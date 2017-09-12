Российская медицина в последние годы является одной из излюбленных тем для критики и разных выпадов в различных СМИ. Как систему в целом, так и врачей по отдельности, «поливают грязью» все кому не лень, в то время как положительных отзывов и публикаций намного меньше. Надо сказать, что проблем действительно много, что признаёт и подавляющее большинство самих медработников. Конечно, в России много специалистов высокого уровня в любой области медицины, но кадровых проблем действительно немало. В действительности, есть немалая вероятность встретиться с врачом, мягко говоря, не осведомлённым в современных методах лечения, а иногда и вовсе без адекватных базовых знаний. Особенно это касается поликлинического звена и областных лечебных учреждений. Почему так происходит? Поговорим о важнейшем факторе — последипломном образовании врачей.

Медпункт

Система последипломного образования российских врачей ужасна

Понятно, что качество образования прямо связано с качеством получаемых на выходе кадров. Особенно важным для качества работы практикующего врача является последипломное образование — интернатура (отменена с 2017 года), ординатура и аспирантура (по желанию). Именно в процессе этого обучения врач получает детальные знания и практические навыки по выбранной им специальности (хирургия, терапия, кардиология, урология и т.п.). Обучение в интернатуре длилось один год и позволяло получить лишь ограниченный список специальностей, с 2017 этот путь обучения отменён — теперь после шести лет медицинского вуза выпускник может сразу работать участковым терапевтом. Такое абсолютно немыслимо ни в одной развитой (да и не очень развитой) стране мира — человек обязательно должен сначала получить опыт под надзором старших коллег. Теперь опыт будут получать, учась на собственных ошибках.

Василий Мешков. Зубоврачевание. 1891

Второй путь — это ординатура, обучение в которой длится сейчас два года. После завершения учёбы врач получает сертификат, позволяющий работать в своей узкой специальности. Посредством обучения в ординатуре осваиваются и хирургические специальности (общая хирургия, урология, кардиохирургия, торакальная хирургия и т.п.). Вот здесь и появляется главная загвоздка — абсолютное несоответствие заявленных задач реальности. В подавляющем большинстве случаев (бывают редкие исключения) в российской ординатуре происходит беспощадная эксплуатация клинических ординаторов, которые выполняют всю «чёрную работу» в отделениях, при этом очень немногим из них удаётся освоить хотя бы самые простые хирургические вмешательства. Что же касается обучения теории и контроля знаний, то их на большинстве кафедр просто не существует. Остаётся только уповать на высокое самосознание обучающихся, но, к сожалению, многих «не хватает» на то, чтобы после тяжёлого дня, полного написания историй болезни, перевозки больных и перетаскивания тяжестей (работа ну ОЧЕНЬ важная для обучения врача), ещё и открыть дома книгу. Не стоит забывать и то, что клиническим ординаторам в России не платят зарплату (смешная стипендия примерно в 6000 рублей таковой не является), что заставляет большинство из них по вечерам работать (далеко не всегда по специальности), в таком случае на самообразование и вовсе не остаётся времени. Для большинства зарубежных коллег российских врачей самым большим шоком становится тот факт, что многие российские ординаторы не только не получают зарплаты, но ещё и сами платят немалые деньги за своё обучение (бюджетных мест достаточно мало) такого низкого качества. Достаточно несложно привести несколько простых примеров: в небогатой Латвии ординаторы получают около 700 евро в месяц, в кризисной Греции — до 1500 евро, а в кажущейся «нищей» Индии — от $300 до $1500. В США и богатых странах Западной Европы эти цифры ещё выше.

Другой важный фактор — для освоения хирургических специальностей двухлетней ординатуры явно недостаточно, даже с условием адекватного обучения. В большинстве других стран этот срок растянут на 5−6 лет, а иногда и более. В России тоже обсуждается возможность увеличения сроков обучения, но в существующих вышеописанных условиях найдётся очень мало людей, кто «сунется» в это пятилетнее рабство. Это очевидно приведёт к резкому падению количества обучающихся и дальнейшему кадровому кризису.

Не помогает качеству обучения и тот факт, что в России преподавателями являются обычные штатные врачи медицинских учреждений, которые за учебную работу не получают, как правило, ни копейки. Соответственно, и спрос с них такой же. Как итог — обучение ординатора становится делом добросовестности конкретного человека. В большинстве развитых стран есть чёткая программа, включающая в себя определённое количество разных оперативных вмешательств, которые должен выполнить ординатор за время учёбы. За её невыполнение преподаватель просто будет лишён работы и денег.

Как мы видим, для того чтобы сегодня в России стать хорошим врачом, а особенно хирургом, человеку нужно идти против огромного количества обстоятельств, а после завершения ординатуры либо идти дальше в аспирантуру, доучиваясь уже там (в сумме учёба тогда продлится пять лет), либо идти работать, обучаясь «по ходу дела». В сегодняшней конфигурации постдипломного образования врачей российская медицина будет деградировать и становиться всё менее конкурентной, заставляя заметную часть наиболее интеллектуальной прослойки либо уезжать в другие страны, либо выбирать себе другие специальности.

Цитата из к/ф «Приключения Питкина в больнице». Реж. Роберт Эшер. 1963. Ведикобритания «Врач»

План действий: как исправить ситуацию?

1. Одновременное увеличение срока обучения в ординатуре (для хирургических специальностей) и введение адекватной оплаты труда для клинических ординаторов, увеличивающейся на каждом следующем году обучения.

2. Введение реально действующей и единой для всей страны системы текущего и итогового контроля знаний, основанной на международных рекомендациях по той или иной специальности. Контроль по возможности можно сделать максимально объективным за счёт его компьютеризации.

3. Дополнительная и заметная по объёму оплата труда врачей, участвующих в обучении клинических ординаторов, и контроль результатов их работы.

4. Широкое внедрение симуляторов и тренажёров для получения базовых хирургических навыков перед началом выполнения реальных оперативных вмешательств.

5. Повышение качества научных и образовательных профессиональных мероприятий. На сегодняшний день очень многие российские медицинские конференции и семинары больше похожи на рекламный каталог или отбывание номера «для галочки». Обучение молодых врачей рекламными докладами и лекциями вряд ли поможет пациентам.