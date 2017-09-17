Свыше 13 лет назад, 11 апреля 2004 года, незадолго до очередных выборов президента страны, группа бывших членов Правительства СССР, включая меня, написала письмо Президенту России Владимиру Путину о критическом положении в стране. К сожалению, ответов на поставленные в письме вопросы не последовало. Властные государственные органы также проигнорировали поднятые в нем проблемы развития государства и его экономики, в частности, её материальной основы — минерально-сырьевого комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Политика за последние годы отодвинула все эти проблемы на задний план, что не позволяет серьёзно заниматься развитием экономики и совершенствованием управления государством. Именно поэтому его глава вынужден нередко переходить к «ручному управлению» и решать, в частности, проблемы с мусорными свалками. Подобная практика привела к растущей пропасти между «правящей элитой» и населением, что угрожает существованию нашей страны. Это продолжается и накануне предстоящих в марте 2018 года очередных выборов Президента Российской Федерации. Им, не сомневаюсь, вновь станет Владимир Путин, так как он сохранил доверие значительной части общества. Именно поэтому я решил напомнить об обращении к нему тринадцатилетней давности, которое по сей день не потеряло своей актуальности.

Уже не первое поручение президента страны разработать обоснованные предложения о развитии отечественной экономики правительством не выполнено. Поэтому давно пора многолетнюю «трескотню» о намерениях перевести на рельсы делового разговора о принципах развития государства.

Из подписавших упомянутое письмо президенту страны в живых остался только я один. Так как спустя 13 лет в экономике страны мало что изменилось, я счел своим моральным и гражданским долгом напомнить о нашем обращении. Надеюсь дождаться конструктивного на него ответа еще при своей жизни, что будет также данью памяти и благодарности моим покойным коллегам, которые немало сделали для существования нынешней России.

Евгений Козловский, доктор технических наук, профессор, вице-президент Российской академии естественных наук, министр геологии СССР (1975−1989)

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Президенту Российской Федерации

В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

По нашей оценке, с учётом общественного мнения, Вы будете избраны на новый срок Президентом Российской Федерации. Нет необходимости лишний раз подтверждать, что народ и мы, ветераны — члены Правительства СССР, надеемся, что в стране наступит политическая и экономическая стабильность, утвердится справедливость в распределении благ, и мы, наконец, спокойно вздохнём и вспомним перестройку как страшный, гнетущий период.

В связи с этим возникает главный вопрос: по какому пути Вы ведёте страну, какие цели Вы наметили, каковы ориентиры развития политики государства? Мы понимаем, что это не такой простой вопрос, тем более что он тесно связан с экономической политикой государства!

Предметом нашего обращения к Вам является положение, сложившееся в минерально-сырьевом комплексе (МСК) России — определяющей составляющей на современном этапе её развития. Минерально-сырьевой комплекс России, созданный до начала 90-х годов и обладающий более высокой устойчивостью к выживанию в условиях реформирования по сравнению с другими отраслями экономики, оказался в критическом состоянии. Тем не менее он продолжает сохранять фундаментальное значение для народного хозяйства, сдерживая его от еще более глубокого кризиса.

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Положение в МСК

Минерально-сырьевой комплекс страны в экономике занимает ведущее место. Около 40% фондов промышленных предприятий и 13% балансовой стоимости основных фондов экономики России сосредоточено именно в сфере недропользования.

При этом:

— добывающими и геологоразведочными отраслями обеспечивается 30% ВВП и около 50% объёма экспорта. За счёт экспорта минерального сырья и продуктов его переработки обеспечивается около 80% валютных поступлений страны;

— в последние 14 лет минерально-сырьевая база России целенаправленно разваливалась: добыча полезных ископаемых не компенсируется их приростом. Разведанные запасы большинства полезных ископаемых значительно уменьшились. Доля так называемых активных запасов от количества разведанных на 01.01.1997 составляет по железным рудам, меди, свинцу, цинку — 69−78%; никелю, бокситам, титану, апатитам — 60−68%; урану, олову, вольфраму, молибдену — 29−50%; фосфоритам — 25%; калийным солям — 90%;

— состояние сырьевой базы многих действующих предприятий резко ухудшилось, в том числе в связи с непланируемым вводом новых горнодобывающих мощностей взамен выбывающих. На большинстве горнодобывающих предприятий обеспеченность разведанными запасами достигла критического уровня;

— в последние годы со всей остротой встала проблема воссоздания стратегических запасов минерального сырья. Особенно сложным является положение в нефтедобывающей отрасли: свыше 70% запасов нефтяных компаний находится на грани рентабельности. Если 10 лет назад доля вовлечённых в разработку запасов с дебитом 25 т/сутки составляла 55%, то сейчас столько же составляют запасы с дебитом 10 т/сутки; запасы нефти высокопродуктивных месторождений, дающих 60% добычи, выработаны более чем на 50%; продолжает расти доля трудноизвлекаемых запасов (55−60% от разрабатываемых);

— Россия отстаёт от других развитых стран по потреблению минерально-сырьевых ресурсов (МСР) на душу населения. В последние годы объёмы их потребления снизились до 30−40%, а по ряду видов сырья — на 70−80%, государство не имеет долговременного перспективного плана развития в минерально-сырьевом комплексе, и это осложняет развитие экономики страны, усугубляя проблему национальной безопасности.

День геолога. Открытка

Следует констатировать, что:

— для России с точки зрения её экономических перспектив всегда была важна общенациональная система управления геологическими исследованиями территории государства. Разрушение государственной геологической службы привело к тому, что за период так называемой перестройки геологоразведочные работы сократились в три раза, в результате чего прирост запасов уже не компенсирует добычу почти всех видов полезных ископаемых;

— минерально-сырьевая база России вступила в фазу прогрессирующего кризисного состояния и с точки зрения государственных интересов используется неэффективно;

— сохранение или дальнейшее наращивание дисбаланса в системе производство — потребление — экспорт добытого сырья и продуктов его переработки фактически закрепляет статус России как сырьевого придатка промышленно развитых стран Запада;

— низкая эффективность действующей налоговой системы, не учитывающей уровень ликвидности полезных ископаемых, техническое состояние действующих предприятий, приоритетность сохранения рабочих мест в дотационных северных районах, а также особые геополитические интересы страны, не обеспечивают максимально возможное использование минерально-сырьевой базы и требуют дальнейшего реформирования;

— отсутствие государственной стратегии развития и использования минерально-сырьевой базы, основанной на модели самообеспечения с необходимой долей экспорта и ограниченного импорта, является угрозой национальной безопасности страны и ведёт к утрате геополитических приоритетов в минерально-сырьевом секторе мира.

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Перспективы

Специалисты в области минерально-сырьевых ресурсов пришли к выводу, что в XXI в. будет продолжаться рост потребления топливно-энергетического и минерального сырья, при этом считается, что в последующие 50 лет объём горно-добычных работ возрастёт более чем в пять раз, главным образом за счёт новых месторождений с переработкой руд по старым технологиям. Естественно, возникает вопрос о роли России в этом процессе.

По обеспеченности России запасами МСР учёными выделяются следующие четыре группы полезных ископаемых:

— газ, алмазы, никель, платина, бериллий, калийные соли, хризотил-асбест, которых хватит на длительный период;

— нефть, свинец, цинк, сурьма, олово, вольфрам, молибден, ниобий — интенсивный уровень их добычи обеспечен на 5−7 лет;

— марганец, титан, рудное золото, бокситы, каолиновые и бентонитовые глины, плавиковый шпат — добыча их пока достаточна, однако уровень запасов явно недостаточен;

— уран, вольфрам, цирконий, рений, стронций — разведанные запасы ограниченны, но имеется возможность их расширить в течение 5−12 лет.

Положение с обеспеченностью минеральными ресурсами в начале ХХI века может ухудшиться ещё больше, что, несомненно, скажется на снижении экономической и оборонной мощи Российского государства.

И особо необходимо подчеркнуть, что продолжающийся спад производства минеральных ресурсов и продуктов их переработки, ухудшение сырьевых баз действующих предприятий, ожидаемое выбытие добывающих мощностей в 2005—2010 годах, катастрофическое снижение объёмов геологоразведочных работ чреваты дальнейшими разрушительными последствиями для всей экономики. До 2025 года произойдёт почти полное исчерпание разведанных запасов нефти, газа и свинца, трёх четвертей запасов молибдена, никеля, меди, олова. Запасы алмазов и золота могут оказаться полностью исчерпанными к 2015-му, а серебра и цинка — к 2020 году. Сегодня практически исчерпан поисковый задел, необходимый для последующего наращивания разведанных запасов. Затраты же на его создание составляют до 70% от общих средств на геологоразведочные работы. Острота ситуации усугубляется длительностью геологоразведочных циклов и сроков строительства горнодобывающих предприятий.

Существуют, естественно, проблемы объективного характера, которые в сложной экономической ситуации всегда проявляются особенно остро. Одна из них — неблагоприятное размещение запасов по регионам, которую можно решить созданием полной картографической базы для проведения дальнейших поисково-разведочных работ. К настоящему времени содержимое недр только 20% территории страны отражено государственными геологическими картами масштаба 1:200 000, отвечающими современным требованиям, 55% территории нуждается в геологическом доизучении, а 25% — в выполнении всего современного комплекса работ по геологическому картированию. Таким образом, для создания геологической основы развития сырьевой базы (это касается всех видов сырья) в период 2005—2015 годов около 30% всей территории страны должно быть доизучено!

Поэтому необходимо срочно возвратиться к решению теоретических проблем поисков, в частности к разработке методики оценки ресурсов месторождений по материалам космических съемок, усовершенствованию глубинных методов исследований недр на базе сверхглубокого бурения и системы глубинных исследований недр и другим научно-практическим задачам, то есть к восстановлению стратегии глобальных исследований недр страны, по которым мы, геологи, занимали лидирующее положение в мире.

Недра России содержат 40% прогнозных мировых запасов газа, 13% нефти, 23% угля, 14% урана, большое количество других полезных ископаемых. Имея мощнейший минерально-сырьевой потенциал, Россия пока не использует его в качестве основного средства для выхода из кризиса, бездумно разбазаривая.

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Попытка нормализовать положение

Рабочая группа Президиума Госсовета РФ, созданная Вами, разработала основы государственной политики в области минерального сырья и недропользования, в которых, в частности, были выделены общие принципы, как:

— управление развитием и использованием минерально-сырьевого комплекса страны в соответствии с долгосрочной государственной стратегией, среднесрочными и текущими программами изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, на основе долгосрочного (25−50 лет) прогнозирования уровней потребления основных видов минерального сырья;

— формирование балансов потребления и производства минерального сырья;

— совершенствование налогового законодательства в направлении, обеспечивающем функционирование минерально-сырьевого комплекса России в условиях обостряющейся конкуренции на мировых рынках минерального сырья, справедливое распределение индивидуальных рентных возможностей каждого месторождения между государством и недропользователем (налоговое зонирование территории, специальное налоговое законодательство для минерально-сырьевого комплекса России);

— разработка комплекса внешнеполитических, экономических мер и создание условий для обеспечения доступа российских компаний к недрам государств — продуцентов минерального сырья, прежде всего государств, имеющих задолженность перед Россией;

— создание систем долгосрочного (25−50 лет) прогнозирования уровней потребления основных видов минерального сырья и т. п.

К сожалению, этот документ был отправлен Правительству и оно его выхолостило до неузнаваемости!

Недавно на Экспертном совете Правительства РФ был рассмотрен «Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2001 году», представляемый Министерством природных ресурсов РФ. У группы экспертов он оставил гнетущее впечатление как образец потери квалификации в этом министерстве. Это закономерно в свете сказанного выше!

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Мы полагаем

Мы считаем, что экономика страны, и особенно минерально-сырьевое направление, находятся в опасном состоянии! Надо остановиться и подумать, так как создавшаяся обстановка приведёт к полному краху нашей экономики и бесспорно за этим последует распад нашего государства! Необходимо принятие неотложных мер, в первую очередь в минерально-сырьевом комплексе — определяющем комплексе нашей страны!

Мы считали бы необходимым:

1. Провести независимое исследование по происходящим процессам в МСК в период перестройки, выявить причины и провести детальный анализ произошедшего. Это важно не столько в историческом плане, сколько в необходимости выявить причины и на их основе выработать деловые, длительно действующие, предложения. Практически необходимо разработать «Новую государственную политику в области минерального сырья», исходя из принципа национальной безопасности России.

2. Определить, что основной задачей государственного регулирования отношений в МСК является укрепление системы геологических исследований и обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущего поколений народов России.

3. Образовать при Президенте Российской Федерации Совет по минерально-сырьевой политике с особыми полномочиями, как это предлагалось рабочей комиссией Госсовета РФ, возложив на него функции:

— разработка научных основ глобализации минерально-сырьевой политики государства, исходя из перспектив развития экономики и национальной безопасности на длительную перспективу (20, 30 и 50 лет);

— анализ и оценка перспектив потребления, экспорта и импорта минерального сырья в мире и государстве;

— прогнозирование запасов минерального сырья и материалов для деятельности государства в особых условиях;

— обоснование приоритетных интересов государства по минерально-сырьевым ресурсам и выработка соответствующих политических и экономических предложений и т. п.

4. Назрела необходимость упорядочить управление геологическим исследованием недр и геологоразведочным процессом. Прошедшее время показало несостоятельность преобразований, которые привели к потере кадрового состава, технической вооружённости и, как результат, разгрому системы изучения недр. Восстановление Министерства (Комитета) геологии (минеральных ресурсов) — это настоятельная стратегическая и организационная необходимость, с возложением на него разработки стратегии развития минерально-сырьевой базы на перспективу, восстановления региональных подразделений, способных вести весь цикл геологоразведочных и научных работ.

5. Ликвидацию бюджетного фонда на воспроизводство минерально-сырьевой базы следует считать крупнейшей политической ошибкой. С 2001 года, после ликвидации этих отчислений, на воспроизводство сырьевой базы стало выделяться 40% из расчётных поступлений, а далее последовало дальнейшее непродуманное сокращение ассигнований.

6. Целесообразно восстановить Комитет на науке и технике, активизировать деятельность Российской академии наук и общественных академий, возложив на них проработку научных проблем в соответствии с планами длительного действия.

7. Детально разобраться и исправить положение, когда финансирование научных исследований производится по остаточному принципу. Напомним, что даже после Отечественной войны государство выделяло в 3−4 раза больше средств на науку, чем сейчас. К сожалению, государство сейчас не в состоянии воспроизводить свой военный, научный, интеллектуальный потенциал. Таким образом, оно не способно выполнять свои основные государственные обязанности.

8. В целях усиления мобилизации средств из различных источников финансирования МСК и усиления контроля за их целевым использованием целесообразно создать специализированный банк — «Государственный акционерный банк по финансированию, кредитованию и расчётам МСК и инноваций». Следует вспомнить положительный опыт «Промстройбанка» СССР.

9. Рассмотреть вопрос о налоговой политике и платежах по ренте, в частности предусмотреть некоторые льготы на период 5−10 лет по этим платежам с тем, чтобы укрепить финансовую базу предприятий минерально-сырьевого сектора, а также предприятий и фирм, которые будут финансировать и кредитовать инновационные проекты. Центральному банку России следует поручить разработать положение о дифференциации порядка кредитов предприятий минерально-сырьевого сектора и предприятий, осуществляющих финансирование и кредитование инновационных проектов. При этом желательно установить по кредитам ставки, которые были бы не выше 7−10% (на срок 5−10 лет), повысив ответственность за состояние основных фондов.

10. В течение первого десятилетия после распада Советского Союза, прошедшего под знаком романтических иллюзий государственной независимости бывших советских республик, экономические отношения между ними претерпели глубокие и болезненные изменения. Но тем не менее провалы в экономике и элементарный здравый смысл, сохранившийся у наиболее дальновидной части руководства стран СНГ, заставляют эти страны искать пути интеграции в хозяйственно-экономической области. При этом наиболее реальным и значимым на этом этапе следует считать сотрудничество в области эффективного использования минерально-сырьевого потенциала. По нашему мнению, это в равной мере относится к поискам, разведке, добыче, переработке и финансово-экономическим аспектам проблемы.

Всё указанное выше, как Вы понимаете, это только контуры поднятых проблем. Они могут быть детально отработаны и расширены.

Главное, чтобы опять, в очередной раз (как это было с проработками рабочей группы Президиума Госсовета РФ) бюрократы не спустили всё «на тормозах».

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Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошло достаточно времени с начала «перестройки», а ясности по главным вопросам строительства государства так и не наступило. Мы не открываем Вам Америку! Но мы считаем своим долгом, долгом ветеранов Советского правительства заявить, что Вы обязаны обратить самое серьёзное внимание на эти вопросы.

Во-первых, какое государство мы строим, какова его политическая суть, чему мы посвящаем устремления народа, к чему мы его зовём?! К сожалению, за последние годы мы не получили на этот вопрос ответа! Это требует серьёзной философско-политической трактовки! И чем скорее это будет сделано, тем лучше!

Во-вторых, разве можно серьёзно сегодня говорить о развитии государства и общества, не имея прогнозных параметров развития по таким важнейшим показателям, как валовой внутренний продукт, социальная ориентация, пропорции развития промышленности и сельского хозяйства, энерговооружённость валового внутреннего продукта? Нет, потому как отсутствуют серьёзные проработки на перспективу по экономическим проблемам — стратегии развития народного хозяйства!

В-третьих, за годы реформ уровень профессионализма в федеральных органах управления резко снизился. Это очень опасный симптом! Можно ругать, как это нередко принято, советскую систему, но работать с кадрами она умела! Мы убеждены, что для страны, находящейся в глубоком экономическом кризисе, назначать на руководящие должности непрофессионалов — это преступление! Именно они привели нашу страну к разрухе, позволив в том числе разрушить её минерально-сырьевой потенциал. По этой же причине мы топчемся на месте и не имеем серьёзной программы выхода из кризиса!

Таким образом, в стране отсутствует политическая доктрина перспективного развития государства и нет, естественно, экономической стратегии его развития. А это уже кризис власти! И чем скорее Вы заставите разобраться с этими проблемами, тем легче будет решать и всё остальные.

С уважением,

Байбаков Н. К. — доктор технических наук, заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР (1965−1985)

Козловский Е. А. — доктор технических наук, профессор, вице-президент Российской академии естественных наук, министр геологии СССР (1975−1989)

Колпаков С. В. — доктор технических наук, профессор, президент международного союза металлургов, министр металлургии СССР (1985−1990)

Щадов М. И. — доктор технических наук, профессор, президент горного конгресса, министр угольной промышленности СССР (1985−1992)

Зотов М. С. — советник председателя акционерного банка «Темпбанк», председатель «Промстройбанка» СССР (1973−1989)