«Израиль одержим «господством Ирана» в регионе. Ядерная сделка 2015 года, которая положила конец изоляции Ирана, была провалом, а череда побед сирийского правительства Башара Асада и его союзников из Ирана и «Хезболлы» стала контрольным выстрелом», — пишет издание The American Conservative.

Dennis Jarvis Тель-Авив

«Израиль пытался с помощью США и России вырвать утраченные рычаги влияния. Он не добился гарантий неприближения к своим границам иранских и союзных войск в южной Сирии, где США и Россия в июле создали «зону деэскалации».

Консультации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным в Сочи также ни к чему не привели. «Взволнованному» Нетаньяху спокойный Путин сказал: «Иран — стратегический союзник России на Ближнем Востоке», и предложил партнерство: «Израиль также является важным партнером России в регионе».

Премьер-министр Израиля и другие высокопоставленные официальные лица пошли в наступление после этой встречи, обещая «во что бы то ни стало защититься» от амбиций Ирана в Сирии и угрожая военными атаками «на дворец Асада в Дамаске».

В Москве явно не забыли, что вскоре после последней встречи Нетаньяху с Путиным в марте Израиль начал удары по союзнику России, некоторые из которых приближались к российским войскам. На этот раз, похоже, Путин настроен на распределение новых красных линий с Израилем. После встречи с Нетаньяху русские объявили о создании единой системы противовоздушной обороны с Сирией, «способной уничтожать цели в радиусе до 400 километров на высоте до 35 километров».

upyernoz Флаг «Хезболлы»

Ливан. Недавно «Хезболла», Ливанские вооруженные силы (ЛВС) и Сирийская Арабская Армия (САА) поставили точку в многолетней оккупации Восточного Ливана ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировками Аль-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанными с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти три силы начали военное наступление, которое изгнало Аль-Нусру (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за шесть дней, а ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — за девять.

Глава «Хезболлы» Хасан Насралла назвал успешной операцию «Второе освобождение» — первым считается освобождение Ливана от израильтян в 2000 году. В годы, предшествовавшие этой битве, «Хезболла» и ЛВС координировали усилия в Ливане — что возмущало и израильтян, и американцев. США обеспечивают подготовку и вооружение для ЛВС, но считают ливанскую группу сопротивления террористической организацией, хотя «Хезболла» и является частью правительства Ливана.

Освобождение ливанско-сирийского пограничного района не только развязало руки силам «Хезболлы» для развертывания на других фронтах, включая южную границу с Израилем, но, что немаловажно, теперь это первая сирийская граница, отнятая сирийской арабской армией у террористов с начала кризиса.

Сирия: За пределами восточной части Сирии, где ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдала тысячи километров САА и ее союзникам, террористы занимают небольшую территорию возле границы с оккупированными Израилем Голанскими высотами. Этот район на юго-западе Сирии — база для нескольких других боевых групп, в первую очередь для Аль-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи раненые боевики, как правило, направляются к израильским медикам.

Израильтяне, которые, как сообщается, нанесли десятки ударов по сирийским союзным войскам во время этого конфликта, редко атаковали Аль-Нусру или ИГ (организации, деятельность которых запрещена в РФ). Министр обороны Израиля Моше Яалон в 2016 году попал в заголовки, сказав: «В Сирии, если выбирать между Ираном и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я выбираю ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Некоторые из израильских политиков поддержали эту линию — недавний доклад израильского аналитического центра под названием «Уничтожение исламского государства — стратегическая ошибка» аргументирует поддержку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое «препятствует стремлению Ирана к региональной гегемонии». Учитывая зацикленность Израиля на Иране, неудивительно, что недавняя волна побед в Сирии против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвала тревожность в Тель-Авиве.

Усугубляя неудачи Израиля, соглашение о деэскалации на Юге затруднило способность боевиков бороться с сирийскими союзными войсками вокруг районов Кунейтра (Сирийские Голаны), Даръа и Эс-Сувайда, которые теперь контролируются российскими союзниками Сирии.

Иордания

Иордания: В Аммане только что был запущен совместный центр мониторинга деэскалации этой южной зоны, который, вероятно, заставит иорданцев обеспечить и нормализовать северную границу с Сирией. Ранее этим летом иорданцы состояли в возглавляемом Саудовской Аравией (и поддерживаемым Израилем) альянсе мусульманских государств, которые стремились подавить влияние Ирана. В то время Иордания громко настаивала на удалении иранских боевиков с границы с Сирией. Сегодня этот альянс рухнул из-за разногласий; и иорданцы, похоже, пересмотрят свою региональную позицию, а также примут «зону деэскалации» России, Турции и Ирана.

Условия соглашения о деэскалации юга, достигнутого между США и Россией, секретны, и нет конкретных аргументов в пользу того, что влияние Ирана и «Хезболлы» в Сирии уменьшится. Это означает, что Израиль больше не может рассчитывать на исламистских боевиков, которые препятствуют контролю сирийского правительства над югом. А Иордания, которая недавно открыла свой пограничный переход в Требиле с Ираком, теперь открывает пограничный переход Насиб с Сирией. Дивиденды от этих действий могут принести от 1—2 миллиардов долларов в истощенную казну Иордании — здоровый стимул для иорданцев хорошо вести себя с Сирией.

Турция: политическая «диверсификация» Иордании произошла непосредственно после визита в Амман президента Турции Реджепа Эрдогана, когда-то самого рьяного регионального критика Башара Асада и крупного поставщика оружия и бойцов.

Эрдоган вернулся играть за русских и иранцев после непродолжительного заигрывания с саудовским проектом «арабского НАТО», направленным против Ирана. Иорданские СМИ даже утверждают, что президент Турции предложил координировать посредничество с Ираном, чтобы смягчить затяжные сомнения Иордании в отношении зоны деэскалации.

Хотя Эрдоган явно не принял идею Сирии под властью Асада или активную роль Ирана к югу от своей границы, произошло два события, которые вернули его на ирано-российскую орбиту. Во-первых, политический кризис, охвативший Совет сотрудничества стран Персидского залива: Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн против Катара. Как и его турецкий союзник, Катар был ведущим сторонником «Братьев-мусульман» и проводит диверсифицированную внешнюю политику, включая политические и экономические отношения с Ираном.

Выпад Совета против Катара создал еще один разрыв в регионе, который до недавнего времени состоял из проиранского и просаудовского лагерей. Теперь Турция и Катар образуют третий лагерь, стремясь смягчить давление со стороны Саудовской Аравии и приближаясь к Ирану и его союзникам.

Kurdishstruggle Курды

Второй импульс связан с поддержкой США курдских демократических сил на севере Сирии. Эрдоган умолял американцев отказаться от курдов, которые в основном являются сирийскими филиалами Рабочей партии Курдистана (РПК) в Турции — группа считается террористической организацией как в Анкаре, так и Вашингтоне.

Американцы игнорировали просьбы Эрдогана, хотя курды-демократы высказали намерение оккупировать и федерализовать весь север Сирии — от Ирака до Средиземного моря — область, охватывающую всю длину турецкой границы.

По этому вопросу Анкара теперь разделяет общую точку зрения с Тегераном, Багдадом и Дамаском — все они категорически против курдских национальных устремлений. Вся эта «перестройка» происходит на фоне курдского референдума о независимости в Ираке, намеченного на конец сентября, против которой выступают все четыре столицы. Израиль, имеющий тесные связи с курдским правительством в Эрбиле, единственная страна, поддерживающая референдум… Создание курдских федеральных образований в Сирии и Ираке означало бы их разделение и ослабление. И, что важно, курдские области в этих районах могут действовать как буферы, которые будут препятствовать доступу Ирана к границам Израиля.

Таким образом, возобновление отношений Турции с Ираном и Россией не только поспособствует стабильности сирийского государства, но и затруднит продвигаемую Израилем «курдскую политику».

ХАМАС: «Ось сопротивления» когда-то была клубом четырех: Иран, Сирия, «Хезболла» и ХАМАС. Но противоречивые цели в Сирии вывели ХАМАС из группы, где он пребывает до сих пор. Новое руководство ХАМАС стремится к нейтральным отношениям со всеми странами и к восстановлению отношений и финансирования со стороны Ирана.

На прошлой неделе его глава в Газе Яхья Сенвар заявил: «Иран — крупнейший сторонник бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло ХАМАСа) с точки зрения поддержки финансами и оружием», и выразил оптимизм в отношении того, что сирийский кризис закончится, и это откроет горизонты для восстановления отношений с Сирией».

Для Израиля это означает, что разрыв между хамасским сектором Газа и Ираном закончился, а к палестинской группе сопротивления вернутся оружие и помощь.

Alqassam.net Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло ХАМАСа)

События на западных, северных и восточных границах Израиля внезапно расстроили баланс, который когда-то с таким трудом поддерживал Тель-Авив. Когда-то Сирия распадалась, Ирак был разделен, Ливан слишком «размыт», а Газа боролась одна.

Сегодня вероятность того, что Иран будет пользоваться смежным наземным коридором между его границами и оккупированной территорией Голан больше, чем когда-либо. За последние шесть лет «Ось сопротивления» получила огромный военный опыт в Сирии, Ираке и Ливане — и, самое главное, впервые делала это, координируя войска, разведку и планы из единого командного центра. Кроме того, эта ось теперь пользуется политическим покрытием двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, России и Китая. У россиян также теперь есть значительный военный опыт, а китайцы стремятся расширить свое экономическое влияние и в Иране — ключевом центре нефтегазопроводов.

Пока эти страны уничтожают терроризм и восстанавливают инфраструктуру, Израиль вне игры. Варианты сокращаются, на руках остаются только военные планы. Вопрос об открытом противостоянии Ливану и Газе, или удары по Сирии, рассматриваются, похоже, уже вполне серьезно.

«Хезболла» продолжает требовать возвращения оккупированных Израилем ливанских территорий; Сирия, становясь на ноги, потребует Голаны. Но признает ли Израиль, что ситуация изменилась?», — задает вопрос The American Conservative