Передача XXXXVI, где в гостях популярный блогер — Наталья Полторацкая. Мы говорим о творчестве очень неформально, поскольку старые знакомые. Наталья изредка ещё и учит меня искусству брать у неё интервью. Остаётся попросить прощения за слишком расхлябанный стиль беседы на этот раз, но, возможно, за неудачными попытками шуток удастся расслышать что-то большее… Тоску по культуре и надежду на судьбу. Например, фотография из личного архива, когда все истории только ещё начинались. Будущая сценаристка (ещё до публикаций в журнале «Искусство кино») пока только осваивает велосипед… А историю о том, как с братом переплывать реку жизни, вы узнаете в конце эфира…

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда