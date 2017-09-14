В 2017 году на уровне экспертов и политиков все чаще обсуждается необходимость принятия новой программы восстановления украинской экономики. При этом эксперты проводят параллели с инвестиционной программой «План Маршалла», которую реализовали США в послевоенной Европе в 40−50-х годах ХХ века.

Плакат, посвящённый плану Маршалла (Какова бы ни была погода, только вместе мы достигнем благосостояния)

Продвижение украинского «Плана Маршалла» (далее «план» — ИА REGNUM ) возглавили бывшие премьер-министры Литвы Гедиминас Киркилас и Андрюс Кубилюс. За два последних года они вместе с группой украинских депутатов посетили не только столицы стран ЕС, но и Вашингтон. При этом Европейская народная партия на мальтийском съезде приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине. Более того, о плане шла речь на саммите Украина — ЕС, состоявшемся в середине июля этого года. В его поддержку также высказались несколько немецких и французских политиков, известный американский финансист Джордж Сорос, президент и премьер-министр Украины.

Какова идея плана?

Разработчики плана пока не озвучивают стратегию и план его реализации. Поэтому в целом создалось впечатление, что ни у кого пока нет четкого представления о содержании готовящегося документа. Есть только его идея.

Так, 14 сентября экс-премьер Литвы Кубилюс заявил, что суть плана заключается в организации поступления иностранных инвестиций в объеме 4−5 млрд евро в год, что якобы должно ускорить рост реального ВВП Украины с прогнозируемых на этот год 1,6−1,8% до 4−5%. Он сообщил, что первая конференция доноров для финансирования проекта запланирована на февраль-март 2018 года.

European People's Party Андрюс Кубилюс

«Мы понимаем, что для того, чтобы удержать должный темп реформ, нужно поддерживать мотивацию общества и политиков. Для Литвы такой мотивацией была перспектива членства в ЕС, которую нам предложили с самого начала… Дискуссии в Европейском парламенте продолжатся до конца ноября. Потом уже саммит «Восточного партнерства». К этому времени мы уже должны сделать свои домашние задания. Намечается и то, о чем говорил президент Порошенко после саммита Украина — ЕС в июле, и в феврале или марте следующего года намечается первая конференция доноров, которые должны участвовать в этом плане», — сказал Кубилюс на совместном пресс-брифинге с первым вице-премьер-министром — министром экономического развития Степаном Кубивом.

В свою очередь украинский министр Кубив уточнил, что в рамках плана предусмотрено финансирование инфраструктурных и энергетических проектов, а также переход на цифровую экономику.

«Мы согласовали приоритеты деятельности, которые ложатся в плоскость инфраструктурных проектов, энергоэффективности, цифровой экономики через призму малого бизнеса», — рассказал Кубив.

В то же время пока не понятно, на чем базировались расчеты литовского политика о возможном росте ВВП Украины? Ведь речь идет о кредитах международных финансовых организаций, которые еще больше увеличат госдолг и которые нужно возвращать преимущественно за счет бюджета.

Напомним, по данным Министерства финансов Украины, на начало сентября 2017 года совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины вырос на 1,4%, или на $1 млрд до $76 млрд. Эта цифра превышает 80% ВВП страны.

Захотят ли украинцы меняться чаще, чтобы стать лучше?

Предполагается, что план должен ускорить реформы, но для их проведения нужна лишь политическая воля, а не дополнительные деньги. Еще с начала 90-ых годов не только международные финансовые организации, но и правительства США и стран ЕС регулярно выделяют целевые гранты на украинские реформы. Несмотря на это Украина остается самой бедной европейской страной. Борьба с коррупцией, олигархией, монополиями и теневым сектором не привели к ощутимым результатам. Чтобы называться патриотом и иметь неприкосновенность украинскому чиновнику достаточно всего лишь одеть вышиванку и на камеру прокричать «Слава Украине!». При этом «вышиватность» чиновников украинского Кабмина выражается не только в неспособности довести проекты до конца, но и даже «распилить» или «освоить», как принято говорить, уже выделенные деньги.

К примеру, в феврале 2016 года Украина вернула Японии 2,5 миллиона евро неиспользованных средств, которые были получены Киевом еще в 2009 году от продажи квот на выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протоколы

«Государственной казначейской службой Украины 15 февраля 2016 года был осуществлен возврат средств японской стороне в сумме 2,490 млн евро», — сообщала пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Более того, безнаказанность заразила украинских менеджеров, которые регулярно срывают международные контракты. Лучшими примерами тому стали предприятия госконцерна «Укроборонпром», которые не выполнили контракты на поставку украинских танков БМ «Оплот» в Таиланд и БТРов в Ирак.

Напомним, еще в 2011 году госконцерн подписал контракт в $200 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков БМ «Оплот» нового поколения. Тем не менее, завод им. Малышева (Харьков) до конца 2014 года (время истечения контракта) поставил заказчику только пять боевых машин. До этого украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса лишились контрактов более чем на $2,5 млрд. Так, еще в 2013 году Азербайджан и Ирак отказались от украинских бронетранспортеров БТР-4 из-за выявленных в них дефектов в сварке частей и сложностей в управлении.

Киевский райсуд города Харьков указал на наличие брака, трещин в корпусах БТР, из-за которых Ирак отказался от заказа. Эти корпуса изготавливались обществом «Лозовской кузнечно-механический завод», используя низколегированную сварочную проволоку. Владельцем завода является ныне депутат от «Воли народа» Анатолий Гиршфельд.

«План Маршалла» для Украины — очередная кредитная кабала?

Таким образом, «План Маршалла» для Украины хоть и должен быть неотъемлемой составляющей масштабной программы реформирования страны, но не может иметь ничего общего с очередным проектом кредитной помощи. Ведь это, прежде всего, план инвестиций в капитал. Донорам необходимо самим подключиться к разработке и контролировать выполнение целевых проектов на Украине.

Больше деталей о «Плане Маршалла» можно будет узнать на саммите «Восточного партнерства», который пройдет в конце ноября 2017 года в Брюсселе. Как отметил 26 июля посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, украинско-литовский проект плана был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией.

Kolja21 Восточное партнерство

«На что мы выйдем в конце концов, имею ввиду ЕС. Поскольку я могу говорить только за ЕС. Каким образом Евросоюз примет участие — это подлежит еще изучению. Но думаю, за 1−1,5 месяца мы будем иметь видение», — сказал Точицкий.

Ранее один из авторов документа Кубилюс заявил, что «План Маршалла» будет представлен на саммите «Восточное партнерство» в ноябре 2017 года. По его словам, документ позитивно оценили в Государственном департаменте и Конгрессе США. Кубилюс считает, что реализация долгосрочного «Плана Маршалла» позволит ежегодно привлекать в украинскую экономику до 5 млрд евро.

«План Маршалла» изменит Россию?

В июне 2017 года экс-премьер Литвы Кубилиус на странице литовской газеты Delfi написал, что Украина должна иметь значение для Запада не только ради остановки империалистических амбиций Кремля или из-за того, что она отказалась от ядерного арсенала под западные гарантии безопасности, которые оказались пустыми. По его мнению, «Украина должна быть важной для Запада, потому что через нее США и ЕС со временем могут помочь России измениться и стать европейской страной. Украинский успех станет инструментом Запада для предотвращения крупного тектонического конфликта на Европейском континенте, который может вспыхнуть между недемократической Москвой и либеральным Западом».

В своей статье литовский политик отмечает, что обещание предоставить Украине членство в ЕС могло бы стать стимулом для украинских изменений, которые бы в конечном итоге поломали планы Москвы по торможению структурных реформ Киева. Однако Брюссель сегодня не может дать Киеву такое обещание в силу ряда причин, среди которых кризис из-за наплыва беженцев, Brexit и большие размеры Украины. Поэтому единственной моделью для Запада остается стратегия вроде «Плана Маршалла» для Украины.

В то же время украинский депутат, лидер партии «За життя» Евгений Мураев считает, что «План Маршалла» назван именно так, поскольку предполагает, в первую очередь, не экономическую, а политическую поддержку.

«Когда его упоминают, как правило, никогда не говорят о том, что за предоставленные на восстановление разрушенной войной инфраструктуры, европейским странам выдвигались встречные условия: ходить по струнке, как папа скажет. «План Маршалла» был своего рода продолжением «доктрины Трумэна» — одним из инструментов «холодной войны» двух сверхдержав, США и СССР. И Германия, кстати, одновременно с получением финансовой помощи платила репарации за нанесенный другим ущерб», — напомнил 26 июля Мураев.

По его словам, главная задача плана состояла не в благотворительности, а в подчинении Западной Европы интересам США.

«Желания стран-получателей помощи, например, в передаче технологий, оборудования для производства и т.п. американцев не интересовали, решение всегда было за ними. Поэтому на первом месте была поставка товаров в интересах производителей США. Во-вторых, в Вашингтоне решали кому с кем можно торговать и по какой цене. Франции запретили покупать дешевый польский уголь, заставив брать дорогой американский. Экономики европейских стран завязывались на доллар, а условия возвращения долгов тоже диктовались из-за океана. В итоге, из 17 стран, получавших американскую помощь, добились экономических успехов около половины. Но скорее благодаря тому, что сами определяли свои интересы и направления усилий. Испания же, совершившая чудо подъема, никакой помощи вообще не получала», — утверждает Мураев.

Он сообщил, что описанная ситуация сейчас на 100% повторяется в отношении Украины.

«В случае с Украиной, на первом месте все та же политика, интересы «холодной войны», создание здесь агрессивной зоны нестабильности. А экономическое возрождение и рост должны быть результатом осознанной воли правительства и всего общества, но не передачи чемодана денег взаймы из Вашингтонского обкома. Ведь и хвалит «план Маршалла для Украины» кто? Ее разрушители», — подытожил депутат.

План Маршалла — программа помощи Европе после окончания Второй мировой войны. Его разработчиком и инициатором был американский государственный секретарь Джордж К. Маршалл. План был выдвинут в 1947 году, его реализация началась в апреле 1948 года. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.

Как сообщалось, в конце марта Европейская народная партия на съезде, который проходил на Мальте, утвердила резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине. В резолюции ЕНП призвала государства — члены ЕС «с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь». Также партия предложила создать «широкий инвестиционный пакет», направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

Напомним, 17 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает на принятие «Плана Маршалла» для Украины. «Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована», — сказал Гройсман.