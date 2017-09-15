Даже папа римский Франциск во время недавней пресс-конференции раскритиковал президента США за отмену программы DACA, заявив: «Трамп должен понимать, что семья — колыбель жизни, и он должен защищать ее единство».

Иван Шилов ИА REGNUM Рождество достанется не всем

DACA — это Deferred Action for Childhood Arrivals — «Отсроченные действия для прибывших детей» — американская иммиграционная политика администрации Обамы с 2012 года. Эта программа дает лицам, которые незаконно въехали в страну, будучи несовершеннолетними, возможность получить отсрочку от депортации и разрешение на работу. По состоянию на 2017 год в программу, созданную DACA, было включено около 800 000 человек, их стали называть «Мечтателями» — после законопроекта под названием DREAM bill.

Через несколько месяцев после создания DACA был оспорен в судах и в конечном итоге был недавно отменен Трампом. Те, кто в настоящее время находятся под защитой, потеряют ее, а также разрешение на работу, уже 6 марта 2018 года.

«Решение о прекращении действия DACA не просто неверно, — заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. — Особенно жестоко предлагать молодым людям американскую мечту, побуждать их выходить из тени и доверять нашему правительству, а затем наказывать их за это».

«Даже потолок долга, который может спровоцировать глобальную экономическую катастрофу, должен быть снят с повестки, если Конгресс в течение следующих нескольких месяцев не защитит получателей DACA», — скандируют демократы.

«Они пришли за мусульманами, и мы молчали. Они пришли за транссексуалами [запрет на службу трансгендеров в войсках США], и правительство продолжало работать. Теперь они идут за «мечтателями» — детьми мигрантов, и мы говорим: «Просто так вы эту линию не пересечете», — заявил сенатор-демократ Луис Гутьеррес. «У всех нас либо будет Рождество, — добавил Гутьеррес, — либо ни у кого не будет Рождества».

Семья иммигрантов, прибывшая на остров Эллис, смотрит на статую Свободы

Отмена Трампом программы «Отсроченные действия для детей» (DACA) предполагает шестимесячную задержку в реализации, что, возможно, позволит Конгрессу заменить ее на другой законопроект. Недавно Трамп написал в твиттере: «Для всех тех (участников DACA), кто обеспокоен своим статусом в течение 6-месячного периода, вам не о чем беспокоиться — никаких действий!»

Напомним, что раньше несанкционированные иммигранты в США были в основном мужчинами трудоспособного возраста, которые переезжали в США на работу, пока их семьи оставались в своих родных странах. Законодательство США не позволяло иммигранту получить юридический статус, если он жил в стране незаконно. Таким образом, дети, которые незаконно пересекли границу США со своими родителями, росли в стране, где они никогда не могли стать законными жителями или гражданами.

Многие «мечтатели» (DREAMers) говорят, что они даже не знали, что были несанкционированными иммигрантами, пока не стали подростками. Часто они обнаруживали, что не могут вместе со сверстниками получить водительские права или заполнить форму для получения финансовой помощи в колледже, поскольку у них не было социального номера. Это породило популярную среди демократов точку зрения о том, что «мечтатели были привезены в Соединенные Штаты не по своей вине» или что нельзя их «наказывать за грехи родителей». И детей не следует обвинять в том, что их привозили.

Эти дети, действительно, обязаны демократам всем, иногда даже своим рождением. Конечно, это «верняк» демократов — преданный подрастающий электорат, и демократы очень заинтересованы, чтобы миллион потенциальных голосов не был просто так депортирован. Многие хотели, чтобы DACA продлили, и активисты даже митинговали за то, чтобы это было закреплено в недавней сделке с республиканцами о потолке долга (он повышен до 20 трлн, связан с выделением средств на борьбу с ураганом, но продлен всего на три месяца — до декабря).

Мигранты

Недавний твит Трампа «Никаких действий для DACA», как сообщается в американских СМИ, был результатом телефонного разговора с лидером меньшинства в палате Нэнси Пелоси, в котором она якобы призвала его поклясться на твиттере. Удивительно видеть, что Трамп работает рука об руку с лидером Демократической партии, которого неоднократно критиковал, и тем более удивительно, что никто другой, похоже, не смог использовать твит-привычку Трампа в своих интересах. В результате Пелоси сказала на пресс-конференции 7 сентября, что Трамп обещал, что подпишет замену DACA.

Трамп ошеломил и разозлил конгрессменов-республиканцев, когда внезапно согласился на предложение Пелоси и ее сенатского коллеги Чака Шумера на сделку и повышение потолка долга до декабря. Сотрудничество Трамп — Пелоси удобно обоим до тех пор, пока они не смогут противостоять друг другу открыто, чего, вероятно, осталось ждать недолго.

Сделка Трампа с Пелоси и Шумером наверняка подразумевала какую-то замену DACA. Над которой, вероятнее всего, как раз и работают демократы, и которую они могут представить в декабре. Многие члены Конгресса, а также подавляющее большинство населения (благодаря либеральной пропаганде) выступают против депортации «мечтателей». И хотя республиканцы хотели бы получить некоторые уступки от демократов в обмен на любую сделку, финансовая пропасть «потолка долга», маячащая на горизонте, и истечение срока действия правительственного финансирования ликвидации последствий урагана в декабре ставят Трампа и умеренных республиканцев в зависимое положение от демократического меньшинства. Огромное количество консервативных республиканцев категорически против повышения национального долга, который уже достиг отметки 20 трлн долларов.

В данный момент республиканцы приходят в себя после апоплексии от недавней сделки с демократами. Многие окончательно уверились в том, что Трамп не ведает, что творит. Тем более что он сам неоднократно выражал опасения по поводу прекращения DACA. Президент назвал DACA «очень, очень жестким предметом», пообещал разобраться с ней со всем своим «большим сердцем» и сказал, что хочет найти способ «получить почти всё… и большее», чем существующая система.

С полной уверенностью можно сказать только одно: Рождество в этом году в США выдастся не особо праздничным.