



R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400. По его словам, «контракт готовится к выполнению». Он также уточнил: «Вы знаете, С-400 — это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам». И добавил: «Приоритетное право комментировать контракт принадлежит заказчику».

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

Несколько ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы: «Стороны достигли договоренностей о поставке и подписали контракт, Россия готова к его реализации». При этом турецкая сторона специально подчеркивает, что Москва передаст Анкаре и технологию С-400. Таким образом, Турция сделала решительный и многозначительный шаг в сторону России. А для Москвы после проекта строительства АЭС «Аккую» планируемые поставки зенитных систем являются действиями по более глубокому проникновению в Турцию. Использование Анкарой нового оружия заставит ее военных стратегов вносить существенные коррективы в военную доктрину, соизмеримые с характеристиками этого оружия и новыми боевыми задачами, для выполнения которых оно будет использоваться. Это означает, что сделка по С-400 — это не только прибыльный бизнес, но и процесс сотрудничества, последствия которого могут распространяться на другие области. С другой стороны, как пишет турецкая газета Sabah, «Турция из страны, где США в ходе Карибского кризиса 1962 года разместили ракеты «Юпитер» против России, теперь превращается в первую страну НАТО, которую Россия обеспечит системами С-400».

ru.wikipedia.org ЗРК С-400

Важная предыстория

Ранее Турция была намерена заключить контракт на поставку систем ПВО с китайской компанией CPMIEC. Как обычно, она торговалась, пытаясь добиться определенных преференций со стороны таких стран НАТО, как США и Нидерланды, которые участвовали в тендере, выступали со своими предложениями по ракетам, но без передачи технологий и совместного производства. Как писал в этой связи один турецкий эксперт, «Турции предлагали купить рыбу по баснословной цене, но не научив ее ловить рыбу». Тогда НАТО оказывало на Анкару огромное давление, заявляя, что «если тендер получит китайская компания, эти вооружения не будут интегрированы в систему НАТО, и Турция останется наедине со своими возможностями». Эрдоган уступил, но так, что его партнеры по НАТО поняли, что Турция откажется от своих намерений только при определенных условиях. Но вслед за этим последовали протестные выступления против правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле в парке Гази и страна была ввергнута в сферу внутриполитической дестабилизации. С 15 по 16 ноября 2015 года в Анталье в формате саммит G20 между лидерами Турции и России прошли важные переговоры, в ходе которых затрагивались важные вопросы как двухстороннего сотрудничества, так и о оценке ситуации на Ближнем Востоке. Существуют косвенные признаки, указывающие на то, что тогда затрагивался и вопрос о заключении контракта по поставкам С-400 в Турцию. Но спустя всего три недели после этого турецкие ВВС пошли на провокацию: сбили в воздушном пространстве Сирии российский бомбардировщик, что резко испортило отношения между двумя странами.

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Как писала Sabah, «в то время мы не дождались от НАТО какой-либо помощи с военной точки зрения, за исключением трех-пяти официальных заявлений». До момента примирения Москвы и Анкары, как потом заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, «Анкара вела переговоры о закупке у НАТО зенитно-ракетных комплексов, но страны альянса не продемонстрировали движения в этом направлении». 15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Эрдоган устоял, но с осознанием того, что его «предали» и среди партнеров по НАТО у него практически нет устойчивых союзников. Положение усугублялось еще и тем обстоятельством, что по ходу развития сирийского кризиса, когда США стали активно поддерживать там курдов, в Анкаре стали понимать появившуюся потенциальную реальную угрозу развала страны. Но даже когда она где-то осенью 2016 года вернулась к вопросу о подписании контракта с Россией о поставках С-400, многие эксперты считали, что стороны просто блефуют. Как писало кувейтское издание Al Qabas, «трудно принять было даже мысль о том, что Москва будет продавать систему обороны С-400 Турции, особенно потому, что та является членом НАТО». Еще и потому, что «такие виды сделок происходят лишь между стратегическими партнерами, а Анкара, в свою очередь, еще не достигла такого уровня отношений с Москвой, особенно учитывая тот факт, что Россия не продавала эту систему никому, кроме Китая». Но сделка все же состоялась.

Зачем Турции С-400

С 1985 года Анкара начала активно вкладывать деньги в разработку своих военных технологий с целью развития соответствующих отраслей промышленности, а также для того, чтобы удовлетворить потребности страны в обороне. В то же время Турция понимает, что как по техническим, так и финансовым причинам, мощностей для развития собственного военно-промышленного комплекса ей не хватает. Анкара предпочла заключать соглашения о разработке совместных продуктов с другими, прежде всего, западными партнерами и странами. В настоящий момент уже 50% ее потребностей в военно-технической сфере обеспечивается за счет внутреннего производства. Но страна не имеет систем противовоздушной обороны большой дальности, независимой от НАТО. Раньше это ее устраивало. Сейчас уже нет. Анкара не первый день сотрудничает с Вашингтоном и, возможно, является одной из первых стран на Ближнем Востоке, которая почувствовала ослабление влияния в регионе США и усиление позиций России. Поэтому ее постепенный разворот в сторону Москвы кажется вполне логичным, но аномальным с точки зрения солидарности в НАТО. Но существует вопрос: почему Турция стала испытывать потребность в независимой системе противоракетной обороны именно большой дальности? Кто собирается на нее нападать? Раньше утверждали, что это может быть Россия или Сирия. А теперь?

Mil.ru Бомбардировщики Су-24М2

В ноябре 2015 года Россия развернула С-400 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Было ясно, что это стало реакцией российской стороны на инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, который сбили турецкие военные. Когда Иран пытается получить аналогичные системы — тоже ясно, ему открыто угрожают бомбардировками объектов, которые считаются задействованными в иранской ядерной программе. Москва не видит угрозы в поставках Анкаре своих зенитно-ракетных комплексов, несмотря на то, что Турция является членом НАТО, хотя лично понимает, что появление С-400 в этой стране может серьезно повлиять на стратегический расклад в вопросах глобальной безопасности в мире и на Ближнем Востоке. Что до Турции, то объяснения типа того, будто ее действия являются всего лишь «местью» США в ответ на взаимодействие Вашингтона с сирийскими курдами, несколько наивны и поверхностны. Напомним, что в прошлом туркам ракетами Patriot помогали Германия, Нидерланды, Испания и США. Ракеты бундесвера были размещены на юге Турции, чтобы защитить партнера от предполагаемого нападения со стороны Сирии. В конце 2015 года поддержка была прекращена из-за отсутствия такой угрозы. Размышления о том, что С-400 не могут быть интегрированы в систему НАТО, тоже не выдерживают критики. Например, Афины давно используют С-300, более раннюю версию С-400.

Как ни крути, действия Анкары фиксируют факт кризиса в НАТО, хотя Турция и не демонстрирует пока желания покидать альянс, рассчитывая использовать его потенциал в качестве прикрытия для осуществления своей амбициозной политики в регионе. Но именно своей, а не чисто прозападной. Помимо сирийского кризиса, Анкара стала участником кризиса в Персидском заливе, вступила в альянс с Ираном и, рассуждая пока теоретически, может быть подвергнута «неожиданным» авиационным и ракетным ударам. Одна из версий, которая выглядит пока относительно убедительной, сводится к тому, что Турция преследует вовсе не военные, а вполне конкретные политические цели: повысить свой статус в НАТО, превратиться в единственного члена альянса, кроме США, обладающего мощной системой ПВО. На этом пока остановимся.