Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Чешская компания Arca Capital намерена заработать на строительстве украинских дорог. Для этого она предложила ещё 11 украинским компаниям объединить усилия и строить вместе. Вернее — готовиться к участию в тендерах на строительство дорог в будущем году. Правительство неоднократно заявляло о намерении запустить в 2018 году строительство сразу нескольких трасс. Arca Capital с партнёрами намерены освоить на этом до 150 млн евро.

Не отстают от них и польские компании. Drog-Bud Sp.z.o.o. и Unibep S. A заключили с «Укравтодором» контракты на капремонт дорог на украинско-польской границе. Всего Drog-Bud Sp.z.o.o поручили ремонт на пяти участках общей протяжённостью 135 км за 100 млн евро, их коллеги — 9-километровый участок широкополосной трассы в Львовской области за 53 млн евро. Работы на этих участках должны начаться в 2018—2019 гг.

Почему не начать уже сейчас? На это попросту нет денег. И премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и президент Украины Пётр Порошенко неоднократно говорили о миллиардах гривен, выделенных на строительство и ремонт. Хотя правильнее было бы говорить о том, что они выделены «Укравтодору», поскольку есть разница. Как уточнили в самом «Укравтодоре», из 18,1 млрд грн. бюджетного финансирования непосредственно на ремонт было направлено всего 5,3 млрд. Остальными деньгами пришлось возвращать ранее взятые кредиты, рассчитываться за работы в прошлые годы (так, Украина только теперь закрывает последние долги по работам, связанным с подготовкой к Евро-2012) и т.п. Дорожников выручает только Дорожный фонд, наполняемый из различных источников, в т.ч. — от сверхплановых поступлений от таможни. Однако на 100% он начнёт работать только в 2019 году, когда из платежей туда перестанет удерживаться доля, идущая в общий бюджет (в этом году в ДФ попадает только 50% средств, в следующем — 75%). Поэтому и старт по перечисленным, а также ряду других проектов, таких как Одесса — Гданьск, сдвинут на 1−2 года. Да и прогнозы по ремонту у правительства и «Укравтодора» расходятся. Если в Кабмине ожидают, что к концу года будет отремонтировано 2000−2200 км автодорог, а президент и вовсе обещает 3300 км, то сами дорожники называют гораздо меньшую протяжённость. По факту на начало сентября готово 700 км, и уже в ноябре работы придётся сворачивать из-за соблюдения температурных норм.

В соответствии со стратегией выстраивания международных транспортных коридоров нескольким украинским автодорогам повышена классность (до национальной автодороги), что автоматически означает приоритет в выделении финансирования, а также его величины. «Изменение классификации автодорог в первую очередь влияет на улучшение ориентирования водителей (знаки и разметка) и увеличение объемов финансирования ремонтов», — пояснил советник главы «Укравтодора» Александр Кава в комментарии изданию «Дело». Всего речь идёт о шести дорогах, которые либо включены в состав трасс национального значения, либо их статус был повышен.

В министерстве инфраструктуры вынуждены реагировать на критику высокой стоимости проезда по платной трассе Киев — Белая Церковь, строительство которой начнётся в 2019 году. Народный депутат Украины Вадим Рабинович в эфире своей программы на телеканале NewsOne заявил, что если пользоваться ею каждый день, то на проезд придётся выкладывать 7500 грн. ежемесячно. В ответ в министерстве напомнили, что пользование платной дорогой позволит экономить 2−3 литра горючего (за счёт возможности сохранять скоростной режим и не сбрасывать скорость в населённых пунктах) и до 40 минут времени. А значит, как минимум 30% от уплаченного водителем сбора вернётся ему в виде сохранённого топлива. Кроме того, Александр Кава указывает, что предварительная стоимость на уровне среднеевропейских цен. «Если мы посмотрим на европейский опыт, то средняя стоимость проезда составляет 9 евроцентов за километр. Если мы применим этот тариф к новой дороге Киев — Белая Церковь, то стоимость проезда будет около 4,5 евро — то есть это в районе 130−140 гривен [как раз столько примерно и будет составлять плата за проезд — Ред]», — объяснил он изданию sobkor.net.

Железная дорога

Украина может стать потребителем не только американского угля, но и американских вагонов. По крайней мере американская компания Greenbrier заявила о намерении выпустить до 10 тыс. грузовых вагонов для нужд компании «Укрзализниця». В пресс-службе мининфраструктуры уточняют, что речь идёт скорее о производстве, а не о продаже, поскольку компания обещает максимально локализировать производство. Тем не менее всё равно непонятно, для чего локализировать на своей территории чужое производство, если на Украине есть как минимум четыре профильных завода.

Доля зерна в перевалке портов пробила планку 30% (см. ниже), и помогли ей в этом два обстоятельства: введение пунктов весового контроля на дорогах и последовавший за этим перевод грузоперевозок на ж/д транспорт. Лучше всего реализация новой схемы перевозок видна на примере работы портового оператора ТИС — Контейнерный Терминал (порт «Южный»):

1. На территории терминала построена дополнительная ж/д инфраструктура для приёма контейнерных поездов, прибывающих сюда из Днепра (бывший Днепропетровск);

2. Зерно прибывает в Днепровский речной порт, грузится в контейнеры и отправляется в порт «Южный». При этом, поскольку у ж/д весовые нормы не столь строги, как для автотранспорта, в контейнеры можно грузить на 15−20% больше зерна, чем допустимо при автоперевозках;

3. Инфраструктура, специально рассчитанная на контейнерный поезд, даёт возможность быстро обработать груз и вернуть вагоны «Укрзализнице», освободив место для нового поезда. Соучредитель компании ТИС Егор Гребенников в интервью транспортному порталу ЦТС рассказал, что к проекту были привлечены Укрречфлот и Maersk Ukraine, а его реализация велась три года (2014−2016). По его словам, для грузоотправителя сегодня такой вариант выгоднее минимум на 30%, а также позволяет пользоваться портами Одесской области без опасения попасть на штрафы на пунктах контроля или же стоять в очереди на получение зерновозов.

В ближайших планах ТИС вложить в ж/д инфраструктуру своих терминалов ещё 58 млн долл. в дополнение к 52 млн, давшим возможность запустить контейнерный поезд. Всё это не только позволит ускорить и увеличить перевалку зерна в портах Большой Одессы, но и разгрузит общий дефицит подвижного состава «Укрзализници».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Железные дороги Украины, Грузии и Азербайджана не оставляют попыток наладить контейнерный транзит на Ближний Восток — на днях железнодорожные ведомства республик подписали Меморандум о сотрудничестве в этой сфере. Причём теперь это уже не только проект главы мининфраструктуры Владимира Омеляна. Правительство Азербайджана поручило свои железнодорожникам подключиться к работе. Учитывая прогресс с поставками азербайджанской нефти на Украину, а также поставки прочих углеводородов, можно ожидать, что «Транскаспийский международный транспортный маршрут» будет на контроле как у Порошенко, так и у лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Основная проблема, которую предстоит решить железнодорожникам трёх стран, — разработать единую сетку тарифов, а также максимально ускорить прохождение таможен, в т.ч. и путём унификации процедуры.

Транзит через Каспий в правительстве видят одним из коридоров, с помощью которых Украине удастся нарастить объём транзита через свою территорию в 20 раз от текущего — до 30 млрд долл. в год. Такое смелое заявление сделал Владимир Гройсман во время международной транспортной конференции «Интегрированные транспортные коридоры Европа — Азия».

В рамках этого амбициозного плана правительство также собирается возрождать речное судоходство и снижает тарифы на перевалку в портах (см. ниже).

Аэропорты

С 5 сентября азербайджанский лоукостер Buta Airways начал совершать рейсы по маршруту Баку — Киев — Баку. А уже с декабря на Украину собирается зайти Ernest Airlines — итальянский лоукостер, собирающийся осуществлять рейсы из Киева и Львова в Бергамо, Неаполь и Венецию. Ernest Airlines — небольшая компания с двумя бортами, занимающаяся в основном доставкой итальянских туристов на курорты Албании. Сложно понять, что ей понадобилось на Украине. Возможно, компания хочет возить украинских гастарбайтеров.

Правительство решило выделить средства на реконструкцию сразу четырех региональных аэропортов. В число счастливчиков попали Одесский, Черновицкий, Винницкий и Запорожский. По первым трём мотивы легко объяснимы. Одесса стала главным курортом Украины после утраты Крыма, трасса Одесса — Киев плохо справляется с летними нагрузками (да и состояние её не очень). В 2016 году а/п Одессы обслужил более 1 млн пассажиров, неудивительно, что в начале сентября тут открыли новый терминал. Черновицкий аэропорт, видимо, примет несколько безвизовых лоукостеров. К тому же в соседней Закарпатской области аэропорт не принимает регулярные рейсы с июня прошлого года и вряд ли заработает в ближайшее время. Винница — малая родина Порошенко и Гройсмана, тут даже не обсуждается. Запорожский аэропорт в прошлом году признавался лучшим аэропортом Украины (весьма сомнительное решение), поэтому на выбор могло повлиять это звание. Хотя сложно сказать, зачем новый пассажирский терминал городу, в котором средние ставки на аренду однокомнатной квартиры опустились до уровня 1500 грн./мес (на уровне западных областей Украины, где добрая половина населения давно на заработках в Польше и Италии).

При этом средства выделили только на три аэропорта: 500 млн получила Одесса (за 30 месяцев тут хотят построить новую взлётно-посадочную полосу), 200 млн — Винница и 100 — Черновцы. Запорожский а/п если и получит 200 млн, в которые оценивается строительство, то только в будущем году.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Кроме выделения средств аэропортам, правительство на том же заседании утвердило проект постановления «Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного авиационного страхования гражданской авиации». Теперь в гражданской авиации появятся два новых вида обязательного страхования (страхование ответственности эксплуатанта аэропорта и сертифицированных субъектов наземного обслуживания за вред, причиненный третьим лицам; страхование ответственности организаций, предоставляющих услуги по аэронавигационному обслуживанию, за вред, причиненный третьим лицам), предусмотренные т.н. Монреальской конвенцией. Украина её ратифицировала, однако нормы перевозок приводятся в соответствие с ней только теперь. Потенциально новые затраты на страхование могут незначительно увеличить расходы аэропортов, а те, в свою очередь, переложат их на авиакомпании, что чревато ростом стоимости билетов. Впрочем, рост пассажиропотока будет нивелировать этот фактор.

Порты

Кабмин Украины наконец-то принял решение о снижении портовых сборов. Правда, пока бизнесменам рано радоваться — решение вступает в силу только с января будущего года. Как уточнил журналистам заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, снижение коснётся всех видов (корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, частного, административного) портовых сборов — каждый из них будет уменьшен на 20%. Ещё одна новация касается части прибыли, перечисляемой Администрацией морских портов Украины в бюджет (уменьшена с 75% до 50%) — таким образом портам собираются дать возможность вложить средства в обновление инфраструктуры перед передачей в концессию.

Дополнительно в МТП «Южный» и Николаевском порту снизятся ставки для танкеров с транзитной нефтью — собственники таких судов смогут экономить 75% текущих сборов. Основной адресат этой скидки — азербайджанские суда, везущие нефть для НПЗ Белоруссии.

Для скидок сейчас самое время. В аналитическом исследовании, проведенном и опубликованном экспертной организацией VoxUkraine, украинские порты получили 3,2 балла из 7 возможных по оценке качества портовой инфраструктуры. Причём ещё в 2012 году они имели твёрдую четвёрку.

Как ранее и обещали работники Одесского МТП, в начале сентября в порту открылся терминал, который ускорит растаможку подержанных автомобилей, импортируемых из США, Саудовской Аравии (вскоре — и из Канады). Кроме растаможки, на терминале можно будет дооборудовать автомобиль согласно с украинскими требованиями, а также получить украинскую регистрацию и номера. Таможенники обещают, что в сутки смогут обслужить не менее 50 человек.

В январе — августе украинские порты минимально нарастили показатели: грузооборот достиг 86,95 млн т (+1,6% к аппг). «…Портовая отрасль держит эту динамику уже восемь месяцев — она пока незначительна, но главное, стабильна. Категории грузов, обеспечивающих ее, также неизменны — это зерно и руда на экспорт и уголь на импорт. В то же время мы ставим себе в качестве цели рост объема грузооборота, это будет обеспечено, прежде всего, постоянным наращиванием реализованных проектов в портах страны, открытием новых направлений движения, привлечением новых партнеров и инвесторов», — заявил в связи с этим через пресс-службу руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

В структуре грузооборота 66,2 млн т занимает экспорт (+2,4 к аппг), 12,26 млн т — импорт (+16,3%). Резкий рост импорта произошёл за счёт покупки угля в ЮАР.

suraj Пшеница

30,28% перевалки в портах дало зерно. Таким образом, в очередной раз обновился рекорд по этому показателю. По состоянию за январь — июнь доля зерна в грузообороте составляла немногим более 28%. Впрочем, как ранее сообщалось, это значит не только то, что экспорт зерна растёт, но и то, что УЗ попросту не успевает привезти в порты остальные грузы.

Первый вице-премьер Степан Кубив и заместитель министра инфраструктуры Надежда Казначеева, говоря о концессии портов «Черноморск», «Ольвия» и Херсонского МТП, упомянули не звучавшую ранее подробность. Оказывается, на этих портах будут обкатывать концессию как модель управления не только портовой инфраструктурой Украины, но и инфраструктурой в принципе, в самом широком понимании этого слова, а также в принципе любой госсобственности. «Надеемся, что новый закон будет «обкатан» на сфере инфраструктуры, а затем будет успешно применяться и в других сферах», — заявила она в ходе представления законопроекта. Кубив же посетовал, что сдавать порты в управление концессионерам правительство толкает недостаток 35 млрд долл., которые необходимо потратить на обновление ветшающих портов, мостов и трубопроводов.

В настоящее время известно, что Гройсман поручил Фонду госимущества Украины готовить условия конкурса на аренду МТП «Черноморск».

Украинский Центр исследования армии, конверсии и разоружения (неправительственная организация, предположительно связана с американской разведкой) озвучил информацию потерь от блокирования портов Украины на Азовском море из-за строительства Россией моста в Крым. Как оказалось, через Мариупольский порт выполняются заказы американских заказчиков. «Под угрозой оказываются поставки около 1 млн тонн чугуна в год», — говорится в заявлении организации. По всей видимости, ЦИАКР озвучивает как раз позицию этих безымянных заказчиков, терпящих убытки из-за строительства Керченского моста. Любопытно, что почти одновременно с этим стало известно о намерении ЕС расширить санкции на крымские порты. Своего рода «зуб за зуб».