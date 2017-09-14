Несмотря на решительное противодействие со стороны ближневосточных союзников США, таких как Турция, Вашингтон все же оказал поддержку Демократическим силам Сирии (ДСС) — многонациональной и многоконфессиональной группе, состоящей, как минимум первоначально, по большей части из курдских Отрядов народной самообороны (YPG). На этом фоне следует ответить на вопрос, что послужило причиной такого шага со стороны Белого дома, пишет Шерко Кирмандж в статье для The National Interest.

Kurdishstruggle Курдские ополченцы

Так, отмечает автор, YPG оказались единственной боеспособной и мотивированной силой в Сирии, способной освобождать территории от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они продемонстрировали свою готовность «воевать и идти на жертвы в Сирии», как отметили официальные лица Вашингтона, при защите города Кобани и при освобождении города Манбиджа.

Со своей стороны, Турция показала себя в лучшем случае плохим союзником США. Уже в 2013 году была информация о том, что Анкара поставляет оппозиционным группировкам, в том числе филиалу «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, оружие. Позднее в составленном экспертами Колумбийского университета докладе указывалось, что Анкара поставляет военную технику, предоставляет логистическую помощь, обучение и помощь в вербовке боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), способствуя их перемещению на территорию Сирии.

Для предотвращения проникновения радикалов через турецкую границу США и поддержали сирийских курдов. Более того, после «арабской весны» Анкара, с начала 2000-х годов взявшая более исламистское направление, стала поддерживать «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что также вызывало беспокойство США.

Поддержка сирийских курдов оказалась необходимой на фоне того, как поддержка президента Сирии Башара Асада со стороны России сыграла в значительной мере на руку Ирану. В результате смещения баланса сил в пользу Тегерана, Москвы и шиитской группировки «Хезболла» сократился спектр возможностей Вашингтона в Сирии, что и подтолкнуло США к поддержке ДСС.

Поддержка сирийских курдов и их союзников по ДСС также важна для США, стремящихся, по мнению автора, добиться стабилизации Ближнего Востока, где после вторжения США в Ирак и начала «арабской весны» царит хаос. Одна из причин взрывоопасности ситуации в регионе — этнические и религиозные конфликты. При этом модель территориального устройства, выбранного сирийскими курдами и их союзниками, — Федерация Северная Сирия — представляет собой, как подчеркивает автор, прекрасный пример мирного сосуществования различных этнических и религиозных групп. Иными словами, поддерживая ДСС, Запад поддерживает стабильность в регионе и одновременно борется с экстремизмом.

В то же самое время пока другие государства региона, в частности Турция, стремятся в противоположном западным ценностям направлении, Федерация Северная Сирия строится на демократических и эгалитаристских принципах, благодаря своим светскости, равенству и улучшению положения с правами женщин получая поддержку от международного сообщества и западных СМИ.

Таким образом, Федерацию Северная Сирия, США и их союзников объединяют общие цели, интересы и стратегии, в частности борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими экстремистскими группировками, сокращение влияния Турции и Ирана в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, достижение стабильности и мирного сосуществования различных этнических, религиозных и культурных групп, а также продвижение светскости, демократических ценностей и прав человека. И на фоне всех своих достижений, общих интересов и целей курды по-прежнему задаются вопросом, оставят ли их США.