Спустя несколько месяцев пребывания за границей лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили 10 сентября при поддержке группы сторонников совершил «прорыв» на территорию Украины через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей, где его встретили лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Былое

В настоящее время Саакашвили находится во Львове, где был встречен и публично поддержан мэром города Андреем Садовым, и дает многочисленные интервью, практически полностью вытеснив из информационного пространства Петра Порошенко. О том, что означает прорыв Саакашвили польско-украинской границы для дальнейшего развития политической ситуации на Украине, в своем интервью для ИА REGNUM рассказывает украинский эксперт Сергей Белов.

ИА REGNUM: Как можно оценить реакцию президента Украины Петра Порошенко на прорыв украинской границы бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, которого он лишил гражданства?

— Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз доказал свою полную невменяемость, сначала лишив «грузинского» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства, а потом запретив ему возвращаться на новую родину. Своими собственными руками он сделал из лидера маргинальной партии «Рух новых сил» политика, который стал «точкой сборки» для оппозиции. В результате вчерашнего «прорыва государственной границы» на Украине родился «тройственный союз», в который, помимо партии Саакашвили, вошла «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Самопомочь» Андрея Садового. При этом силовое крыло противников Порошенко сформировано на базе небезызвестного батальона «Донбасс».

ИА REGNUM: Можно ли уже говорить о том, что своим бездействием Порошенко запустил механизм смены власти?

— Да. Вольно или невольно Петр Порошенко запустил механизм, когда каждый его шаг ведет к потере власти. Если за заявлениями национальной полиции и Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела против Саакашвили и его союзников не последуют аресты, то это будет рассматриваться как слабость украинского президента и подорвет к нему доверие как силовых структур, так и ситуативных союзников среди политиков. Если дело получит продолжение, то на Украине появятся очередные «жертвы режима» и добавится еще один повод для протестных акций. При этом оппозиция, которая заинтересована спровоцировать власть на репрессии, будет сама совершать противоправные действия, чтобы впоследствии кричать об угрозе демократии на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Правая не слушается...»

ИА REGNUM: Как отреагируют на возникшую ситуацию национал-радикалы из добробатов и тербатов?

— Необходимо обратить внимание на тот факт, что единым фронтом с Саакашвили против Петра Порошенко выступил так называемый «Штаб блокады Донбасса». Эта организация, состоящая из «ветеранов АТО», выступает за полный разрыв дипломатических и торгово-экономических связей с Россией. Фактически «штаб» требует того же, о чем ежедневно говорит Петр Порошенко. Если на Украину напала Россия, то необходимо объявить войну, а не торговать с агрессором, подавая смехотворные иски в ВТО с требованием снять запреты на импорт продукции в РФ.

Желание разорвать все связи с «агрессором» справедливо, но это приведет к окончательному краху украинской экономики. Конечно же, действующий президент это понимает, и все его слова «на нас напали» остаются словами, а не материализуются в конкретные действия. Только противников Порошенко не волнует то, что будет с экономикой завтра, поскольку их первоочередной задачей является смена власти.

ИА REGNUM: Как в этой ситуации, на ваш взгляд, поведет себя украинский олигархат?

— За время своего президентства Петр Порошенко настолько «успешно» боролся с коррупцией, что настроил против себя весь олигархат. То есть Коломойский и Ко, догадываются, что если не убрать Порошенко, то тот «приватизирует» весь их бизнес. Вместе с тем и сам действующий президент перешел красную линию, и для него потеря власти равнозначна краху. Договорных игр уже не будет, и всех нынешних представителей партии власти будут судить за целый букет преступлений. Украинскому народу требуется очередное жертвоприношение, на которое спишут все существующие проблемы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

ИА REGNUM: Насколько, на ваш взгляд, происходящее на Украине отвечает интересам России?

— Во всей этой истории самое занятное заключается в том, что противники Петра Порошенко действуют в интересах России, поскольку ведут дело к смене неприемлемого для Кремля украинского режима. Не важно, что в результате одного националиста сменит другой националист, важно то, что российское руководство имеет полное право не только не признать новую власть в Киеве, но и легализовать государственный статус Донецкой и Луганской народных республик.

ИА REGNUM: Верна ли тактика Порошенко и его сторонников, которые пришли к власти на волне антиконституционного переворота, на наказание Саакашвили за незаконный переход границы?

— Сложно сказать, чего больше — тупости или злого умысла в поведении самого Порошенко и его сторонников. Однако они только усугубляют ситуацию, требуя наказать виновных в нарушении государственной границы Украины. Своими заявлениями они не оставляют выбора ни президенту, ни его противникам, делая схватку за власть неизбежной. А в это время Москва демонстрирует искреннее желание нормализовать ситуацию на Украине, допуская даже введение миротворческого контингента ООН. Обсуждать этот вопрос и договариваться можно бесконечно долго, Владимир Путин никуда не спешит, зато у Петра Порошенко лимит времени уже исчерпан.