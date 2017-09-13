



Иван Шилов ИА REGNUM Гаечный ключ

До конца 2017 года чиновники Украины резко сократят количество людей, получающих субсидии. Украинцам будет сложно не только получить льготу на оплату коммунальных услуг, но и сохранить за собой положенные законом субсидии.

По данным Госстата Украины, только за январь-март 2017 года потребность в субсидиях при новых тарифах в сравнении с прошлым годом увеличилась на 43,1% (37,78 млрд грн. (1,45 млрд долл.) против 26,40 млрд. грн. (1,015 млрд долл.) за аналогичный период 2016 г.). В бюджете 2017 года правительство смогло выделить на жилищные субсидии только 47 млрд. грн.(1,807 млрд долл.), при том, что при более низких тарифах в первой половине 2016 года потребность в субсидиях в прошлом году составила 52,6 млрд. грн. (2,023 млрд долл.).

Чтобы не выйти за рамки заложенных в бюджете 47 млрд. грн., как того требует МВФ, правительство пытается уменьшить на треть количество получателей субсидий в следующем отопительном сезоне и уменьшить сам размер субсидии. Так, накануне отопительного сезона правительство кардинально изменило правила начисления субсидий. К слову, теперь сокращен и сам отопительный сезон: если раньше субсидия назначалась с 1 октября по 30 апреля, то теперь — с 15 октября по 15 апреля.

Согласно нововведениям, при назначении субсидии будут учитываться доходы за предыдущие полгода, а не за год, как было ранее. Таким образом, уже с октября расчет субсидий будет происходить с учетом доходов за первый и второй кварталы 2017 года. Это отсеет часть получателей субсидий и позволит сократить их объем, потому что с 2017 года минимальная зарплата на Украине возросла до 3200 грн. (123 долл.). И, соответственно, так как не будут учитываться более низкие доходы за конец прошлого года, значительная часть получателей субсидий просто потеряет на них право.

«Так как из-за инфляции номинальные зарплаты растут, и средний ежемесячный доход домохозяйства за два квартала будет выше, чем за четыре квартала. Что позволит начислить им меньшую субсидию», — рассказал в эфире канала NewsNetwork украинский эксперт Юрий Гавриленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Помимо этого, Кабмин нанес удар по официально не трудоустроенным рабочим. Для таких людей субсидия либо будет очень маленькая, либо ее не будет вообще. Это, помимо экономии на субсидиях, еще и метод принуждения к отбеливанию зарплат. Таким образом, даже если человек не работает, соцслужбы всё равно будут считать, что он получает минимальный доход.

«Больше всего это ударит по людям в возрасте 50+, которые пенсию еще не получают, но на работу, в силу возраста, их никуда не берут. Было бы справедливо, если бы было официальное подтверждение от Службы занятости, что такому человеку предлагалась работа, но он от нее отказался», — считает ведущий аналитик «Публичного аудита» Тарас Галайда.

При этом правительство запретило назначать субсидии одновременно по месту регистрации и месту фактического проживания. Если вы переехали и не сообщили об этом в соцорганы, субсидии вас лишат. Нововведение ударит по семьям, в которых пенсионеры-родители проживают отдельно от детей, зарегистрированных всё же в одной квартире.

Кроме того, правительство будет отнимать субсидии, если задолженность по коммуналке составила более двух месяцев, а общая сумма долга превышает 340 гривен (13 долл.). Ранее сумма такой задолженности не оговаривалась.

Также снижению размера субсидий в отопительный период будет способствовать ввод абонплаты за газ и снижение на 25% нормы пользованием газоснабжением без наличия счетчиков. Так, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма снижена с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя — с 14 до 10,5 куб. м.

Информацию о том, что до 1 января 2018 года правительство резко сократит число льготников подтвердил министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, до конца года число получателей субсидий сократится до 5 млн домохозяйств.

Отвечая на вопрос о влиянии повышения минимальной зарплаты на число получателей субсидий, министр рассказал, что наибольшее количество социально незащищенных, неспособных заплатить за ЖКХ, Украина должна была получить на конец отопительного сезона 2017 года.

«Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8—9 млн. По факту на январь 2017 года их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением. Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Где-то треть отсеется», — сказал Рева в интервью изданию ZN.

Он уточнил, что на начало марта 2017 года года жилищные субсидии получали 6,6 млн украинских семей, а на протяжении всего отопительного сезона 2016—2017 годов государственной поддержкой воспользовались 7,4 млн домохозяйств.

Подобные планы правительства резко раскритиковали во фракции «Оппозиционный блок» и потребовали снизить тарифы на газ.

«Снизить тарифы на газ и отопление для населения в 2 раза до экономического обоснованного уровня, а освободившиеся средства перенаправить на повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальной сфере. Публично отказаться от записанного в меморандум с МВФ обязательства поддерживать тарифы на газ и тепло для населения на уровне с полным паритетом импортной цены газа», — говорится в сообщении фракции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По словам депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина, если брать потребление самых малообеспеченных слоёв населения, то их реальные доходы пострадали больше, потому что наибольшим оказалось подорожание продуктов питания — основной их статьи расходов. С начала года продовольственные товары выросли в цене уже на 12,6%. Особенно, по данным Госстата, подорожали мясо (+20,4%), фрукты (+50,5%) и овощи (+55,6%).

«Инфляция семи месяцев 2017 года — 8,2% — уже «съела» все повышения минимальных пенсий и пособий, привязанных к прожиточному минимуму… Власть раздаёт обещания о «золотых горах» для людей, при этом признавая, что на самом деле делает их беднее. Это факт, что показатель инфляции по итогам семи месяцев 2017 года — 8,2% — уже выше того, который был заложен в бюджете (8,1%). В результате майское повышение на 5,2% минимальных соцстандартов, основанных на прожиточном минимуме, уже не компенсирует рост цен. Больше того, реальные минимальные пенсии и ряд других соцвыплат уже на 3% ниже, чем в конце 2016 года», — сказал Левочкин.

Кроме того, данные социологического исследования, проведенного в августе 2017 года специалистами Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко, говорят о том, что на Украине примерно 45% домохозяйств получают субсидии на оплату ЖКУ. Еще 14% оценивают свое материальное положение как претендующие на получение помощи от государства.

«Это ненормально, когда почти 60% населения претендует на получение субсидий. Чтобы исправить ситуацию, правительство может действовать двумя путями: повышать доходы населения или стимулировать его для экономии ресурсов, оказывая эффективную поддержку тем, кто реально экономит», — рассказала председатель правления Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева, пишет UBR.

Она считает, что принципы начисления субсидий не учитывают реальное благосостояние домохозяйств.

«Из числа получателей субсидий только 42% опрошенных оценили свой доход как низкий или очень низкий. Еще 33% оценили свой доход ниже среднего. Но 25% опрошенных считают, что их доход соответствует среднему уроню или даже превышает его», — рассказала Балакирева.

Эксперт призвала рассматривать вопрос лишения субсидий индивидуально и осторожно.

«Фактически мы говорим о том, что сегодня можно было бы сократить количество получателей субсидий минимум на четверть», — отметила Балакирева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

То, что все больше украинцев не тянет оплату коммуналки, подтверждает статистика. За первое полугодие 2017 года две трети семей нарастили задолженность по оплате коммунальных услуг. При этом задолженность с каждым годом растет все больше. Так, на конец 2015 года долг населения за услуги ЖКХ составлял 11,5 млрд грн. (442 млн долл.). В конце 2016 года — уже 23,4 млрд грн. (900 млн долл.), а на сегодня задолженность превысила 29 млрд грн. (1,115 млрд долл.).

Как сообщалось ранее, согласно данным Госстата, за первые пять месяцев 2017 года украинцы использовали субсидий почти на 65 млрд грн. (2,5 млрд долл.). Из этой суммы государство оплатило 34,2 млрд грн. (1,315 млрд долл.) и осталось должно поставщикам 30,7 млрд грн. (1,180 млрд долл.). В бюджете на этот год предусмотрено субсидий на 61,2 млрд грн. (2,353 млрд долл.).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4—6% от общего объема расходных статей.

По данным Госстата, в январе-марте 2017 года предприятиям ЖКХ за предоставление услуг получателям субсидий было насчитано 37,8 млрд грн. (1,453 млрд долл.) из предусмотренных в бюджете на эти цели 47 млрд грн. (1,807 млрд долл.). В марте же субсидии получали 6,6 млн или 43,6% украинских домохозяйств, что привело к начислению предприятиям ЖКХ 12,5 млрд грн. (480 млн долл.). за предоставление услуг получающим субсидии гражданам. Средний размер назначенной в марте субсидии составил 1266 грн. (48 долл.).