Главной темой, которой киргизские СМИ посвятили львиную долю материалов на минувшей неделе, стал двухдневный государственный визит недавно избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев

Читайте также: Шавкат Мирзиёев впервые прилетел в Киргизию с официальным визитом

Посетивший столицу Киргизии узбекистанский лидер провел переговоры со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

По итогам встречи Атамбаев и Мирзиёев подписали l Договор о киргизско-узбекистанской государственной границе, в котором описаны 85% согласованных участков общих рубежей.

Судьбу оставшихся 15% территорий, спор по которым власти Киргизии и Узбекистана безуспешно пытаются завершить в течение последних двух с половиной десятилетий, предполагается решить в ближайшее время при участии совместной правительственной спецкомиссии.

President.kg Встреча Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиёевым

Долго запрягали, но быстро едут

Киргизские СМИ крайне позитивно оценивают итоги переговоров. Оптимизм местных журналистов объясняется не только положительной динамикой киргизско-узбекистанских отношений, но и предстоящими выборами. Успехи в отношениях с Ташкентом, киргизские авторы подчеркнуто объясняют мудрой политикой нынешнего руководства страны. Радио «Марал» отметило, что столь положительных результатов удалось добиться исключительно благодаря политической воле президентов Узбекистана и Киргизии.

«За один год мы решили вопросы, которые не решались на протяжении 25 лет. Конечно, это было нелегко. Мы приложили активные усилия с моим коллегой Алмазбеком Шаршеновичем. Теперь решается и подписывается 85% границы. Я от чистого сердца поздравляю и Киргизию, и Узбекистан с этим историческим днем!», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Неожиданностью для киргизской прессы и общества стали слова узбекистанского лидера о том, что власти Узбекистана пересмотрели свое мнение относительно возведения крупных гидроэнергетических объектов на территории Киргизии и теперь поддерживают совместную реализацию подобных проектов.

«Узбекистан готов оказать содействие в строительстве Камбаратинской ГЭС. Сегодня исторический день. Мы с Алмазбеком Атамбаевым приближали этот день, как могли. Когда мы впервые встретились в Самарканде, у нас был доверительный, откровенный разговор. Мы и раньше решали проблемы, но решали многое от нас малозависимое», — цитирует Мирзиёева ИА Knews.

President.kg Церемония встречи Шавката Мирзиёева в международном аэропорту «Манас», Киргизия

Друг, брат и узбекистанская царица

Во время переговоров в расширенном составе лидеры Киргизии и Узбекистана рассыпались во взаимных комплиментах. При этом Шавкат Мирзиёев неоднократно называл Алмазбека Атамбаева «уважаемым другом и братом».

Узбекистанский лидер выразил мнение, что «за время президентства Атамбаева авторитет Киргизии на мировой арене вырос как никогда», сообщило государственное информагентство Кабар.

«Под руководством моего друга — президента Киргизии Атамбаева за эти 5 лет сделано многое. Та стабильность, которую создал Алмазбек Шаршенович, говорит о многом. Я как руководитель соседнего государства горжусь и радуюсь успехам Киргизии. Радуется и народ Узбекистана», — сказал он.

Киргизский лидер также не остался в долгу и в свою очередь заявил о том, что всего за один год президентства Шавкат Мирзиёев смог разрядить обстановку в среднеазиатском регионе и улучшить отношения Узбекистана с соседними государствами.

Также Атамбаев поблагодарил Мирзиёева за то, что тот вел с ним беседу на киргизском языке, добавляет ИА Kaktus.media.

«Узбекистан — это единственная страна Центральной Азии, которая граничит со всеми странами региона. Вы за год президентства кардинально улучшили отношения со всеми странами. Это положительно отразилось на регионе. Наблюдая за всеми прогрессивными реформами, я все больше убеждаюсь, что Узбекистан в ближайшие годы, бог даст, станет экономическим и политическим центром Центральной Азии», — заметил президент Киргизии, вероятно, не слишком задумываясь о том, как его слова будут восприняты в Астане.

Киргизские СМИ также хвалили Шавката Мирзиёева за его инициативность, заострив внимание на том, что «раньше отношения между Киргизией и Узбекистаном были неважными», а сейчас же ситуация кардинально переменилась.

«Большие перемены начались, когда осенью прошлого года скончался Ислам Каримов, а на пост президента был избран Шавкат Мирзиёев. Постепенно «лед растаял». Всем нам нравится, как главы государств нашли общий язык, как братские народы заботятся о своем будущем», — утверждала газета «Азия news».

Не поскупились киргизские журналисты и на лестные слова в адрес супруги нового узбекистанского лидера Зироатхон Хошимовой, прилетевшей в столицу Киргизии вместе с мужем.

Газета «Кабар Инфо» написала о том, что киргизы «восхищались узбекистанской царицей» и «начали ее обсуждать с того момента, как она сошла с трапа самолета»:

«Супруга Мирзиёева не часто появляется на публике. Почти невозможно найти ее фотографии в интернете. Ее дебютная поездка в качестве первой леди состоялась в мае 2017 года в Китай. Когда она сходила с самолета, был сильный ветер, но это не помешало китайским изданиям впоследствии написать о ее красоте. Многие тогда восхищались Зироатхон Хошимовой».

President.kg Встреча Алмазбека Атамбаева с Шавкатом Мирзиёевым

Экспертное мнение

Некоторые киргизские и зарубежные эксперты считают, что визит Шавката Мирзиёева в Киргизскую Республику не просто так произошел непосредственно перед выборами президента Киргизии, назначенными на 15 октября текущего года.

По словам политолога Аркадия Дубнова, посетивший Бишкек Мирзиёев «дал уходящему с поста президента Алмазбеку Атамбаеву внести в копилку своих достижений урегулирование болезненных — в первую очередь пограничных — проблем между Киргизией и Узбекистаном».

«Именно за его кандидата, который, как предполагается, должен продолжить политику сближения Бишкека с Ташкентом, действующая власть призовет голосовать этнических узбеков юга Киргизии», — цитирует аналитика ИА 24.kg.

Продиктовано ли нынешнее потепление в киргизско-узбекистанских отношениях предвыборной конъюнктурой или это долгосрочный тренд станет ясно позднее. В любом случае — решение пограничных вопросов, облегчение пересечения границ и упрощение взаимной торговли это то, чего в действительности долги годы ждали люди и в Киргизии и Узбекистане.