Начиная с 2011 года в России стали появляться так называемые «беби-боксы» — автоматические устройства для анонимного подкидывания детей. У этого начинания появились не только свои сторонники, которые, собственно, и выступили с инициативой установки «беби-боксов» в шаговой доступности, но и противники, которые убеждены в недопустимости легализации практики анонимного отказа от новорождённых.

Иван Шилов ИА REGNUM Стоп «беби-бокс»

История вопроса

Инициаторы установки «беби-боксов» в России зачастую ссылаются на средневековую практику применения специальных мест для подкидывания детей. Утверждается, что практика эта была распространена в странах Западной Европы. В любом случае — это практика средневековая, и она не является традиционной для России.

В современной Европе «беби-боксы» появились в начале XXI века. Основная цель их установки — борьба с инфантицидом (убийство матерью новорождённого ребёнка). Организаторы установки таких ящиков считали, что женщины, которые родили нежелательного ребёнка, не станут убивать его, а отнесут в такое устройство. После того, как в 2011 году такие ящики для детей стали появляться в России, их установщики стали называть их даже «окнами жизни», а говоря о детях, подкинутых в «беби-боксы», называли их «спасёнными».

Однако практика показала обратное. Никакого существенного влияния на инфантицид «беби-боксы» не оказали. Более того, выяснилось, что матери-убийцы и матери-«кукушки» — это совершенно разные категории. Мать, которая решила убить ребёнка, как правило, сделает это, даже не задумавшись о том, чтобы его подкинуть; женщина, которая после родов получила психическую травму, не станет планировать поездку к ближайшему «беби-боксу». А вот несут в беби-боксы своих детей (далеко не всегда новорождённых), как правило, люди, оказавшиеся в трудном социальном положении или сложной жизненной ситуации. И это признают даже сторонники установки таких устройств, но, увы, мемы «спасти жизнь хотя бы одного ребёнка» или «лучше в ящик, чем на помойку» до сих пор поражают сознание обычных граждан.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

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Несмотря на протесты противников «беби-боксов», до 2016 года в России такие устройства были установлены в 23 городах страны, причём в ряде регионов до сих пор продолжаются попытки внедрить такую практику.

За и против

Аргументы «за», как правило, сводятся к двум выше обозначенным мемам. Многие сторонники «беби-боксов» продолжают настаивать на том, что подобные ящики якобы спасают жизнь ребёнка, хотя уже давно и аргументированно доказано, что это не так. Также иногда они ссылаются на иностранный опыт, который тоже далеко не однозначен.

Противники «беби-боксов» представляют куда более обширную аргументацию. Сами устройства, несомненно, противоречат традиционным ценностям русских и других народов России. Их появление, да ещё и в шаговой доступности, надо будет как-то объяснять детям, которые их увидят. В свою очередь, сознание детей, да и взрослых, будет меняться, так как легализация анонимного отказа будет снимать табу на отказ от ребёнка. Это не значит, что в современной России не отказываются от детей, увы, есть такое явление, но оно осуждается обществом. То есть с таким же успехом можно легализовать проституцию.

Сами устройства — это механическая конструкция с сигнальной системой. Ящик, после того как туда что-то положили, через несколько минут блокируется снаружи, и его можно открыть только изнутри. Также внутрь помещения поступает сигнал, после чего дежурный может извлечь из «беби-бокса» то, что туда положили. И, как мы понимаем, положить туда можно всё что угодно. К счастью, на данный момент из посторонних предметов туда подбрасывали только пустые бутылки или другой мусор. Учитывая то, что такие ящики предлагается ставить в больницах, то есть в социально-значимых объектах — всё это наверняка противоречит антитеррористическому законодательству. Более того, любая техника иногда ломается. Сломаться может и устройство по подкидыванию детей, в результате чего ребёнок может погибнуть внутри «беби-бокса», и такие случаи уже бывали!

Немаловажен и экономический вопрос. Если принять решение об установке «беби-боксов» на законодательном уровне, то в регионах придётся изыскивать круглые суммы на установку таких устройств в каждой больнице. А примерная стоимость одного ящика — 400 тыс. рублей.

Также противники ящиков для детей называют их не «окном жизни», а окном для криминала, и небезосновательно. Учитывая анонимность, мы вообще не можем утверждать, что именно матери подкидывают своих детей. На практике иногда подкидывали своих внуков бабушки. Но это выяснялось постфактум. Нет никакой гарантии, что в такое устройство не попадет украденный ребёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM «Беби-бокс «

Более того, при легализации ящиков возникнет правовая коллизия с Уголовным кодексом (кстати, и не только с ним, но и с другими кодексами и даже Конституцией). Так, действительная мать-убийца, после того как избавится от ребёнка, в том случае, если будет заподозрена, может сослаться на то, что отнесла новорождённого в «беби-бокс», который, между прочим, гарантирует ей анонимность. Как действовать следователям, учитывая презумпцию невиновности? Как доказать, что она не относила? Может, и относила, тогда надо спрашивать с тех, кто принимает дитя.

А вот тут возникает самый опасный аспект. Все мы живём в реальной России и знаем, что уровень коррупции в нашей стране оставляет желать лучшего. Страшно представить, что может произойти, когда такие устройства будут легализованы и в них начнут попадать неучтённые дети. Это настоящее окно для криминала, причём для самого отвратительного его проявления — криминала на детях. И, согласитесь, аргумент о хотя бы одном «спасённом» ребёнке померкнет перед сотнями загубленных душ. То, что это может стать реальностью, как раз и показывает зарубежная практика.

Так, в Германии «беби-боксы» начали устанавливать с 2000 года. В 2009 году Немецкий институт молодёжи (нем. «Deutsches Jugendinstitut») по поручению Федерального министерства семьи, пенсионеров, женщин и молодёжи (нем. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) начал серию исследований текущей ситуации с анонимным отказом от детей в Германии. Исследования проходили с 1 июля 2009 года по 15 октября 2011 года в рамках проекта «Анонимные роды и «беби-боксы» в Германии — цифры, предложения и контексты» (нем. «Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland — Fallzahlen, Angebote, Kontexte»). Результаты исследования были опубликованы в феврале 2012 года. Выяснилось, что о 21,6% детей, положенных в «беби-боксы», а также о 23% анонимно рожденных детей ответственные организации не смогли дать информацию об их дальнейшей судьбе. Соответственно, у организаций нет данных о местонахождении практически пятой части анонимно сданных детей».

Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

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То есть судьба каждого пятого ребёнка неизвестна, и это в Германии, где уровень коррупции, как принято думать, ниже, чем в России.

Вывод

Учитывая весь массив накопленной информации о реальной практике применения «беби-боксов», уже сейчас можно сделать однозначный вывод о том, что издержки от тотальной установки таких устройств в России будут просто катастрофическими. На данный момент в Государственной думе находятся два законопроекта. Один из них предлагает легализовать «беби-боксы», причём сделать это на уровне регионов (каждая область сама решает, нужны ли им такие ящики), другой предлагает ввести уголовную ответственность за их установку.

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В «Единой России», которая на данный момент является партией власти, нет единого мнения по данному вопросу. Некоторые депутаты просто не в курсе данной проблемы, её истории, а также практики использования «беби-боксов» и её анализа. Наша задача — донести всю полноту накопленной информации об этих устройствах, чтобы каждый гражданин смог сделать не эмоциональные, а разумные выводы. Уверен в том, что большинство жителей России — это умные и рассудительные люди, которые, оценив «за» и «против», сформируют свою позицию по данному вопросу, а установка «беби-боксов» в России будет запрещена законом.

ИА REGNUM продолжает следить за развитием ситуации в спецпроекте «Внедрение «беби-боксов» в России»