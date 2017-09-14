Прошедшие 10 сентября в Саратовской области выборы губернатора и депутатов областной думы были главными в региональной политической жизни последних лет. С учетом того, что выборы губернатора в регионе были «заморожены» с 2000 года, одни эксперты обращают внимание на то, что это «образец» президентских выборов-2018, «обкатанный» на своей малой родине спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Другие указывают, что федеральный центр делает ставку на легитимность региональных выборов, с упором на противодействие наиболее грубым и резонансным нарушениям в ходе кампании. Отставка сразу после выборов мэра Саратова Валерия Сараева — это как раз та мера противодействия, заданная федеральными властями оперативная локализация резонансных тем. Остаётся только ждать увольнения директора школы госпожи Радаевой, ославившейся на всю страну хозяйничанием на избирательном участке и детской игрой «повторялки». На этом фоне оппозиция заявила (саратовское отделение «Яблоко»), что стала программной и кадровой альтернативой «Единой России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Приличный результат

По мнению политолога Игоря Семенова, на фоне одиозной соседней Мордовии с её 89% за Владимира Волкова и 82% явки, результат выборов в Саратовской области выглядит прилично: Валерий Радаев набрал достойные 74,6%, явка очень высокая — 56% (в подавляющем большинстве других регионов 30—40%, а то и 25%). На выборах в облдуму «Единая Россия» набрала 67% голосов, КПРФ — 15%, ЛДПР — 8%, «Справедливая Россия» — 6%. Тут у оппозиции результаты не столь пристойные, но догнали на трех одномандатных округах, сданных в последний момент кандидатами «ЕР» кандидатам КПРФ и ЛДПР, дабы создать в облдуме приятную общую картинку, повторяющую партийные пропорции Госдумы.

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Политолог Дмитрий Олейник выделил три фактора, способствовавших высокой явке избирателей: хороший уровень информированности избирателей о выборах, открытая и конкурентная кампания, дебаты соперников и отсутствие грязных технологий. К тому же, как он отметил, был другой немаловажный фактор — хорошая погода. Все эти обстоятельства сложились вместе и привели к тому, что явка серьезно превысила показатель пятилетней давности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Кулуарные договоренности

Участвовавшая в выборах в качестве кандидата в губернаторы Саратовской области секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова отмечает, что выборы в области прошли традиционно по-саратовски, хотя и были неожиданности в шагах власти. Например, снятие с одномандатных округов кандидатов от «ЕР».

"То есть впервые «ЕР» стала анализировать, что проведенный праймериз — это не автоматическое получение мандата в следующий созыв. Хотя может создаться впечатление (и оно имеет свои основания), что сняли трех кандидатов в депутаты от «ЕР» под кого-то. В частности, не самого худшего депутата Владимира Архипова под мало известного от ЛДПР Станислав Денисенко», — сказала она.

По мнению Семенова, практика договорного снятия кандидатов в одномандатных округах под кулуарные договоренности с оппозицией была реализована крайне топорно — кандидаты от «ЕР» были сняты под откровенным давлением за неделю до выборов, без всякой внятной мотивировки.

«В освободившихся округах начался хаос и скандалы в день голосования. Это грубое бесстыдство неизбежно дискредитирует партии, выборы, власти и саму их легитимность в перспективе», — прокомментировал Игорь Семенов.

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«Шито белыми нитками»

Политолог Семенов отмечает, что проблема картинки выборов в Саратовской области в том, что вся она оказалась шита белыми нитками, которые не могли быть не замечены.

«Ведь их главный архитектор — Вячеслав Володин обкатывал тут свой, авторский образец избирательной кампании президента РФ. Первая топорность выборов в Саратовской области заключается в том, что скандальности на фоне искусственно повышенной явки избежать не удалось. Исполнители оказались никуда не годными. Саратовская область, не считая Москвы, заняла «почетное» первое место среди регионов РФ по количеству нарушений на сайте движения «Голос» «Карта нарушений» (122)», — пояснил он свою позицию.

По его мнению, Саратов отличился не только количеством, но и качеством скандалов — тут и драки на участках, и тяжелые избиения оппозиционных членов комиссий, и фиксация вбросов, и даже ночное похищение бюллетеней из избирательного участка неизвестными грабителями. И всё это на фоне абсолютной бессмысленности этих нарушений — все результаты выборов были заранее предопределены, и всем это было прекрасно известно.

«Негласные договоренности с оппозицией и попытка устранения даже намека на реальную конкурентность не сработали — и это крайне важный негативный результат работы нынешней «саратовской модели», — полагает он.

На фоне драк и драчек совершенно невинно, хотя и странно даже для обычного человека выглядит директор школы на избирательном участке №241 Марина Радаева. На вопрос журналиста, кто вы и что тут делаете, директор просто ударилась в детскую игру «повторялки» (видеоролик будет интересен и детям, и родителям). Сюжет невинный, но показательно хамский.

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Дмитрий Олейник придерживается противоположного мнения, отмечая, что нарушений было сравнительно немного, причем речь идет больше о жалобах, по которым еще предстоит проверка.

«Были провокации, в частности, в Энгельсе, но их влияние на результаты даже по конкретным участкам крайне мало. Выбор будет таким, каким его сделали мы все — избиратели Саратовской области, и его легитимность не вызывает сомнений», — подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Нарушения

Председатель регионального отделения «Яблоко», лидер партийного списка на выборах депутатов областной думы Дмитрий Коннычев тоже обращает внимание на, как он выразился, традиционный колоссальный объем нарушений.

«Мы уверено можем говорить о Саратове, где нашими членами комиссий с правом совещательного голоса были закрыты десятки избирательных участков. Это (и самое распространенное) — прерывание процесса подсчета голосов, хотя федеральное и региональное законодательство требует обратного, когда члены комиссии по 2—3 часа не предпринимали никаких действий. Один из УИКов начал подсчет лишь 11 сентября в 03:30, — прокомментировал Коннычев. — Это и массово отсутствующий учет избирательных бюллетеней граждан, отдавших свои голоса за партийные списки на выборах в облдуму, но забравших бюллетень по выборам губернаторов с собой, а наутро в ГАС «Выборы» обнаруживших, что число выданных и найденных бюллетеней на их участках совпадает. Это и массовое недопущение видеосъемки так, чтобы были видны отметки, за кого конкретно отдан голос, и подсчет в УИКах тех же бюллетеней по уголкам без всякого объявления голосом, и многое другое. По всем этим фактам сейчас подаются жалобы в облизбирком и ЦИК РФ. Если меры не будут приняты, наши сторонники и активисты готовятся к судебным процедурам».

Отставка главы Саратова

Ведущий аналитик Агентства политических и экологических коммуникаций Михаил Нейжмаков считает, что история с отставкой главы Саратова Валерия Сараева может стать сигналом для оппозиционных сил в других регионах.

«Отметим, что на выборах в Саратовской области наиболее активная из оппозиционных сил региона, КПРФ, избрала достаточно жесткий формат кампании. Название региональной партийной газеты «Радаев нам не нужен!» говорит само за себя. Сообщения о нарушениях в день голосования также исходили во многом от представителей КПРФ. Возможность отставки Валерия Сараева обсуждалась довольно давно, и не исключено, что она состоялась бы и вне зависимости от инцидентов в ходе выборов. Но, так или иначе, теперь этот шаг экс-мэра Саратова будут связывать с давлением федерального центра. Или, по крайней мере, с заданной федеральными властями линией на оперативную локализацию резонансных скандалов, связанных с ходом голосования», — высказал он свою точку зрения.

Олейник наоборот уверен, что отставкой Сараева Радаев четко продемонстрировал всем чиновникам, что легитимность и честность важнее результата и рвение свое надо проявлять не тем, чтобы стараться угодить руководству, обеспечивая высокую явку и результат, а тем, чтобы у людей не возникало даже мысли, что выборы прошли недостаточно открыто.

«Власть в регионе избрана на пять лет, и самое главное для нее — легитимность, доверие общества, а не какие-то проценты в день голосования, о которых скоро все забудут. Думаю, это хороший пример для всех накануне больших выборов следующего года», — подчеркнул он.

Saratovmer.ru Валерий Сараев (слева) на Дне зимних видов спорта. Февраль 2017 года

По-другому видит политический скандал Игорь Семенов, по мнению которого, градоначальник ответил за «архитектуру выборов» и был грубо снят Радаевым «за вопросы по легитимности выборов в Саратове».

«И это еще одна явная ошибка Радаева. Он сам бросил тень на свои выборы, поставив под сомнение их легитимность. Мало кто в самом Саратове обратил внимание на скандалы в день голосования, но большинство теперь узнает о снятии главы и о проблемах с легитимностью выборов. Главными, конечно, были в регионе выборы губернатора, как образец президентских. Ради их чистоты и задранной явки устроили «договорняк» на выборах в облдуму. Но сделали всё так, что выборы областной думы запачкали и их, так что все усилия пошли насмарку», — сказал он.

Некоторые источники утверждают, что глава Саратова сам написал заявление об отставке, когда его упрекнули в чрезмерной рьяности в выборном процессе.

Легитимность выборов

Центр делает ставку на легитимность региональных выборов с упором на противодействие наиболее грубыми и резонансным нарушениям при голосовании, хотя максимальный уровень конкуренции и не является для федеральных властей самоцелью, считает Нейжмаков.

Тем не менее у оппозиции в других регионах появится надежда, что, по крайней мере, на финише предвыборной гонки они не останутся один на один с региональными властями. Прежде всего, это, конечно, касается оппозиции системной, для которой регистрация в качестве кандидатов на выборах связана с меньшими трудностями, а вот итоги кампании часто вызывали вопросы. При этом такие надежды не обязательно приведут к росту конфликтности в ходе региональных предвыборных кампаний. В ряде субъектов РФ системная оппозиция может воспринять эти новые возможности, как дополнительное основание для торга с властями своих регионов», — отметил эксперт.

Ольга Алимова, анализируя прошедшую избирательную кампанию, подчеркивает, что выборы губернатора прошли в регионе впервые за 17 лет. Победить Валерию Радаеву очень помог авторитет Володина.

«Как бы обидно это не звучало для губернатора Радаева — спас его избирательную кампанию и вел ее Вячеслав Володин, — сказала она. — Он очень авторитет человек, решает все вопросы по Саратовской области, в том числе финансирование. Его слово — закон в регионе. Нельзя сказать, что выборы были прозрачными, честными и чистыми на 100%, ибо власть сама подтвердила это снятием главы города Валерия Сараева за нарушения на выборах. Если честно, то я увидела ночью на 11 сентября, какой беспредел творился в Саратове на участках — пытались скорректировать результаты, и это частично удалось».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Надежды оппозиции

Прошедшие в Саратовской области выборы можно оценивать в трех измерениях, отметил Дмитрий Коннычев. Одно из них — политическое — в том, что сущностной, программной и кадровой альтернативой «Единой России» стало на выборах именно саратовское «Яблоко».

"Это легко подтверждается социальными сетями Саратова и публично доступными публикациями, в которых очень многие известные люди в городе (из сфер бизнеса, образования, искусства) впервые в таком масштабе поддержали кандидатов «яблочного» списка. Оговорюсь при этом, что наша организация не участвовала в губернаторских выборах из-за несогласия с существующим муниципальным фильтром. Указанное политическое противостояние стало симметричным относительно того, что в тот же день развернулось на муниципальных выборах в Москве, где «Яблоко» по итогам стала второй политической силой столицы», — пояснил он, сообщив, что его юридическое измерение — это нарушения на выборах.

И последнее, третье — человеческое измерение Коннычева связано с будущим.

«Судя по ряду социальных сетей и поддержке наших оппозиционных публикаций в них, этими людьми стали не студенты, а школьники 14—17 лет. Это удивительно, но факт. Важный вопрос, возникающий в связи с этим: если каналы политического выражения мнений через выборы и возможность быть представленными в органах власти оппозиционным депутатами, их выражающим, будут так же перекрыты в ходе искажения избирательных процедур, куда приведет этот «кипящий котел»? Всем ответственным гражданам во власти стоит думать над этим», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, за кандидатуру врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева проголосовали 74,62% избирателей (788 тыс. 734 жителя). Секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова получила 16,28% голосов (172 тыс. 120), генеральный директор ООО «Мастер склад» Станислав Денисенко от ЛДПР — 5,98% (56 тыс. 898), главный инженер ООО «Балтекс» Лидия Паринова от «Патриотов России» — 2,49% (26 тыс. 276).

В Саратовскую областную думу шестого созыва избрали 45 депутатов — 23 депутата по единому избирательному округу, 22 — по одномандатным избирательным округам. Для попадания в областную думу по пропорциональной системе партиям необходимо было преодолеть 5% барьер.

Голоса избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов, распределились следующим образом: «Единая Россия» — 66,84% (706 тыс.499 голосов), КПРФ — 14,68% (155 тыс.112), ЛДПР — 8,06% (85 тыс. 158), «Справедливая Россия» — 5,75% (60 тыс.745), «Коммунисты России» — 2,26% (23 ты. 842), «Яблоко» — 1,22% (12 тыс. 884).

В Саратовской области зарегистрированы 1 млн 951 тыс. избирателей, в том числе в Саратове — 693,6 тыс. Работал 1891 избирательный участок.

В день голосования в избирательную комиссию Саратовской области поступило 16 жалоб и обращений от граждан и участников избирательного процесса.

«Проанализировав все обращения, поступившие в ИКСО, а также опубликованные в сети «Интернет», мы можем увидеть, что все они касаются в общей сложности 55 избирательных участков, что составляет 2,9% от общего числа УИК на территории Саратовской области. Это такие районы как Балаковский, Воскресенский, Марксовский, Петровский, Энгельсский и, в большинстве своем, все районы города Саратова», — пояснили в региональном избиркоме.

Напомним также, 11 сентября врио губернатора Валерий Радаев заявил, что глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку.

«У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку», — сказал Радаев.

Исполняющим обязанности мэра Саратова назначен заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко.