Когда отправлялась в командировку, то не могла и предположить, что уголовное дело, возбужденное в отношении руководства детского дома в Алтайском крае (речь идёт о ст. 160 УК — растрата или присвоение имущества) — только «цветочки». «Ягоды» оказались настолько шокирующими, что сложно представить, как такое может происходить в XXI веке в одном из крупнейших социальных учреждений, призванных помогать детям, по разными причинам оставшимся без попечения родителей.

geralt Трудное детство

Вместе с информацией о сексуальной распущенности подростков, унизительном рукоприкладстве детдомовской «стаи», случившемся под «присмотром» охранника, самым удручающим показалось то, что детей возят в «дурдом», причём эти визиты с приемом таблеток и болезненных уколов следуют после провинностей воспитанников.

Сегодня в Барнаул на «процедуры» должен был попасть N. Ранее 15-летний паренёк, мать которого лишена родительских прав, съездил без спроса в Барнаул. Говорит, мол, отец-дальнобойщик из рейса вернулся, повидаться хотелось. Нормальное желание для пацана в отсутствие родительской заботы. Разве соответствует этот проступок отпущенному наказанию? Но карательная психиатрия в этом заведении — далеко не весь «дурдом».

Депутат маленького ранга

Это в больших городах политические силы конкурируют в борьбе за своего избирателя. В том населенном пункте, где находится интересовавший меня детский дом, как оказалось, всё выглядит иначе. Неважно, в каком штабе активист работает, если есть проблема, действуют сообща: советуются, совместно составляют запросы и проводят встречи, ищут выходы на СМИ. Так было и с этой историей. Селяне рассказали о ней депутату сельского совета от ЛДПР, а в дальнейшем не обошлось и без помощи штаба коммунистов.

«С конца 2016 года ко мне на приём стали приходить люди и рассказывать о проблемах в детском доме. Говорили о плохом отоплении, надувательстве с зарплатами и вынужденном увольнении, махинациях с закупкой детской обуви и других невероятных вещах. Я поначалу никаких мер не принимал, просто выслушивал, думал, ну мало ли: может, у кого-то субъективная обида в связи с увольнением. Но когда подобных обращений уже порядком накопилось, мне избиратели претензии предъявлять стали: мол, депутат ты или кто, почему не помогаешь? Тогда я позвонил директору детдома и попросил меня принять. Она согласилась, но довольно быстро передумала. «Ты, говорит, Алексеич, депутат маленького ранга, а мы учреждение федеральное, краевого подчинения. Вот если бы ты был депутатом Госдумы или хотя бы Алтайского краевого законодательного собрания, тогда — пожалуйста», — заявила директорша. Но я не отступил. Нашёл краевой закон, один из пунктов которого гласит, что мне как депутату гарантирован беспрепятственный приём, причём в течение 5 дней. Звоню опять в детдом, зачитываю этот параграф, директору делать нечего, пригласила. Правда, дальше своего кабинета не пустила. Все озвученные претензии отвергала. И вакантных должностей, оказывается, не имеется, и вспышки педикулеза нет, и в бассейн воспитанники ходят по графику, и баня у них по расписанию, а что с финансами порядка нет — наговор недоброжелателей. Тем не менее свои слова директор ничем не подкрепила и нам не дала удостовериться в их правдивости. С тем и ушёл я», — поведал Николай Алырчиков.

Обо всем этом он написал статью в местную районку. Тут как раз помощь коллег из партий понадобилась.

«Когда подсчитали всех уволившихся из детдома за последний год, то 20 человек получилось: медики, рабочие, повар, заместитель директора, бухгалтеры. Подозрения о причинах мы тоже в статье обозначили. Вроде корректно всё. Но главред не стала публиковать, сказала, что факты непроверенные. Тогда я в прокуратуру обратился. Но оттуда мне ответ пришёл, что оснований для прокурорского реагирования нет. Но как же нет, если и нескольких месяцев не прошло, как в кабинете директора обыск провели и все финансовые документы вместе с компьютерами изъяли?» — привёл довод депутат.

George Hodan George Hodan Врач

И действительно, в правоохранительных органах факт возбуждения уголовного дела подтвердили.

Работа под надзором

Райцентр — как большая деревня, все друг друга знают. Но директор детдома постаралась сделать вверенное ей учреждение максимально закрытым от посторонних глаз. А чтобы персонал меньше болтал и делился увиденным, новый завхоз (раньше он в правоохранительных органах работал), пришедший на смену уволившемуся, установил в помещениях видеокамеры и прослушку.

Об этом рассказала одна из бывших сотрудниц. Даже уволившись, женщина опасается последствий обнародования известной ей информации.

«Я и ещё трое моих коллег уволились в начале года. Во-первых, к нарушениям финансовой дисциплины стали прибавляться вещи похуже, а во-вторых — не было никаких сил терпеть самодурство руководства. В последнее время приходилось работать под прицелом прослушивающих устройств и скрытых видеокамер. Их установил новый завхоз, чтобы руководство знало, с кем и о чём мы говорим и не болтаем ли лишнее. А это «лишнее», к примеру, касается фонда экономии оплаты труда. По прошлому году она приличной получилась из-за того, что персонал перерабатывал. Группы были вдвое больше положенного. Но обещанной в конце года премии сотрудники не увидели. Распоряжение выдать копейки поступило только в начале года, а большая часть денег была взята директором в подотчёт. В последний год, когда сотрудники массово увольняться стали, у нас мертвая душа возникла. Узнала об этом случайно: деньги за принятого на работу медика директор получала», — поведала бывшая работница детдома.

geralt Трудное детство

Она говорит, что ей очень жаль, что директорша к воспитанникам пренебрежительно относится.

«Назначили её на должность в 2013 году. Первые пару лет она осматривалась, а потом освоилась и к государственному предприятию, как к собственной фирме относиться стала. Её интересует всё, где можно урвать денег. К примеру, кроссовки покупались на рынках самого низшего качества, а по чекам они стоили, как фирменные. Такая обувь быстро выходила из строя. Видела по зиме одного ребятёнка нашего — на открытии храма — в носках и кедах. Нянь в старших группах поувольняли, некому стало следить за порядком и убирать в комнатах. Не стало и педагогов дополнительного образования. Ни одного кружка у нас сейчас не работает. Этим летом занятости у ребят никакой не было. Проснулись, поели и пошли по селу, предоставленные сами себе. Многие из них воруют, непотребства стали происходить. В частности, прямо в стенах детского дома устроили расправу над более слабым сверстником. Есть видео этого инцидента: на нём видно, как каждый из компании мальчишек подходит и пинает лежащего парнишку. Причем происходит все на глазах у охранника, но он предпочитает не вмешиваться», — поделилась бывший работник детдома.

Видеокадр Мальчик, избиваемый воспитанниками в алтайском детдоме

Взаимная нелюбовь и непотребства

По словам другой женщины, работавшей в детдоме почти с самого его открытия, уволиться её вынудило несогласие с настоянием директора об отправке воспитанников в психдиспансер.

«Я много разговаривала с ребятами, полагаю, далеко не всем требовалось медикаментозное лечение психотропными препаратами. Но у директора было своё мнение: в «психушку» или «наркологию» воспитанники отправлялись за проступки», — отметила педагог.

Тоже самое подтвердил и N., который должен был туда сегодня отправиться.

Pxhere.com Безнадзорный подросток

«Год назад я уже бывал там. Меня возили в дурку за то, что не захотел убираться в спальне. Раньше, говорят, этой работой сотрудники детдома занимались, сейчас — нет. У пацанов свои порядки: взялся за тряпку — тряпка сам, потом бы заклевали за эту уборку. Вот и предпочёл «психушку», — пояснил воспитанник.

Говорит, что не думал рассказывать о происходящем никому: в детдоме он живёт уже три года, и ему тут нравится больше, чем дома.

«Здесь у меня друзей много», — пояснил паренёк.

А вот что касается персонала этого учреждения, то из достойных назвал только одного воспитателя — мужчину. Директорша, по словам подростка, ненавидит всех, и воспитанники «платят» ей тем же.

«Жалко ребят. Когда я работала, дети любили играть в футбол, сейчас же поле травой заросло и в ямах всё. Была теплица: ребята с бывшим завхозом (к нему даже трудные подростки тянулись) в ней помидоры выращивали и другие овощи на огороде. А теперь — можете сами убедиться — публикуют видео с рассказами о том, как вступают в половую связь с малолетними воспитанницами детдома. Я постоянно работала с подростками, многое объясняла из того, что нельзя, что плохо, и мне действительно жалко с ними было расставаться. Многие до сих пор звонят, просят совета, просят вернуться к ним. Я бы, может, и вернулась, но руководство с его маниакальной подозрительностью и прослушкой всё равно не даст работать», — откровенно призналась женщина.

Неожиданный отклик

Возвращалась с командировки с противоречивыми чувствами. Слова, как известно, к делу не пришьёшь, но паренёк, которому предстояло побывать сегодня в «психушке», не выходил из головы. Ведь если есть подписанное им согласие и оформленное направление, нет никаких формальных причин его туда не везти. К счастью, в краевом минобрнауки к озвученной информации отнеслись со всей серьезностью и сказали, что и так собирались в этот детдом с проверкой, а наша информация только ускорила её.

«Детей в психдиспансер сегодня не повезли, начальству было не до того из-за приезда краевой комиссии. Большое спасибо ей за это», — поделилась известием бывшая сотрудница детдома.

Интерес к теме и готовность ею заниматься сегодня проявил и уполномоченный по правам ребёнка.

Очень хочется надеяться, что воспитанникам огласка поможет. Их расползающийся по району педикулез (дети ходят в районную школу на занятия) можно вывести, но вряд ли тоже самое реально сделать с душами тех, кто допустил происходящее. Это, кстати, и прокурорского работника касается, который на запрос ответил депутату «маленького ранга», что в детдоме нет нарушений.

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Название детдома и фамилии фигурантов статьи не названы в интересах детей и следствия. Ответ прокуратуры и скандальное видео в распоряжении редакции имеются.