Российские военные задействовали в Сирии роботизированный комплекс разминирования «Уран-6». Хотя использования беспилотных систем в целях разминирования не является чем-то новым для западных вооруженных сил, задействование разнообразных роботизированных систем говорит о том, что российские военные быстро догоняют Запад, пишет Дэйв Маджумдар в статье для The National Interest.

Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо

«Российские военные всё уверенней используют роботизированные наземные системы в своих операциях. Военное руководство РФ в течение многих лет говорило о том, что использование беспилотных систем является ключевым фактором для сохранения жизни солдат. Использование системы «Уран-6» является доказательством того, что российские военные воплощают в жизнь свои намерения», — заявил представитель «Центра морских исследований» Самуэль Бендетт.

Минобороны России Роботизированный комплекс разминирования «Уран-6»

По мнению Бендетта, «Уран-6» является первой беспилотной наземной машиной, которую поставили в вооружённые силы РФ. В будущем Россия всё больше и больше будет полагаться на беспилотные системы.

«В настоящий момент нет достоверных доказательств того, что русские применяли бронированные беспилотные наземные машины в Сирии», — добавил Бендетт.

«Уран-6» — это только первый шаг. В России существует широкий спектр роботизированного оборудования для разминирования, которое могло бы поставляться другим странам.

«В мире существует огромная потребность в подобных технологиях разминирования, и, несомненно, Россия демонстрирует миру, что их роботизированная система способна уничтожать мины и разминировать неразорвавшиеся боеприпасы в горячих точках», — заявил эксперт «Центра морских исследований».

Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо

«Уран-6» является предвестником будущего. Российские инженеры разрабатывают гораздо более совершенные роботизированные системы, включая грозный робот-танк «Уран-9».

"Уран-9», который уже несколько раз демонстрировала российская промышленность, кажется весьма эффективной боевой машиной. Беспилотник оснащён противотанковыми ракетами и автоматической пушкой. Вооружённые силы РФ могут получить нового робота уже в 2018 году.

«Российские военные подчёркивают, что различные беспилотные системы должны поступить в вооружённые силы, начиная с 2018 года», — сказал Бендетт.

Революция беспилотных средств шагает по планете. В перспективе большинство передовых вооружённых сил мира, вероятно, продолжат развивать беспилотные технологии, пишет обозреватель The National Interest.