «Многие политики и чиновники утверждают, что безвизом воспользовались 1,4 млн наших сограждан, которые пересекли границу с биометрическим паспортом. Но это не совсем так… большинство из них отправлялись в запланированную поездку, которую бы совершили вне зависимости от необходимости получать визу…» — комментирует Романова.

Чтобы оценить эффект, по её мнению, следует сравнить июнь — сентябрь текущего года с аналогичным периодом прошлого и оценить удельный вес количества выездов в Европу в общем количестве международных выездов. Для 2016 года это 56%, для 2017-го — 55%. Подтверждают эту оценку и во Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины. Там не зафиксировали скачка спроса на туры в страны Шенгенского соглашения.

За январь — июнь текущего года в Германии открыто более 65 000 судебных производств по нелегальному трудоустройству мигрантов. Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на данные GASIM (Центр анализа и стратегии в вопросах нелегальной миграции). Согласно этим данным, Украина вошла в первую десятку стран, в отношении которых подобные производства открываются чаще всего. Следует учесть, что в период, за который GASIM предоставил информацию, между ЕС и Украиной ещё не начал действовать режим безвизового въезда, который значительно облегчает украинцам трудоустройство в Германии (в частности — по польским рабочим визам, хотя это также незаконно). А значит, уже к концу года Украина вполне может возглавить эту десятку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

«Тут нужно вспомнить, что прежде, чем дать Украине безвиз, Евросоюз назвал ряд условий, при которых безвиз будет отменен. Среди них — большое количество нелегальных работников. Если через месяц-другой выяснится, что многие из тех, кто въехал по безвизу, нелегально работают, Украина потеряет этот безвиз», — заявил в эфире телеканала «112.Украина» экс-министр экономики Виктор Суслов.

Трудовые мигранты

И.о. главы «Укрзализници» Евгений Кравцов (до вступления в должность — заместитель министра инфраструктуры) только на новом месте сделал для себя «удивительное» открытие. Оказывается, поездные бригады УЗ полным составом едут на заработки в Польшу. «В течение последних двух лет, а особенно в этом году, после введения безвизового режима с ЕС у нас большой отток кадров. Опытные работники, иногда целыми бригадами, едут работать на европейские железные дороги. У наших железнодорожников высокая квалификация, и там на их большой спрос. Причины понятны — они едут туда за более высокими зарплатами. Наиболее дефицитные профессии: машинисты, станционные смотрители, составители поездов. Самая проблемная в этом плане Львовская железная дорога», — удивляется чиновник. Собственно, об этом ещё в мае говорила посол Франции на Украине Изабель Дюмон, которая заявила журналистам, что не видит миграционной угрозы со стороны Украины и бояться должна не Европа, а украинское правительство (что на украинских предприятиях некому станет работать).

На современной Украине готовятся к отъезду на работу к польским панам уже со школы. В Черкасской области среди школьников и их родителей наблюдается устойчивый спрос на изучение польского языка. «С прошлого года решили попробовать — ввели польский язык как факультатив для 5−6 классов. В городе пошел мгновенный ажиотаж. Значит, попали в яблочко с запросом. Желающих оказалось больше чем ожидали… С этого года польский можно будет изучать как курс по выбору. То есть он войдет в официальный учебный план», — рассказал журналистам «Вечерних Черкасс» директор школы №2 г. Тальное Тарас Солошенко. Спрос вполне объясним: согласно опросам, от 10 до 25% населения этой области трудоспособного возраста хотя бы раз ездили в Польшу на заработки.

В разгаре сезон сбора ягод в Швеции. Украинские журналисты разыскали украинцев-сборщиков и узнали о заработках: «8 евро за кило морошки, черника и брусника — по 1−1,5 евро (каждый год цена колеблется в зависимости от урожая и ситуации на рынке). В месяц можно заработать в переводе на наши деньги около 50−60 тысяч гривен. Но надо отнять расходы на месте, а они, по сравнению с дешевой Польшей, очень немаленькие, даже если экономить», — рассказал изданию «Страна.ua» львовянин Владимир Гнатив. Высокие цены не единственная беда. Лес совсем не ферма с ягодами, его нужно знать. Многие жалуются, что не отбивают даже затрат на поездку. Кроме того, в последнее время у украинцев появились конкуренты — мигранты из стран Азии. Также конкуренцию, как говорится в материале, составляют поляки, белорусы и прибалты.

Поляки нашли украинцам дополнительное применение, кроме использования в качестве дешёвой и неприхотливой рабочей силы. Теперь ими «прикрываются» от обвинений еврочиновников в нежелании следовать общеевропейскому курсу помощи мигрантам.

«Более миллиона украинцев живут, работают, зарабатывают, наращивают свой доход, который отправляют в Украину. По подсчетам финансовых учреждений, от 3 до 5 млрд евро переводят в Украину семьям, бизнесу… Мы помогаем иммигрантам. Поэтому прошу господина Шульца (…) получить больше информации, ознакомиться с ситуацией и не использовать фальшивые аргументы во внутренних предвыборных дискуссиях в Германии», — заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковски в ответ на упрёки кандидата на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца. Верхняя планка явно завышена, объём переводов на Украину по всем направлениям в прошлом году составлял всего 5,4 млрд долл. Хотя тут любопытнее, скорее, тот факт, что сами поляки внимательно отслеживают сумму переводов. Вероятная причина такого внимания — желание не допустить ситуации, когда переводы украинских мигрантов превысят переводы поляков.

Пока что разрыв примерно 1,5 млрд евро в пользу поляков, однако он сокращается. Так, президент ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник утверждает, что в текущем году количество украинских гастарбайтеров в Польше превышает даже рекордные показатели прошлого года. По крайней мере в беседе с журналистом радио «Голоса столицы» он подтвердил информацию о том, что польские работодатели в первой половине текущего года оформили почти 950 тысяч заявок о намерении трудоустройства иностранного персонала. Напомним, за весь 2016 год таких заявок было оформлено 1,1−1,2 млн.

Бен Шан. Безработные. 1938

Со следующего года работодателей, использующих мигрантов на временных работах, хотят обложить налогом. «Необходимо, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, платя небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц», — сообщил польским СМИ председатель постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчик. Разработка законопроекта будет завершена к концу года. И это не все изменения, поляки собираются также ввести лимиты трудовых мигрантов для каждого из воеводств.

Экономика и экспорт

В ЕС озвучили размер пошлины, которая будет взиматься с кукурузы и ржи, поставляемых на европейские рынки — 5,16 евро/т. Под неё подпадает в т.ч. украинское зерно, экспортируемое сверх установленных квот (как мы помним, они были исчерпаны ещё в конце зимы).

Количество украинских предприятий, имеющих право экспорта в ЕС, выросло за лето с 282 до 286. 106 из них поставляют пищевые продукты.

Одна из подзабытых «завлекалок» 2013 года, касавшаяся СА и Зоны свободной торговли, — снижение цен на внутреннем рынке Украины на 10−15%. Мол, импортные пошлины обнулятся, на Украину потоком хлынут дешёвые и качественные товары из ЕС, и местным производителям для выживания в конкурентной борьбе придётся снижать цены. Разумеется, случилось ровно наоборот.

Мы уже отмечали, что цены на наиболее доступное мясо, курятину, в последнее время рекордно выросли. Однако теперь они на Украине даже выше, чем в Польше и Эстонии.

Бум начался ещё в конце 2016 года: сказалась отмена госрегулирования цен. Главной причиной эксперты считают рост экспорта, хотя указывают и на другие: повышение минимальной з/п, рост коммунальных тарифов, экспорт зерна, повышающий цену на фураж на внутреннем рынке. Самое забавное выяснилось не так давно. Оказывается, «Мироновский хлебопродукт» и «Авангард» (крупнейшие производители курятины на Украине, фактически делят рынок между собой) получили почти 1 млрд грн государственных дотаций. Т. е. зарабатывают трижды: на экспорте, на внутреннем рынке и дотации из бюджета получают.

Недавно к курятине присоединилась и свинина, о чем пишет в Facebook депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко. «Средняя цена на свинину с костью, по данным Госстата, есть 101,3 грн., а вырезка свинины без кости для гриля или отбивной в украинском гипермаркете, который Ассоциация поставщиков торговых сетей мониторила, уже продается по 159,99 грн. В то же время в Литве и Румынии цена на то же мясо составила 149,2 грн., в Венгрии — 152,7 грн., а в Польше — 158,4 грн.», — отмечает депутат. Заметим, на Украине в данный момент очередная вспышка АЧС, и многие страны запретили импорт свинины с Украины, что, по идее, должно было обрушить цены на внутреннем рынке. По факту же запрет пока лишь сдерживает их рост.

Как правило, чиновники, ответственные за выполнение СА, хвалятся приростом экспорта Украины в страны ЕС. Доля ЕС в экспорте Украины достигла в январе — июле 34,9%, прирост экспорта к аналогичному периоду прошлого года — 27,8%. Однако при этом они забывают упомянуть, что прирост импорта за тот же период — 29,4%. Сальдо внешней торговли за это время ушло в минус на 2,3 млрд долл. Не говоря уж о том, что объём экспорта в ЕС до сих пор не вышел на уровень 2013 года: тогда в январе — июне Украина экспортировала товаров на 8,7 млрд долл., т. е. на 0,5 млрд больше, чем в 2017-м.

«За все время действия ЗСТ увеличился только экспорт кукурузы (+28%), железной руды (+12%) и подсолнечного масла (+40%). По остальным направлениям — одни минусы. Скажем, упали поставки чугуна и ферросплавов, продукции химической, целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроения… Раньше мы закупали сырье у стран СНГ, перерабатывали его и отправляли готовую продукцию, скажем, те же удобрения, в Европу. Теперь эта производственная цепочка нарушена, следовательно, и экспортировать нам нечего», — комментирует неутешительные пока итоги ЗСТ директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко для «Страна.ua».

Польский минфин обнародовал информацию, которая позволяет прикинуть объёмы приграничной торговли Украины с ближайшими из стран, входящих в ЕС. Так, с 2013-го по I квартал 2017 года с Польши на Украину было ввезено товаров на 3,5 млрд евро, задекларированных как tax free. При этом резкий скачок роста чётко совпадает с началом действия СА и работы ЗСТ. Если в 2013—2014 гг. импорт составлял 580−590 млн евро в год, то уже в 2015-м вырос до 800 млн евро, а в 2016-м превысил 1 млрд. За первый квартал текущего года — без малого 0,5 млрд, т. е. по итогам года вполне может прибавиться ещё 1,5 млрд. Вроде бы и немного в сравнении с официальным импортом — чуть более 10%. Однако писать эти 10% или 2 млрд евро следует в негативное сальдо. Итого по приблизительным прикидкам получим около 5,8 млрд евро в «плюс» ЕС по итогам года. Совсем неплохо.

Статистика показывает, что одним из главных выгодополучателей от торговли с ЕС стал… личный бизнес президента Порошенко. Так, винницкий молочный завод «Рошен» стабильно занимает 1−2-е места в перечне топ-экспортёров молокопродукции в ЕС (10,9% июльского экспорта сухого молока и сливок, 11% экспорта сливочного масла).

Спустя три года после обращения ЕС разрешила Украине поставлять куриные яйца на свой рынок (до этого производители могли экспортировать только яичные продукты). Правда, пока разрешение касается только одной компании, обращения других пока изучаются соответствующими органами ЕС. Вполне возможно, что в этом случае Украине просто повезло занять позицию на давно поделенном рынке, и способствовал этому летний яичный скандал: в продукции нидерландских поставщиков был обнаружен опасный для человека инсектицид.

Гранты, проекты, целевое финансирование

Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью «Европейской правде» сетует: из-за неповоротливости чиновников Украина в этом году лишилась возможности воспользоваться более чем 30 млн евро грантовых средств ЕС. В частности, она упомянула о 22 млн евро, которые «профукали» в министерстве энергетики — ЕС выделял их на проекты по энергоэффективности. А также почти о 10 млн евро, на которые могли претендовать в Государственной фискальной службе (обустройство пограничных пунктов пропуска). Впрочем, возможно, оно и к лучшему. Как сообщалось ранее, в 2014 году ЕС уже выделял Украине 25 млн евро на пункты пропуска. Спустя три года оказалось, что деньги умело освоены: ничего не сделано, но и виновных не найти.

TBIT Гранаты

По словам депутата Сейма Литвы Андриуса Кубилюса, в ноябре на саммите Восточного партнёрства группа разработчиков т.н. «Плана Маршалла для Украины» представит предметный проект с чётким перечнем: кто, сколько, на какие цели и под какие условия будет давать деньги Украине. В интервью изданию «Сегодня» депутат утверждает, что за этот год ему и коллегам удалось добиться от Брюсселя и Вашингтона принципиального согласия на то, что такая помощь Украине необходима по геополитическим соображениям. На уточняющий вопрос, в чём же конкретно будет заключаться помощь, литовский политик назвал инфраструктурные проекты (в первую очередь дороги), гранты для малого и среднего бизнеса, муниципальные и региональные проекты.

Иными словами, ничего качественно нового этот план Украине не даёт, всё перечисленное ЕС и отдельные страны Европы уже предоставляют Украине. В случае принятия плана количество таких проектов возрастёт. Конкретные объёмы финансирования по каждому из направлений пока неизвестны.