



Иван Шилов ИА REGNUM

Приезд Михаила Саакашвили на Украину и события, которые развивались вокруг него, наверное, оправдали надежды эпатажного грузино-украинского реформатора, отмечает «За Збручем» (Тернополь). А на телеканалах тем временем ситуация вокруг «застрявшего» поезда обсуждалась на все лады. Мысли можно слышать полярные: от «Позор на весь мир! Власть еще раз показала свою сущность», «Удар по имиджу Украины», «Даже Янукович такого не делал» до «Зачем этот Саакашвили на Украине? Только и умеет, что говорить, пиариться и создавать вокруг себя шум. Он в Одессе за время губернаторства ничего не сделал». Значительное внимание также уделяется выяснению мотивации политиков, которые встречали Саакашвили и решили составить ему компанию в поезде. Действительно, несмотря на взволнованную тираду Юлии Тимошенко в защиту интересов Саакашвили, трудновато представить их «полюбовную» договоренность, если бы дело дошло до гипотетического разделения высоких властных полномочий — слишком уж неординарные эти две личности. То, что возвращение экс-президента и экс-губернатора немного возмутит воду в пруду украинского политикума, не подлежит сомнению, но какое будет продолжение — сказать трудно.

К прорыву государственной границы, совершенному экс-губернатором Одесской области Саакашвили, причастен скандальный активист из Волыни Назар Романюк, уверены «Волинські Новини» (Луцк). Напомним, 10 сентября в ожидании приезда Саакашвили на пункте пропуска «Краковец» во Львовской области собрались десятки людей. Среди так называемых активистов «засветился» и нынешний руководитель волынской ячейки движения бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко «Справедливость» Назар Романюк. В это воскресенье внимание чуть ли не всей Украины было приковано к тому, как Саакашвили прорывался через государственную границу, а президент Петр Порошенко всеми силами пытался этому помешать. С этой целью даже останавливали поезд и дополнительно огородили границу колючей проволокой. Сейчас же силовые структуры пытаются идентифицировать лиц, причастных к прорыву госграницы. Заметим, чтобы избежать наказания за прорыв государственной границы, движение «Справедливость» пытается переложить ответственность на чиновников. Мол, в законе четко прописано, что не является нарушением вынужденное пересечение госграницы лицами, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также при других вынужденных обстоятельствах.

Экс-мэр Смелы Алексей Цыбко был участником «группы прорыва» Саакашвили через пункт пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, заявляет «Провінція» (Черкассы). Год назад в связи с увольнением прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе сам Саакашвили сделал громкое заявление, мол, регион захватили «коррумпированные отбросы» и «криминал с четким сепаратистским уклоном». Прошло немного времени, и Михаил сам заручился поддержкой криминала. Цыбко — личность весьма примечательная. Обычным гражданам Украины он знаком в качестве экс-президента федерации регби Украины и экс-мэра города Смела Черкасской области. А вот правоохранителям — в первую очередь как участник организованной преступной группировки «Рыбки» (Виктор Рыбалко был застрелен в 2005 году). Это чрезвычайно мощная и скрытная ОПГ, которая специализировалась на контроле финансовой деятельности в кредитно-банковской системе, занималась «убийствами на заказ», кражами, грабежами, разбоями и вымогательствами. Источники утверждают, что на Цыбко заведено несколько уголовных производств за участие в рейдерских захватах.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили встретился с буковинцами в центре Черновцов, рассказывают BukNews (Черновцы). Он прибыл на Центральную площадь, где проходил митинг сторонников Движения новых сил. Саакашвили в своей эмоциональной манере критиковал украинскую власть и руководство политических партий «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко». Комментируя события 10 сентября, когда он прорвался через польско-украинскую границу на территорию Львовской области, Саакашвили сказал, что Порошенко «не является владельцем украинской границы». «Владельцем украинской границы должен быть народ, а не Яценюк, Порошенко, Гройсман, — сказал он. — Порошенко хотел лишить меня возможности общаться с вами, смотреть в ваши глаза. Но он не смог этого сделать, потому что народ Украины показал еще раз всем, что любые планы олигархов никогда не пройдут. Задание не пускать меня на Украину провалилось. Я вернулся сюда для того, чтобы вместе с вами решить главный вопрос, как выйти из политического кризиса, который сейчас присутствует на Украине». Саакашвили добавил, что правоохранители, которые присылали повестки о допросе в львовской полиции участникам событий 10 сентября, «делают это неохотно». Он обнародовал свои планы: «Я проеду еще по нескольким городам, а потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, День архангела Михаила — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать! Мы все переместимся в Киев. Это начало, а через несколько недель нас будет значительно больше, и через некоторое время все завершится, как завершилось в пропускном пункте «Шегини». Откроется дорога, но для олигархов в ту сторону, а для Украины вперед». Около тысячи горожан, которые пришли на встречу, не очень активно реагировали на месседжи Саакашвили, однако довольно охотно делали с ним селфи. Инцидентов во время встречи не зафиксировано.

Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства о присвоении должностными лицами «Приватбанка» 19 миллиардов гривен Нацбанка Украины арестовал зерновой комплекс «Бориваж», расположенный в Одесской области, информирует «Думская» (Одесса). Таким образом, удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры. «Постановлением от 01.08.2017 морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом по адресу: Одесская область, Лиманский район, Новобилярский сельсовет, который на праве частной собственности принадлежит ООО «Агротерминал Логистик», признан вещественным доказательством по делу, так как имущество могло быть приобретено противоправным путем и получено в результате совершения уголовного преступления», — говорится в ходатайстве. Конечным бенефициаром «Агротерминал Логистик» является Игорь Коломойский.

Станет ли прорыв Саакашвили через украинскую границу началом конца режима Порошенко, задается вопросом «Таймер» (Одесса). Дела у президента откровенно плохи. И дело здесь даже не в том, что Саакашвили сумел вернуться на Украину, купается в лучах внимания прессы и сможет «мочить» Порошенко со всей свойственной ему экспрессией. Украинская часть политической биографии Саакашвили показывает: экс-президент Грузии не может ничего создавать, зато из него получается прекрасный «политический киллер». Но ключевая проблема состоит не в том, что Саакашвили сумел вернуться на Украину, а в том, как именно он это сделал. А сделал он это дерзко, решительно, показательно взломав все препоны, которые украинская власть в лице Порошенко воздвигала на его пути. Порошенко продемонстрировал слабость, и это ему еще аукнется. После трех лет его правления не было никаких сомнений в том, что он без колебаний отдаст самый суровый приказ. Нет их и сейчас. Однако теперь существуют серьезные сомнения в том, что этот приказ будет выполнен. 10 сентября на погранпункте «Шегини» Саакашвили при поддержке своих сторонников совершил прорыв государственной границы Украины. С ними все понятно, а что делали в это время столь грозно выглядящие силовики: пограничники, полиция, Нацгвардия? А они, в общем и целом, не делали ничего. Сыгравшая (а точнее, не сыгравшая) ключевую роль в этих событиях Госпогранслужба относится к ведению министра внутренних дел Арсена Авакова. И если кому и нужно задавать вопрос о том, что это такое было в Шегини, то именно ему. Приказ бездействовать отдал именно Аваков, и он этого не скрывает. В ситуации, когда власти (в лице Порошенко) понадобились решительные действия силовиков (в лице Авакова), они предпочли занять позицию «охранителей фундаментов страны». И кто знает, не поступят ли они так же, если режиму понадобится защита в более серьезной ситуации, предпочтя вместо этой защиты «стоять на страже фундаментов»? Аваков является едва ли не единственным членом «Народного фронта», который — по крайней мере, в теории — способен политически пережить крах режима Порошенко и, возможно, даже сумеет в результате усилить свои позиции. Для этого у Авакова есть все необходимое: деньги, связи, административный ресурс, контроль над парамилитарными формированиями и так далее. И тут невольно вспоминается заявление, которое сделал 30 августа политик и журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112»: «Как мне сегодня стало известно, по инициативе Арсена Авакова состоялась его конфиденциальная встреча с Юлией Тимошенко, результатом которой стала договоренность о взаимном сотрудничестве. То есть Аваков отдаляется от Турчинова и Яценюка. Он и раньше был в очень хороших отношениях с Юлией Тимошенко, а теперь, после длительной паузы, становится с ней заодно». Аваков, конечно, вряд ли симпатизирует Саакашвили, и помогать политической карьере экс-президента Грузии он, конечно, не станет. Однако запустить в болото украинской политики хищную грузинскую щуку, которая первым делом попытается вцепиться в бок Порошенко, — почему бы нет? Анатолий Гриценко утверждает, что накануне событий на украинско-польской границе Саакашвили встречался в Женеве с Игорем Коломойским, который сегодня поддерживает Тимошенко против Порошенко. Если это так, то вполне возможно, что торги за «наследство Саакашвили» уже завершены. А если учесть при этом, что несколько людей Коломойского прошли в Раду по спискам «Самопомичи» Садового, то головоломка вполне складывается. Иными словами, можно предположить существование комплота, итоговой целью которого является свержение Порошенко — причем, вполне возможно, не дожидаясь 2019 года. Центром заговора и потенциальным преемником Порошенко станет Тимошенко, младшим политическим партнером — Садовый. «Религиозным символом», призванным легитимировать заговор в глазах прогрессивной общественности, — Саакашвили. Коломойский обеспечивает финансовые и медиаресурсы, а также организационное содействие — ему это уже не впервой. Аваков гарантирует невмешательство силовиков — скорее всего, в обмен на сохранение своих позиций после победы комплота, а возможно даже оказывает его участникам прямое или косвенное содействие радикальных группировок.

Наконец, информационное поле отходит от психического обострения, вызванного запущенным комплексом национальной неполноценности, пишет «Сіверщина» (Чернигов). Можно и о фундаментальных вещах написать, например, о реакции Венгрии на закон об образовании. Украине как стране — основательнице ООН стоит сделать ревизию начала Второй мировой войны. Война началась 15 марта 1939 года с нападения союзной гитлеровской Германии Венгрии на государство Карпатская Украина. Подчеркнем, украинцы — первые, кто с оружием выступил против гитлеровской коалиции, а основой и костяком вооруженного сопротивления были украинские националисты из ОУН. Мадьяры на оккупированной территории организовали концентрационные лагеря, замучили до 4500 украинцев. Семь тысяч украинцев поселка Корюковка убили 1 марта 1943-го мадьяры из 105-й венгерской дивизии. Помогала им в этом 399-я полевая жандармерия. Эту трагедию тщательно засекретила оккупационная московская власть после войны. Еще бы. Венгрия — союзник по лагерю и русских парней, что вместе с ними мучили украинский народ. Всего на Черниговщине, по скромным данным, погибло от рук мадьяр более 60 000 гражданских лиц. С нами сегодня Венгрия начала говорить на языке ультиматумов. Украине пора пообщаться с Венгрией, выставить как минимум счета за Вторую мировую войну. А еще есть такое понятие в политике, как адекватность. Две воскресные украиноязычные школы в Венгрии и 50 полноценных венгроязычных на Украине плюс вуз. Это как понять? Венгры пробовали быковать, когда Словакия приняла языковой закон. Словаки, изучив несколько финно-угорских слов, указали, куда им пойти, не знаем, туда пошли они или уже вернулись, но больше против словаков не плясали.

Венгрия лишит гражданства закарпатских депутатов, которые проигнорируют языковой вопрос, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). 14 сентября в Ужгороде должна была состояться внеочередная сессия Закарпатского областного совета, но, учитывая отсутствие в публичном доступе конечного текста законопроекта «Об образовании», принятого Верховной радой Украины 5 сентября 2017-го, этот вопрос был перенесен на очередную сессию, которая состоится 21 сентября. По предварительной информации, как минимум две фракции облсовета, а именно «Единый Центр» и «Блок Юлии Тимошенко», намерены проигнорировать данное обращение. «Единый Центр» не поддержит никаких обращений к президенту Украины с требованием наложить вето на упомянутый закон, потому что не имеет никакого отношения к его разработке и принятию. Все шаги по удовлетворению требований представителей национальных меньшинств должна сделать только нынешняя власть», — говорится в заявлении этой ручной балоговской семьи партии. В то же время изданию стало известно, что Венгрия лишит гражданства закарпатских депутатов, которые проигнорируют языковой вопрос, за нарушение клятвы и обнародует их паспорта. У скольких депутатов этих двух фракций есть венгерские паспорта, достоверно не известно, но они есть, это сомнению не подлежит. Напомним, чтобы получить паспорт Венгрии, нужно обязательно принять присягу на верность.

Общественная организация Fidelitas, молодежное крыло венгерской правящей партии Fidesz, анонсировало на пятницу, 15 сентября, митинг против закона «Об образовании», сообщает «Mukachevo.net» (Мукачево). Как сообщается, «этот закон серьезно ограничивает возможности преподавания на родном языке для венгров в Закарпатье. Важно, чтобы в подобных случаях мы стояли как единая нация и осудили то, что происходит». Митинг-протест должен состояться в 19:00 перед посольством Украины в Будапеште. Также общественная организация Fidelitas запланировала на 15−16 сентября семинар по национальной политике, куда пригласили представителей венгерской общины, проживающих за рубежом. Целью мероприятия является обсуждение закона Украины об образовании. По мнению организаторов, он является «чрезвычайно дискриминационным по отношению к венгерской общине, что неприемлемо в современной и демократической Европе».

Активисты Херсонской региональной организации партии «Оппозиционный блок» за неделю собрали 17 тысяч подписей в защиту русского языка в школах, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). Каждый второй родитель херсонских первоклассников поставил свою подпись в защиту преподавания в школах на родном языке. Родители не побоялись угроз областного начальства и мэра Херсона. Поток обращений не уменьшается. Наиболее активными оказались жители Суворовского района города, где уже 83% родителей первоклассников заявили о намерении отстаивать свои права. Свою гражданскую позицию высказывают жители всей области.

Патриотически настроенные днепропетровцы протестуют против гастролей российского актера Константина Райкина, выступление которого запланировано на 16 ноября во Дворце культуры машиностроителей, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). «Днепропетровцы посетили руководство заведения, чтобы передать им письменное обращение. В то время, как в результате российской агрессии на востоке Украины почти ежедневно погибают украинские военные и добровольцы, государство-захватчик ведет информационную войну против Украины, организация выступлений Райкина на Украине, предоставление помещений и технических возможностей может быть расценено как содействие российской пропаганде, — говорится в заявлении. — Представители патриотических объединений и ветераны-«атовцы» отмечают, что в случае, если концерт Райкина таки состоится, реакция днепропетровцев может быть жесткой». Сейчас, как сообщили участники встречи, реакция руководителей ДК машиностроителей на обращение далека от адекватной. Администрация заведения, которая принципиально отказывается общаться на украинском и имеет в своем кабинете целый набор флажков различных политических сил — на любой случай, — не видит ничего плохого в выступлении путинского агитатора в своих стенах и настаивает на том, что концерт Константина Райкина является финансово прибыльным для ДК и его балансодержателя — Южного машиностроительного завода. Активисты дали организаторам мероприятия неделю для ответа на обращение и принятия решения о возможности выступления российского пропагандиста в Дворце культуры. Депутат Андрей Денисенко уже заявил о своей готовности вместе с коллегами сделать депутатское обращение в правительство и Национальное космическое агентство Украины относительно соответствия занимаемой должности руководителем ДК машиностроителей.

Депутаты Полтавского городского совета проголосовали против размещения в центре Полтавы армянской церкви, информирует «Полтавщина» (Полтава). Состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства и архитектуры. Среди прочих вопросов члены комиссии рассмотрели вопрос выделения земли для строительства Армянской апостольской церкви. Ходатайство подала армянская община Полтавы «Урарту». Депутаты не поддержали это обращение. По плану, представленному «Урарту», церковь должна размещаться в центре города — на перекрестке улиц Сенной и Пушкина. По мнению членов депутатской комиссии, эта территория и так перенасыщена религиозными сооружениями. Рядом находятся православная церковь Московского патриархата и мусульманская мечеть. Несмотря на приговор комиссии, вопрос все равно будет вынесен на рассмотрение в ходе сессии, запланированной на 15 сентября, где депутаты вынесут окончательное решение.

На Калущине освятили убежище УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). В лесном массиве микрорайона «Подгорки», вблизи Калушской ЦРБ, торжественно открыли и освятили восстановленное убежище. На этом месте 6 сентября 1945-го погибли шесть бойцов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А неподалеку от укрытия установили памятный двухметровый крест из гранита с высеченными именами павших героев. Их почтили минутой молчания, молитвой и военным салютом, театральная постановка «Жизнь за свободу отдали…» актеров народного театра «Легенда» воспроизвела быт повстанцев. Воспоминаниями поделились родной брат одного из погибших, 18-летнего подпольщика Зиновия Табачука, Тит Тобечик и родственники подпольщика Ивана Лылака. Представители власти и общественность города возложили цветы к памятному знаку погибшим украинским повстанцам. Отныне это место планируют сделать одним из объектов туристического маршрута.

Около миллиона украинцев работают в Польше, напоминает «Zaxid.net» (Львов). Работа за границей становится привлекательной ввиду низких зарплат и плохих условий жизни на Украине. Количество востребованных вакансий не уменьшается. В службе канализации «Львовводоканала» Игорь Карапаты работает уже четыре года. Он слесарь аварийно-восстановительной бригады. Работу свою любит, но надолго здесь не задержится. Думает ехать на заработки: «При такой зарплате просто невозможно выжить. Так, чтобы мне хватало, минимум тысяч 10 гривен. Ну, а сейчас у меня 3 тысячи гривен зарплата. Ну кто при такой зарплате будет работать?» В службе канализации сейчас не хватает около 40% работников. «Должен быть 51 слесарь аварийно-восстановительных работ. По состоянию на сегодняшний день у нас 30 слесарей, остальных мы набрать не можем, потому что люди не идут на такую зарплату. Да и оставшиеся в отпуске себя пробуют на другой работе», — рассказал ведущий инженер службы канализации Евгений Федосеев. Удержать хороших водителей не могут и в коммунальном АТП-1. Здесь открыты 30 вакансий. Без водителей в рейсы выезжает меньше автобусов, а водители работают сверх нормы. «В понедельник я подписал четыре заявления на увольнение. Четыре опытных водителей. Я их спрашиваю: где вы собираетесь трудоустраиваться? Все четверо сказали — за границу», — говорит заместитель директора АТП-1 Александр Струтинский. Самые популярные страны, где ищут заработка наши сограждане, — Чехия, Венгрия и Польша, рассказывает рекрутер. В Польше востребованы водители и сезонные работники. «Первая потребность для поляков — это столяры, обивщики мягкой мебели, механики, электрики», — рассказала рекрутер польско-украинской компании София Папирник. В последнее время европейские страны приглашают и более квалифицированных работников, например медиков.