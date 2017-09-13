Нарушение испанской Конституции сегодня вдруг стало одним из самых приветствуемых широкими массами специалистов по вопросу двойных стандартов западной демократии. Возможное отделение Каталонии от Испании сегодня сравнивают с попытками Шотландии выйти из состава Великобритании, переходом Крыма с Украины в Россию, выделением Косова из Югославии и т.д. При этом сообщается, что Косово ушло не само по себе, а «по воле НАТО, совершившего акт вооруженной агрессии против суверенной страны». Чем фактически признается, что «западные демократы» проявили насилие по отношению к Конституции Югославии и потому они ох как неправы.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

После чего следует сентенция «Теперь в Каталонии будет референдум, поддерживаемый как самими каталонцами, так и законными органами власти этой автономии. Вот и посмотрим, как Европа будет реагировать на демократически проведенную процедуру… На самом деле этот закон (о референдуме — прим авт.), а также сама возможность выхода Каталонии путем референдума из состава Испании — лакмусовая бумажка истинного отношения к демократии на Западе».

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В этом самом месте, после этой самой фразы журналистика и аналитика превращается в пропаганду. Возможно, умышленно, но скорее всего — по незнанию и благодаря въевшейся в подкорку мысли «Запад всегда нарушает правовые нормы и поворачивает закон так, как ему выгодно».

Смею заметить, что, представляя предполагаемый каталонский референдум законным актом, авторы этого утверждения действуют либо из побуждений сказать Западу «сам дурак» и потому «отстань от Крыма», либо им сложно заглянуть в Основной Закон испанского королевства. Где черным по белому написано, что такие судьбоносные вопросы, как отделение части территории государства (то есть ее потеря), решаются путем всенародного голосования (референдума). Именно поэтому идея автономного сообщества Каталония о проведении плебисцита по вопросу «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?» должна получить одобрение правительства страны. А сам референдум должен проводиться на территории всего королевства, а не только на отдельной его части.

Заявления о том, что «каталонский референдум — это реализация права нации на самоопределение», — не более чем игра слов, призванная скрыть истинную сущность мероприятия. С правом нации на самоопределение в Каталонии все в порядке: в Испании существует понятие и статус «исторически сложившейся нации», утверждаемый (опять-таки референдумом) в отношении «народов, объявляющих о своей коллективной идентификации на основе языкового и культурного единства, отличного от единства населения, проживающего на остальной территории Испании». Такие исторически сложившиеся и законодательно признанные нации в Испании существуют на территории автономий Андалусия, Арагон, Балеарские острова, Канарские острова, Валенсия и Каталония.

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Так что при всей нелюбви к двойным стандартам западной демократии все же следует признать, что до момента, пока Конституция не соблюдена, то есть согласие центра на проведение референдума каталонцами не получено, легитимным его считать нельзя. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, предусмотренными статьей 155 Основного Закона Испании, допускающей приостановление действия статуса автономии для территории, не соблюдающей законодательство королевства, и возможность введения внешнего управления этой административно-территориальной единицей.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

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Мера с точки зрения любого государства, не намеренного терять свои земли просто потому, что кому-то захотелось их отделить или отделиться вместе с ними, совершенно логичная и оправданная. В Крыму, между прочим, операция «вежливых людей» была вызвана именно стремлением уберечь российскую территорию от внешней агрессии и попыток захвата полуострова другим государством и насильственного отделения Крыма от России. Так что если правительство Мариано Рахоя, в конце концов, сочтет, что все меры вербального воздействия на Каталонию исчерпаны, а каталонский кабинет, возглавляемый Карлесом Пучдемонтом, продолжит настаивать на своем незаконном решении, ввод в действие 155-й статьи Конституции явится ровно тем же самым, что и действия «вежливых людей» в Крыму.

И где же тут двойные стандарты?