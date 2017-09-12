Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на прошедшем в понедельник заседании нынешних и бывших руководителей министерства обороны и «сил самообороны» (эвфемизм японских вооруженных сил), ссылаясь на ракетно-ядерную угрозу со стороны КНДР, заявил о важности наращивания оборонной способности своего государства, сообщает информационное агентство Дзи-дзи пресс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Указав на «продолжающиеся провокации Северной Кореи, включая недавний запуск баллистической ракеты и шестое испытание ядерного оружия», Абэ потребовал, чтобы «угрозы страны-затворника были укрощены». А именно, Япония совместно с США должна предпринять конкретные шаги по совершенствованию своей обороноспособности. С этой целью премьер предложил пересмотреть базовую оборонную программу.

Для этого запрошен рекордный бюджет министерства обороны на 2018 год в размере 5,25 триллиона иен (48,6 миллиарда долларов). Это на 2,5 процента больше, чем в текущем году. В качестве обоснования увеличения ассигнований на военные нужды приводятся обострение ситуации на Корейском полуострове и «повышенная активность Китая в районе спорных территорий». Выделяемые деньги пойдут, в частности, на приобретение двух патрульных кораблей, шести самолетов F-35A, четырех конвертопланов Osprey, а также на строительство новой подводной лодки.

Сообщается, что, кроме того, военное ведомство Японии планирует истратить 19,6 миллиарда иен (около 178 миллионов долларов) на разработку новых радиолокационных технологий для слежения за усовершенствованными самолетами-невидимками. На приобретение ракет ПВО с улучшенными характеристиками, в том числе SM-3 Block 2A и PAC-3 MSE министерство обороны просит выделить 67,7 миллиарда иен (1,52 миллиарда долларов).

В планах министерства также закупка и размещение в Японии наземного варианта американской системы ПРО «Иджис». В настоящее время противоракетная оборона Японии обеспечивается размещенной на кораблях системой «Иджис», вооруженной ракетами заатмосферного перехвата SM-3. Территорию страны прикрывают также установки PAC-3 («Пэтриот-3») для поражения ракет в пределах атмосферы.

10 миллиардов иен (около 90,5 миллиона долларов) пойдут на исследования по созданию средств поражения большой дальности; 7,7 миллиарда иен (69,7 миллиона долларов) — на исследования по созданию новых противокорабельных ракет; 10,7 миллиарда иен (96,8 миллиона долларов) — на модернизацию системы оперативного управления объектами ПВО.

Defense.gov F-35A ВВС Японии

И это притом, что уже сегодня не имеющая по конституции права иметь вооруженные силы Япония включается в список десяти самых сильных армий мира. Вооруженные силы Страны восходящего солнца помещаются в рейтингах на 9-е или 6-е, а подчас и на 4-е место в мире, опережая такие ядерные державы, как Великобритания и Франция. Издание «Business Insider» объясняет это высоким уровнем технического оснащения японских ВС.

В стране под ружьем 247 тыс. человек, что по численности вооруженных сил ставит ее на четвертое место в Тихоокеанском регионе. Япония имеет серьезные военно-воздушные силы, сухопутные войска и внушительный военно-морской флот, который считается одним из сильнейших в мире. У нее более 1600 боевых самолетов, 767 танков, 16 подводных лодок, 4 вертолетоносца, 9 эскадренных миноносцев. Людские ресурсы оцениваются в 53,6 млн человек.

Являясь третьей по мощи экономикой в мире, Япония, несмотря на многолетнюю стагнацию, способна выделять серьезные ассигнования на содержание и развитие своей армии. Предпринимаются меры по воссозданию военно-промышленного комплекса страны, который сможет не только обеспечивать вооруженные силы отечественным вооружением, но и занять свою нишу в мировой торговле оружием. К настоящему времени ранее существовавшие ограничения на такую торговлю сняты.

Японские интервенты на улицах Владивостока, 1918 год

Соседние страны беспокоит быстрое наращивание военного потенциала еще недавно провозглашавшего основой своей внутренней и внешней политики пацифизм государства. Сегодня, отбросив конституционные запреты, правительство Абэ, вопреки массовым протестам населения, всё больше вовлекается в военную стратегию своего сюзерена — США. Уже принято законодательство, позволяющее «силам самообороны» принимать участие в боевых действиях совместно с армией США в любых горячих точках планеты. Япония — активный участник американского плана окружения России и КНР современнейшими системами ПРО, призванными «нейтрализовать» ракетно-ядерное оружие этих стран, лишить их способности ответного удара.

Россия видит эти угрозы и предупреждает японское правительство о своем беспокойстве и возможности ответных мер. Об обеспокоенности планами Токио разместить у себя установки ПРО США «Иджис Ашор» заявил недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы испытываем в этой связи серьезную обеспокоенность, которую доводим до японских коллег», — сказал российский дипломат в интервью китайским и японским СМИ.

Morio Истребитель McDonnell Douglas F-4 Phantom ВВС Японии

Обеспокоенность ростом расходов на военные нужды Японии выразил и МИД КНР. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин заявила: «Независимо от причин, оборонный бюджет Японии увеличивается год за годом и достиг исторических максимумов. Мы сильно обеспокоены этим». «По историческим причинам и текущей ситуации международное сообщество и соседи этой страны пристально наблюдают за мотивами Японии в сфере военной безопасности. Надеемся, что Япония извлечет уроки истории и серьезно отнесется к опасениям ее азиатских соседей в сфере безопасности», — резюмировала китайский дипломат.