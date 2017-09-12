Весь день 10 сентября, соперничая с российскими выборами и затмевая их, развивалось это приключение. И продолжает развиваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

10 сентября вечером Михаил Саакашвили прорвался через границу Украины с Польшей. Прорвался при поддержке сторонников, с простецкой украинской дракой, через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини». Украинским пограничникам дали приказ не применять оружие и силовые меры воздействия.

Саакашвили сопровождали :

Лидер партии «Батькiвщiна» Юлия Тимошенко плюс четверо депутатов Верховной Рады Украины и Валентин Наливайченко, дважды побывавший главой СБУ.

Вот что говорил Саакашвили правоохранителям :

«Ребята! Эти жирные генералы не будут больше вас унижать. Мы все с вами победим!»

Вот что сказала Юлия Тимошенко (один из депутатов, прорвавшихся с Саакашвили, депутат от «Батькiвщiны»):

"Я хочу поблагодарить всю украинскую общественность, которая была на границе, приезжала на все пункты пропуска, смотрела телевизионные новости, писала в Интернете и поддерживала, потому что только украинский народ может осуществить абсолютные изменения власти».

Мэр Львова Андрей Садовый (один из депутатов, прорвавшихся с Саакашвили — депутат его партии «СампомIч») :

«Мне приятно, что господин президент сегодня с нами!»

Садового можно было понять двояко. Что Саакашвили, по мнению Садового, — президент Украины. Или что Саакашвили — экс-президент Грузии и поэтому он «президент».

Ещё Садовый пояснил :

«Думаю, что гости переночуют и утром поедут в столицу. Все пребывают в особенном состоянии, сегодня мы увидели нетипичные вещи в нашей стране, как граждан не пускали в свою страну, останавливая поезда, совершая какие-то минирования пограничных пунктов. Я не припомню ничего подобного в украинской истории…»

А что сказал президент Порошенко? Вот что :

«Этот инцидент не требует политических комментариев. Мы будем комментировать его исключительно в правовом поле».

Судя по всему, мэр города Львова связал свою судьбу с судьбой Саакашвили и Юлии Тимошенко. Судя по всему, они следуют имеющемуся у них плану. Что будет?

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Вероятнее всего, торг с президентом Порошенко, возможно, сопровождаемый военным столкновением. Несомненно, что Саакашвили уже центральный персонаж развёртывающейся новой украинской интриги.

Остановился Саакашвили в центре Львова в гостинице «Леопольд». В баре этой гостиницы Мишико встречается с нужными ему людьми.

Скандал? Ну да. Старый украинский традиционный скандал.

Я подумал, что это мне всё напоминает (украинская простецкая драка, панночка Юля, гостиница «Леопольд») и всё такое прочее, и определился. По пестроте напоминает фильм «Гоголь. Начало», та же чертовщина и тумаки.

Вот как его въезд на Украину выглядит в мистическом плане.

Не раз замеченный при жевании галстуков, Мишико Саакашвили, конечно тот ещё персонаж!

И вокруг него тоже изрядные персонажи, одна «панночка» — Юля Тимошенко чего стоит. В прежние времена ходила с косой, потом сидела в тюрьме. Теперь опять, смотрите, заплела боевую косу вокруг головы, на фотке рядом с Мишико. Вот уж кого можно без проблем представить лежащей в погребальном уборе, зло улыбающейся мёртвой улыбкой, делающей круги над бурсаком Хомой Брутом, так это панночку Юлю. Ангеловолосая, пронзительные тюремно-преисподненские лазерные жгущие очи…

Это всё мистическая мокрая сельскохозяйственная Украина, которая по части дьявольской любой Трансильвании фору даст, с её трансильванским графом Владом Дракулой.

Потому и прижился на Украине похожий на бурдюк с вином Мишико грузинский, на сельхозукраине. Это не то, что одного поля ягоды, — он и Украина, это прежде всего одно мглистое место, где садок вишнёвый возле хаты и бесы над вишнями гудят.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдуард Лимонов

Начинался предпоследний по времени эпизод на железнодорожной станции на польско-украинской границе. Облупленные вагоны, журналисты, Мишико выходящий в тамбур, панночка Юля, ковыляющая рядом. Пол заплеван шелухой подсолнечных семечек. Гармоника недалеко наигрывает.

Жарко… Мишико вспотел, пот катится с лица по шее, под рубашкой на круглые плечи и по ложбине позвоночника ниже к хвосту.

Украинские владельцы поезда ставят условием его дальнейшего следования через границу удаление из поезда Мишико.

Потоптавшись в тамбуре, погуляв с панночкой Юлей по вагонам, Мишико выгружается. Вместе ним выгружается кагал журналистов. Подсолнечная шелуха только не выгружается.

Гармоника выгружается.

Крупный план камеры видео показывает лбы, лысины, штаны, уши, загривки сторонников Мишико.

Все они парубки сильные и моторные, кряжистые и обильные брюхами.

Все потеют. Жарко.

Мишико прикатывают велосипед, он было садится на велосипед, однако, злой, сходит с велосипеда и отбрасывает его в кусты.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

К Мишико подвозят автобус. Такой старый советского типа, со взмыленным капотом в пене и запотевшим от влажной жары лобовым стеклом.

За рулём старичок в соломенном брыле и в вышиванке.

Вся шатия-братия размещается в том антикварном автобусе.

Впрочем, на всех места не хватает, и те, кто не вошёл в автобус, трясутся за автобусом в автомобилях и других автобусах. За кортежем украинская густая пыль…

Повзирав на всё это, Николай Васильевич Гоголь, русский шпион, писатель, падает в провидческий обморок и видит Арсена Авакова, Петра Порошенко и Турчинова, вручную на кулаках сражающихся с Мишико, жующим галстук. А панночка Юля размахивает боевой косой.

И гостиница «Леопольд».