Борьба за влияние в профсоюзах Грузии закончилась, судя по ее результатам и по заявлениям победителя, не в пользу нынешней власти страны. Пост председателя Объединения профсоюзов Грузии сохранил за собой его руководитель Ираклий Петриашвили, который на проходившем в Тбилиси 14 сентября очередном съезде был избран на эту должность уже четвертый раз подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Петриашвили

Хотя Петриашвили в самом начале деятельности «Грузинской мечты», вскоре после ее победы на парламентских выборах 1 октября 2012 года словесно поддержал новую власть, все его дальнейшие действия проходили в режиме острого оппонирования и противостояния правительству — «ставленнику Бидзины Иванишвили».

Активную политическую деятельность в профсоюзах Петриашвили и его соратники развернули сразу же после «революции роз», открыв кампанию по борьбе с царившей в Объединении профсоюзов Грузии коррупцией и критике тогдашнего его председателя Ираклия Тугуши. Эта кампания хорошо перекликалась с общей политикой нулевой толерантности и борьбы с коррупцией, которую проводило в тот период пришедшее к власти в результате революции правительство Михаила Саакашвили. Борьба за председательство в профсоюзах увенчалась победой: Ираклий Петриашвили стал председателем объединения, но все годы правления «Единого национального движения» прошли на волне отдельных критических замечаний по поводу трудового законодательства, необходимости его улучшения, а также поддержки отдельных требований работников, которые в годы жесткого правления Саакашвили особенно бастовать и протестовать не решались. Одержав победу над Тугуши, молодые профсоюзные лидеры провели чистку профсоюзных кадров, а дальше их деятельность протекала не особенно заметно для населения и массы трудящихся, чьи интересы они призваны были защищать.

Rferl.org Ираклий Петриашвили

Смена власти, происшедшая в Грузии в 2012 году, положительно повлияла на профсоюзы, которые почти сразу же развернули активную протестную деятельность. Они участвовали во всех устраивавшихся в стране массовых акциях протеста работников различных отраслей, выступали посредниками в переговорах с руководством предприятий и правительственными структурами, порой сами диктовали условия и повестку дня протестных выступлений. Уже тогда многие подозревали, что все эти акции и забастовки были организованы не рядовыми рабочими, а профсоюзными лидерами. Активность профсоюзов лишь подкрепляла эти подозрения.

Именно при нынешней власти вдруг стали актуальными права и свободы трудящихся, зазвучал протест против их ущемления со стороны работодателей, стали выдвигаться требования коренного реформирования трудового законодательства.

Ираклий Петриашвили победил. На выборах, которые проходили в рамках очередного съезда профсоюзного объединения 14 сентября, за него проголосовали 139 из 203 присутствовавших на съезде делегатов. Его конкурент Амиран Зенаишвили — председатель профсоюза энергетиков, которого сам Петриашвили и его сторонники рассматривали как ставленника нынешнего правительства Грузии, набрал лишь 62 голоса. 2 бюллетеня были признаны недействительными.

За пост председателя объединения боролся еще один кандидат, тоже бывший соратник Михаила Саакашвили — Давид Окиташвили. В период правления ЕНД он несколько лет был руководителем городской службы культуры и спорта мэрии Тбилиси. В настоящее время является президентом Палаты культуры Грузии. Все время, пока шла предвыборная кампания, Окиташвили резко критиковал Ираклия Петриашвили и призывал его снять свою кандидатуру. В этом случае обещал, что и сам не будет баллотироваться. Встречные обвинения выдвигал конкуренту и Ираклий Петриашвили.

Gtuc.ge Георгий Маргвелашвили и Ираклий Петриашвили

В день выборов, на съезде, Окиташвили сделал неожиданный ход и снял свою кандидатуру. Ираклия Петриашвили это нисколько не удивило. Комментируя журналистам этот факт, он безапелляционно назвал Окиташвили и еще одного конкурента Амирана Зенаишвили «одним проектом» и заявил, что у обоих — один и тот же «руководитель», имея ввиду нынешнее правительство Грузии.

«В профсоюзах любое решение принимают члены правления, а не Ираклий Петриашвили. К сожалению для них (оппонентов) и к моей гордости, профсоюзы сегодня — именно такая организация. Профсоюзы на шантаж не поддаются», — подчеркнул Петриашвили еще до подведения итогов голосования.

«Смена верхушки» в Объединении профсоюзов Грузии не удалась. Да и планировалась ли она вообще? Не исключено, что этот факт спишут на очередное подтверждение существования в Грузии демократии. Точно так же, как историю с судебным спором вокруг телекомпании «Рустави-2». Попытки лишить «Единое национальное движение» влияния на эту телекомпанию пока остались безуспешными. И это тоже было расценено как доказательство существования и развития в Грузии демократии.

После прихода к власти «Грузинская мечта» постепенно добилась смены представителей прежнего правительства и сторонников ЕНД во многих структурах, где еще некоторое время после выборов удерживали позиции соратники Михаила Саакашвили.

Вначале был отравлен в отставку сам Михаил Саакашвили. Правда, деятельность нынешнего президента, ставленника Бидзины Иванишвили — Георгия Маргвелашвили принесла правящей партии первые разочарования и сегодня проходит в режиме острой конфронтации с правительством «Грузинской мечты».

Затем сменился президент Национального банка Георгий Кадагидзе, доставлявший столько «неудобств» нынешнему правительству своими комментариями по ситуации в финансово-банковской сфере и заслуживший от власти немало обвинений.

Далее произошла смена председателя Конституционного суда, друга и соратника Михаила Саакашвили Георгия Папуашвили. На очереди — начальник Службы государственного аудита. К рассмотрению кандидатуры нового руководителя службы уже приступил парламент.

В Объединении профсоюзов Грузии «смена власти» не удалась…